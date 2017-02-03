город Марганец: Хочу поговорить с Вами о самом святом - о хлебе и ситуации с его доставкой в нашем городе

Уважаемые Марганчане! Хочу поговорить с Вами о самом святом - о хлебе и ситуации с его доставкой в нашем городе (и не только). Просто нет сил молчать и видеть то,как обращаются с этим самым хлебом при доставке в магазины,киоски и т.п.

Стала 27.01.2017 свидетелем и участником такого ужасного случая! Купила в магазине "Вега"(ул.Лермонова,12) молоко и собираясь уходить, наблюдаю такую картину. Водитель хлебзавода (как потом оказалось - нашего местного) несёт в охапке хлеб без упаковки, булок 5-6, прижимая к себе! Сказать, что он,водитель,грязный - ничего не сказать... Перчатки просто грязнющие! Куртка засмаленная и грязная!





При этом,продавец,мило улыбаясь,радостно брала у него этот хлебушек,т.к у них всё раскупили... Шок....Я не выдержала и стала его громко стыдить. На что он мне начал закрывать рот в грубой форме. На вопросы,что это за хлебзавод отморозился. И продавец тоже! Но не тут то было. Я сказала,что он свинтус и побежала фотографировать его авто, всё получилось. Вернулась в магазин,стала требовать номер директора,задавать вопросы,что это за производитель.

Вы не поверите! Меня пыталась пристыдить та самая продавец, что я такая молодая так в это лезу и что этот хлеб там кувыркался неизвестно где до них!!! Вы понимаете этот ужас!???И уровень её ответственности и совести - ноль!!! Сфотографировала я данные из уголка потребителя директора магазина.Номер телефона директора "Веги",конечно же, через свои каналы пришлось искать.Позвонила директору,милая женщина стала обещать,что всем всё донесёт и меры будут приняты... Окей,ждём! Но пока не верим. Связалась с хлебозаводом с требованиями изменить ситуацию и наказать водителя,чтоб другим был тоже урок... Окей,ждём. Но пока не верим.

Эти водителя,часто видела,но возмущалась себе под нос, берут этот хлеб голыми руками и разгружают... Вы понимаете,что так нельзя! Это будут есть ЛЮДИ! ДЕТИ!!! Этими руками он крутил руль,возможно копался в двигателе, держал деньги,накладные,ходил в туалет...фу....нет совести у этих людей и всё тут.Нет просто сил смотреть на безразличие продавцов в этом вопросе! Уважаемые продавцы! Вы же женщины,вы -матери,бабушки. Вам хочется кормить детей хлебом,который вам голыми грязными руками передаёт водитель,а вы после грязных денег берёте его своими голыми грязными руками!????

Уважаемы люди, Марганчане! Не молчите,если видите подобный беспредел! Не давайте им наглеть и гробить наше здоровье!

Надеюсь,что моя жалоба хоть чуть-чуть сдвинет эту тему в лучшую сторону. Очень надеюсь,что и магазин,и Марганецкий хлебозавод реально сделают выводы! О дальнейшем ходе дела обязательно проинформирую.

Екатерина Марганец Инфо



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