Деньги не пахнут - 2? или "Нікопольців з 73-ю річницею визволення міста вітає народний депутат України Олександр Вілкул" (фото) 

Днями цей діагноз було виявлено серед свиней у Нікополі, тому надзвичайною протиепізоотичною комісією разом з комісією міської ради з питань ТЕБ і НС прийняте рішення про введення у місті карантину, який триватиме не менше 40 днів.
Мне поддерживаю предложение по отмене переноса выходного на понедельник. Это следовало сделать давно. И не вижу смысла делать 9 марта выходным. Какой день семьи? Может еще день благодарения сдерем у США? Поменьше надо этих буходных. Хватит спаивать народ!
сам запитував - сам і відповідь даю http://nikopolnews.net/priroda/zaborona-stosuetsya-ne-tilki-svinini-situatsiyu- iz-afrikanskoyu-chumoyu-prokomentuvav-golovnij-vetlikar-nikopolya фото переглянете за посиланням http://nikopolnews.net/media/k2/galleries/1835/1.jpg
завтра всі базарники - м'ясники, молочники, курятники повезуть масово свою продукцію до м Запоріжжя або Дніпра, і успішно її там реалізують
Виктор,Вы как журналист,добудьте и опубликуйте,пожалуйста,документ на основании которого в Никополе введен карантин на продажу на рынках мясной продукции.А-то что то возникло много вопросов по этому поводу.
Я не знаю как фалы (Картинки) выкладывать в комментариях, здесь, потому фотокопия протокола заседания комиссии есть на моей стр.
Інструкцiя щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 81 05.03.2014 р. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0363-14
Из текста инструкции: ."....припинити забій і реалізацію тварин усіх видів (включаючи птицю) і продуктів їхнього забою (м’яса, сала, шкіри, шерсті, пір’я тощо); 7.6. В умовах карантину заборонено: увезення на територію епізоотичного осередку та вивезення за його межі тварин усіх видів, у тому числі птиці, а також продуктів і сировини тваринного походження, які можуть містити збудник АЧС; вивезення з території епізоотичного осередку продуктів рослинництва, кормів, інших вантажів та вхід в неблагополучне господарство сторонніх осіб, в’їзд транспорту, перегрупування поголів’я свиней господарств тощо; торгівлю тваринами і продуктами тваринного походження на ринках та в інших не встановлених для цього місцях (у господарствах, населених пунктах), проведення сільськогосподарських ярмарків, виставок (аукціонів) та громадських заходів, пов’язаних зі скупченням людей та тварин;
Забороняються: торгівля на ринках живими тваринами всіх видів, включаючи птицю, м’ясом та іншими продуктами тваринництва. Забезпечення населення продуктами тваринництва здійснюється через торговельну мережу з обов’язковою наявністю супровідних ветеринарних документів;
Виктор,Вы как журналист,добудьте и опубликуйте,пожалуйста,документ на основании которого в Никополе введен карантин на продажу на рынках мясной продукции.А-то что то возникло много вопросов по этому поводу.
Я не знаю как фалы (Картинки) выкладывать в комментариях, здесь, потому фотокопия протокола заседания комиссии есть на моей стр.
Знакомая ситуация. Недобросовестный участник в надпорогах может заблокировать все, что угодно.
Очень знакомая ситуация! Когда Антимонопольный комитет высказал протест по трем лотам ( по которым смогли подать заявление) по школьному питанию, то это не помешало Городской власти отдать все школьные столовые фирме Стандарт.. А тут, когда выгодно на кого то спихнуть свои промахи, виноват Антимонопольный комитет!? :))
Большая часть заключений , которые дает Сергей Петрович, опираясь на юридическую составляющую , идут - , мягко говоря, мимо кассы... Ну , дело такое, понимает он право .......по своему......Ясно, что не имея юридического образования, делать правовую оценку в виде лозунгов .....громко , но не эффективно....и порой даже смешно....Есть законодательство и давая какие-то юридические оценки и делая выводы, порой категоричные- нужно приводить ВСЕГДА нормы ( а это значит названия Законов и статей)которые были нарушены и кем, когда обжаловались... и судебные решения , апелляционных и кассационных инстанций...Тогда это будут не лозунги и не вода....
Когда Антимонопольный комитет отменил ( а не высказал высказал протест, и не протест а жалобу , подавали в АМК , участники торгов, но это мелочи, , обычная история, что чем называть, ) по трем лотам , то тендер по этим трем школам был как раз и отменен. Здесь, по больнице , проводились торги и по процедура электронных закупок проходила через систему ProZorro. Если, кто то из участников торгов, подает в АМК протест, и этот протест удовлетворяется, то процедура электронных закупок которая проходила через систему ProZorro отменяется... Можно обжаловать в суде........Но это , тем кто понимает право по своему, понять сложно , а порой и не возможно . Если Сергей Петрович, укажет здесь статьи Законов, которые были нарушены городской властью , тогда имеет смысл именно эти КОНКРЕТНЫЕ , обозначенные нарушения и обсудить.....А так ...просто вода....
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
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