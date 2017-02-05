Институт нацпамяти хочет сделать 9 марта выходным

Вместо женского дня выходной хотят переместить на день рождения Шевченко
В Институте нацпамяти объяснили свое предложение по деккомунизации праздников. Как написал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, предлагается не отменить празднование в Украине 8 марта, 1 и 9 мая, а просто перестать делать выходной в этот день
Об этом он написал в Facebook.
"Предлагается отменить выходной, а не празднование Международного женского дня. Также - выходные 1-2 мая. Исходным становится 8 мая (День памяти и примирения, который почитается синхронно с Европой). 9 - День победы над нацизмом во Второй мировой войне останется государственным праздником, но не выходным днем", - заявил Вятрович.
Также в Институте нацпамяти предложили новые праздники.
"Добавить также выходные дни 9 марта (день рождения Тараса Шевченко), День семьи (вторая пятница сентября). Количество выходных изменится с 11 существующих на данный момент до 9. Кроме того, отменяется практика переноса выходного на понедельник, если праздник выпадает на субботу-воскресенье (кроме Нового года, Рождества и Пасхи)", - добавил Вятрович.
Ранее Украинский институт нацпамяти подготовил проект закона по декоммунизации государственных праздников.
Днями цей діагноз було виявлено серед свиней у Нікополі, тому надзвичайною протиепізоотичною комісією разом з комісією міської ради з питань ТЕБ і НС прийняте рішення про введення у місті карантину, який триватиме не менше 40 днів.
Виктор,Вы как журналист,добудьте и опубликуйте,пожалуйста,документ на основании которого в Никополе введен карантин на продажу на рынках мясной продукции.А-то что то возникло много вопросов по этому поводу.
Я не знаю как фалы (Картинки) выкладывать в комментариях, здесь, потому фотокопия протокола заседания комиссии есть на моей стр.
Знакомая ситуация. Недобросовестный участник в надпорогах может заблокировать все, что угодно.
Очень знакомая ситуация! Когда Антимонопольный комитет высказал протест по трем лотам ( по которым смогли подать заявление) по школьному питанию, то это не помешало Городской власти отдать все школьные столовые фирме Стандарт.. А тут, когда выгодно на кого то спихнуть свои промахи, виноват Антимонопольный комитет!? :))
Большая часть заключений , которые дает Сергей Петрович, опираясь на юридическую составляющую , идут - , мягко говоря, мимо кассы... Ну , дело такое, понимает он право .......по своему......Ясно, что не имея юридического образования, делать правовую оценку в виде лозунгов .....громко , но не эффективно....и порой даже смешно....Есть законодательство и давая какие-то юридические оценки и делая выводы, порой категоричные- нужно приводить ВСЕГДА нормы ( а это значит названия Законов и статей)которые были нарушены и кем, когда обжаловались... и судебные решения , апелляционных и кассационных инстанций...Тогда это будут не лозунги и не вода....
Когда Антимонопольный комитет отменил ( а не высказал высказал протест, и не протест а жалобу , подавали в АМК , участники торгов, но это мелочи, , обычная история, что чем называть, ) по трем лотам , то тендер по этим трем школам был как раз и отменен. Здесь, по больнице , проводились торги и по процедура электронных закупок проходила через систему ProZorro. Если, кто то из участников торгов, подает в АМК протест, и этот протест удовлетворяется, то процедура электронных закупок которая проходила через систему ProZorro отменяется... Можно обжаловать в суде........Но это , тем кто понимает право по своему, понять сложно , а порой и не возможно . Если Сергей Петрович, укажет здесь статьи Законов, которые были нарушены городской властью , тогда имеет смысл именно эти КОНКРЕТНЫЕ , обозначенные нарушения и обсудить.....А так ...просто вода....
Тыловые крысы подняли свои рожи и сраки, которые уже ни в одну дверь не пролазят. Выползли и тявкают в защиту агента хуйла Назарова, который умышленно послал на смерть 49 человек, зная что посадка в Луганском аэропорту невозможна. А сейчас разгуливает на свободе и смеется в лицо родным погибших. Вся необходимая информация до него доведена была. И действовал он скорее всего по приказу из Москвы. И угробить хотел три самолета. Но вот незадача, другие сепары просто сбить не успели. А эти штабные гниды готовят народ к оправдательному приговору, который наверняка скоро вынесет суд, управляемый в телефонном режиме Филатовым, смотрящим по юстиции замом главы администрации гибридного президента Пети Вальцмана. Уверен что вся эта генштабовская пропутинская шваль вместе со СВОИМ президентом Вальцманом(потому что он не наш), которая три года только мешает армии воевать, во время третьей революции будет повешена по решению народного трибунала.
Ладно свиньи. Причем куры? А рыба? Так же колбаса и сыры. Они изготовлены вопервых не в Никополе и задолго до обнаружения холеры. Делают опять панику чтоб поднять цены и сделать искусственный дефицит .
Це мабуть Андрій Петрович очірідний меморандум підписав і спокійно чекав, коли він зможе перерізати стрічку при відкриті дитячого медзакладу, Він не винен, всі розпорядженя дав, але недоброзичливці. як завжди перешкодили.
выгодно на кого то спихнуть свои промахи, виноват Антимонопольный комитет!? Какие, к примеру, промахи? Желательно показать на прммере, со ссылкой. А то я зае... устал отбиваться от недобросовестных участников. Научи, Серега, меня, барана глупого.
Знакомая ситуация. Недобросовестный участник в надпорогах может заблокировать все, что угодно.
Очень знакомая ситуация! Когда Антимонопольный комитет высказал протест по трем лотам ( по которым смогли подать заявление) по школьному питанию, то это не помешало Городской власти отдать все школьные столовые фирме Стандарт.. А тут, когда выгодно на кого то спихнуть свои промахи, виноват Антимонопольный комитет!? :))
Виктор,Вы как журналист,добудьте и опубликуйте,пожалуйста,документ на основании которого в Никополе введен карантин на продажу на рынках мясной продукции.А-то что то возникло много вопросов по этому поводу.
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
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