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Жизнь города / Деньги не пахнут - 2? или "Нікопольців з 73-ю річницею визволення міста вітає народний депутат України Олександр Вілкул" (фото) (Вчера, 22:38)

Деньги не пахнут - 2? или "Нікопольців з 73-ю річницею визволення міста вітає народний депутат України Олександр Вілкул" (фото) 
Нікопольців з 73-ю річницею визволення міста вітає народний депутат України Олександр Вілкул. 5 лютого у Нікополі біля міськради з'явились вітальні банери депутата.
 Деньги не пахнут - 2? или "Нікопольців з 73-ю річницею визволення міста вітає народний депутат України Олександр Вілкул" (фото)
Слід зауважити, що до привітання нардепа на одному з банерів були розміщенні переможці конкурсу «Королева літа 2016».
 Деньги не пахнут - 2? или "Нікопольців з 73-ю річницею визволення міста вітає народний депутат України Олександр Вілкул" (фото)
 
PS. Нікопольці побачили ще один банер з Вітанням Олександра Вілкула біля парку Перемоги.

По имеющимся данным торжественная часть этого деяния будет происходить завтра, 6-го февраля, в 11 часов в здании ГДК.
Вход свободный, но только приглашенным 
 
Ранее мы писали: Деньги не пахнут? (фото, видео) (22-09-2016, 17:20)
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 203 » Комментариев:2

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    • Hаписал: Вчера, 22:52 Виктор Артеменко, Комментариев: 1636, Новостей: 4483 Пользователь offline
    По имеющимся данным торжественная часть этого деяния будет происходить завтра, 6-го февраля, в 11 часов в здании ГДК.
    Вход свободный, но только приглашенным


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +2

    Hаписал: Вчера, 23:16 Копчик С., Комментариев: 2905, Новостей: 41 Пользователь offline
    Так Вилкул в гости приедет?
    • 0

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    • Русскоязычный бандеровец 06.02.2017
      Институт нацпамяти хочет сдела ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Мне поддерживаю предложение по отмене переноса выходного на понедельник. Это следовало сделать давно. И не вижу смысла делать 9 марта выходным. Какой день семьи? Может еще день благодарения сдерем у США? Поменьше надо этих буходных. Хватит спаивать народ!
    • Копчик С. 05.02.2017
      УВАГА!!! У Нікополі ввели кара ... (7)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      завтра всі базарники - м'ясники, молочники, курятники повезуть масово свою продукцію до м Запоріжжя або Дніпра, і успішно її там реалізують


      По идеи, должны стоять посты и контролировать вывоз продукции. Если нет, то не понятен этот ажиотаж по Никополю!

      Цитата: Александр Рыбаков
      увезення на територію епізоотичного осередку та вивезення за його межі тварин усіх видів, у тому числі птиці, а також продуктів і сировини тваринного походження,
    • Копчик С. 05.02.2017
      Деньги не пахнут - 2? или "Н ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Так Вилкул в гости приедет?
    • Василий 05.02.2017
      УВАГА!!! У Нікополі ввели кара ... (7)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      сам запитував - сам і відповідь даю
      http://nikopolnews.net/priroda/zaborona-stosuetsya-ne-tilki-svinini-situatsiyu-
      iz-afrikanskoyu-chumoyu-prokomentuvav-golovnij-vetlikar-nikopolya
      фото переглянете за посиланням
      http://nikopolnews.net/media/k2/galleries/1835/1.jpg

      завтра всі базарники - м'ясники, молочники, курятники повезуть масово свою продукцію до м Запоріжжя або Дніпра, і успішно її там реалізують
    • Виктор Артеменко 05.02.2017
      Деньги не пахнут - 2? или "Н ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      По имеющимся данным торжественная часть этого деяния будет происходить завтра, 6-го февраля, в 11 часов в здании ГДК.
      Вход свободный, но только приглашенным
    • Василий 05.02.2017
      УВАГА!!! У Нікополі ввели кара ... (7)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Цитата: AG55
      Виктор,Вы как журналист,добудьте и опубликуйте,пожалуйста,документ на основании которого в Никополе введен карантин на продажу на рынках мясной продукции.А-то что то возникло много вопросов по этому поводу.


      Я не знаю как фалы (Картинки) выкладывать в комментариях, здесь, потому фотокопия протокола заседания комиссии есть на моей стр.

      https://www.facebook.com/profile.php?id=100012972463843.

