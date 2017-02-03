Охота или браконьерство - понятно. А что значит - Пострелять по биоцели? (видео) 

Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.
То есть вы лично согласны , что для Украины 9 мая, перестанет быть государственным праздником и праздноваться как День Победы над Германией ? Я категорически нет....Если кому то перед немцами не удобно...то мне в самый раз....
Да причем тут "неудобно перед немцами"? 9 - день победы России над Германией. А нам что праздновать? Украина, освободившись от немецкой оккупации, снова попала в оккупацию к СССР(а по сути к России). И в качестве благодарности за вклад в победу СССР мы, украинцы, получили третий, уже послевоенный голодомор и новые репрессии. Я не считаю что 9 мая нам есть что праздновать. Акт капитуляции был подписан не 9 мая. Это пустая дата. Просто коммунисты(как эти бандиты привыкли себя называть) любили перекручивать все, даже день рождения своего сифилисного вождя сместили на один день. А день памяти жертв 2 Мировой(а никакой не отечественной)-8 мая. И это день скорби, а не праздник. Мы, украинцы, оказывается, потеряли миллионы убитыми чтобы какое-то хуйло по кличке Путин заявляло что Россия победила бы и без Украины. Праздновать нечего.
Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.
То есть вы лично согласны , что для Украины 9 мая, перестанет быть государственным праздником и праздноваться как День Победы над Германией ? Я категорически нет....Если кому то перед немцами не удобно...то мне в самый раз....
Видно порошенко и ющенко в одном классе учились в США. Ющенко тоже боролся с Москвой,а при нём в Украину зашло больше всего российского капитала. Может надо в своём доме навести порядок с продажной властью????. ИМПИЧМЕНТ!!!! Власть использует простое правило. Создали образ врага,отвлекают внимание от внутренних проблем,а люди глотают. Россия мешает поднять экономику,заставляет на металл резать заводы, на войне обогащаться? Спросите у бойцов-БТРы порошенко даже гарантийного срока не отходили и уже в ремонте. КТО ВРАГ УКРАИНЫ
[quote=Копчик С Тоді напишу українською мовою! В статті нічого не вказано: хто і яка ділянка!Хоч на японський мові читай..:) Тому і виникло запитання... дякую, Олександр Михайлович що відповіли, хоч і не дуже в коректній формі! Але залишилось питання хто? Я так розумію що НЗФ?! Чи який Тзов?![/quote] Так я как обычно, по веселому. Фирма называется, по моему -" Экотехник НИКОПОЛЬ.". Зарегистрировано у нас. Дочернее предприятие , чешской компании" Экотехник -Прага" , которое ставило уже в Украине эти станции солнечных батарей. Раз заплатили и не захотели разрывать договор аренды. Значит будут строить. А сумма , ЗА АРННДУ, нормальная зашла.
Сергей Петрович,oksana-nikopol, ну повнимательней читайте, там же на украинском вроде...Я нормально прочитал...., хотя меня тут русскоязычным считают..
Тоді напишу українською мовою! В статті нічого не вказано: хто і яка ділянка!Хоч на японський мові читай..:) Тому і виникло запитання... дякую, Олександр Михайлович що відповіли, хоч і не дуже в коректній формі! Але залишилось питання хто? Я так розумію що НЗФ?! Чи який Тзов?!
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
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