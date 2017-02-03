Охота или браконьерство - понятно. А что значит - Пострелять по биоцели? (видео) 

Цитата: Александр Рыбаков

Цитата: 555 Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.



То есть вы лично согласны , что для Украины 9 мая, перестанет быть государственным праздником и праздноваться как День Победы над Германией ? Я категорически нет....Если кому то перед немцами не удобно...то мне в самый раз.... То есть вы лично согласны , что для Украины 9 мая, перестанет быть государственным праздником и праздноваться как День Победы над Германией ? Я категорически нет....Если кому то перед немцами не удобно...то мне в самый раз....

Да причем тут "неудобно перед немцами"? 9 - день победы России над Германией. А нам что праздновать? Украина, освободившись от немецкой оккупации, снова попала в оккупацию к СССР(а по сути к России). И в качестве благодарности за вклад в победу СССР мы, украинцы, получили третий, уже послевоенный голодомор и новые репрессии. Я не считаю что 9 мая нам есть что праздновать. Акт капитуляции был подписан не 9 мая. Это пустая дата. Просто коммунисты(как эти бандиты привыкли себя называть) любили перекручивать все, даже день рождения своего сифилисного вождя сместили на один день. А день памяти жертв 2 Мировой(а никакой не отечественной)-8 мая. И это день скорби, а не праздник. Мы, украинцы, оказывается, потеряли миллионы убитыми чтобы какое-то хуйло по кличке Путин заявляло что Россия победила бы и без Украины. Праздновать нечего.