      Редактор , прошу прощения, по моему правилами ссылки запрещены.. , потом опубликуете , мое сообщение удалите....

      де саме знайшли бацилу, а ті всі бумажки то фількина грамота
    • Александр Рыбаков 05.02.2017
      УВАГА!!! У Нікополі ввели кара ... (7)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Інструкцiя щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 81 05.03.2014 р.
      http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0363-14

      Из текста инструкции: ."....припинити забій і реалізацію тварин усіх видів (включаючи птицю) і продуктів їхнього забою (м’яса, сала, шкіри, шерсті, пір’я тощо);
      7.6. В умовах карантину заборонено:
      увезення на територію епізоотичного осередку та вивезення за його межі тварин усіх видів, у тому числі птиці, а також продуктів і сировини тваринного походження, які можуть містити збудник АЧС;
      вивезення з території епізоотичного осередку продуктів рослинництва, кормів, інших вантажів та вхід в неблагополучне господарство сторонніх осіб, в’їзд транспорту, перегрупування поголів’я свиней господарств тощо;
      торгівлю тваринами і продуктами тваринного походження на ринках та в інших не встановлених для цього місцях (у господарствах, населених пунктах), проведення сільськогосподарських ярмарків, виставок (аукціонів) та громадських заходів, пов’язаних зі скупченням людей та тварин;

      Забороняються:
      торгівля на ринках живими тваринами всіх видів, включаючи птицю, м’ясом та іншими продуктами тваринництва. Забезпечення населення продуктами тваринництва здійснюється через торговельну мережу з обов’язковою наявністю супровідних ветеринарних документів;
    • Александр Рыбаков 05.02.2017
      УВАГА!!! У Нікополі ввели кара ... (7)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: AG55
      Виктор,Вы как журналист,добудьте и опубликуйте,пожалуйста,документ на основании которого в Никополе введен карантин на продажу на рынках мясной продукции.А-то что то возникло много вопросов по этому поводу.


      Я не знаю как фалы (Картинки) выкладывать в комментариях, здесь, потому фотокопия протокола заседания комиссии есть на моей стр.

      https://www.facebook.com/profile.php?id=100012972463843.

      Редактор , прошу прощения, по моему правилами ссылки запрещены.. , потом опубликуете , мое сообщение удалите....
    • Александр Рыбаков 05.02.2017
      Никополь вернул в госбюджет 5 ... (7)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Цитата: Алексей Савченко
      Знакомая ситуация. Недобросовестный участник в надпорогах может заблокировать все, что угодно.

      Очень знакомая ситуация! Когда Антимонопольный комитет высказал протест по трем лотам ( по которым смогли подать заявление) по школьному питанию, то это не помешало Городской власти отдать все школьные столовые фирме Стандарт.. А тут, когда выгодно на кого то спихнуть свои промахи, виноват Антимонопольный комитет!? :))


      Большая часть заключений , которые дает Сергей Петрович, опираясь на юридическую составляющую , идут - , мягко говоря, мимо кассы... Ну , дело такое, понимает он право .......по своему......Ясно, что не имея юридического образования, делать правовую оценку в виде лозунгов .....громко , но не эффективно....и порой даже смешно....Есть законодательство и давая какие-то юридические оценки и делая выводы, порой категоричные- нужно приводить ВСЕГДА нормы ( а это значит названия Законов и статей)которые были нарушены и кем, когда обжаловались... и судебные решения , апелляционных и кассационных инстанций...Тогда это будут не лозунги и не вода....

      Когда Антимонопольный комитет отменил ( а не высказал высказал протест, и не протест а жалобу , подавали в АМК , участники торгов, но это мелочи, , обычная история, что чем называть, ) по трем лотам , то тендер по этим трем школам был как раз и отменен. Здесь, по больнице , проводились торги и по процедура электронных закупок проходила через систему ProZorro.
      Если, кто то из участников торгов, подает в АМК протест, и этот протест удовлетворяется, то процедура электронных закупок которая проходила через систему ProZorro отменяется... Можно обжаловать в суде........Но это , тем кто понимает право по своему, понять сложно , а порой и не возможно .
      Если Сергей Петрович, укажет здесь статьи Законов, которые были нарушены городской властью , тогда имеет смысл именно эти КОНКРЕТНЫЕ , обозначенные нарушения и обсудить.....А так ...просто вода....
    • Яблоков Андрей 05.02.2017
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