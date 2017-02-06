Деньги не пахнут - 2? или "Нікопольців з 73-ю річницею визволення міста вітає народний депутат України Олександр Вілкул" (фото) 

Цитата: Копчик С.

Цитата: Алексей Савченко Знакомая ситуация. Недобросовестный участник в надпорогах может заблокировать все, что угодно.

Очень знакомая ситуация! Когда Антимонопольный комитет высказал протест по трем лотам ( по которым смогли подать заявление) по школьному питанию, то это не помешало Городской власти отдать все школьные столовые фирме Стандарт.. А тут, когда выгодно на кого то спихнуть свои промахи, виноват Антимонопольный комитет!? :)) Очень знакомая ситуация! Когда Антимонопольный комитет высказал протест по трем лотам ( по которым смогли подать заявление) по школьному питанию, то это не помешало Городской власти отдать все школьные столовые фирме Стандарт.. А тут, когда выгодно на кого то спихнуть свои промахи, виноват Антимонопольный комитет!? :))

Большая часть заключений , которые дает Сергей Петрович, опираясь на юридическую составляющую , идут - , мягко говоря, мимо кассы... Ну , дело такое, понимает он право .......по своему......Ясно, что не имея юридического образования, делать правовую оценку в виде лозунгов .....громко , но не эффективно....и порой даже смешно....Есть законодательство и давая какие-то юридические оценки и делая выводы, порой категоричные- нужно приводить ВСЕГДА нормы ( а это значит названия Законов и статей)которые были нарушены и кем, когда обжаловались... и судебные решения , апелляционных и кассационных инстанций...Тогда это будут не лозунги и не вода....Когда Антимонопольный комитет отменил ( а не высказал высказал протест, и не протест а жалобу , подавали в АМК , участники торгов, но это мелочи, , обычная история, что чем называть, ) по трем лотам , то тендер по этим трем школам был как раз и отменен. Здесь, по больнице , проводились торги и по процедура электронных закупок проходила через систему ProZorro.Если, кто то из участников торгов, подает в АМК протест, и этот протест удовлетворяется, то процедура электронных закупок которая проходила через систему ProZorro отменяется... Можно обжаловать в суде........Но это , тем кто понимает право по своему, понять сложно , а порой и не возможно .Если Сергей Петрович, укажет здесь статьи Законов, которые были нарушены городской властью , тогда имеет смысл именно эти КОНКРЕТНЫЕ , обозначенные нарушения и обсудить.....А так ...просто вода....