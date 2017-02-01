 Борис Кривчик: ЭТОТ ТАКОЙ ЗАМАНЧИВЫЙ МИР МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

С возрастом у человека хоть и убавляется зрение, но зато приходит прозрение, если он, конечно, не тупой баран. А как же иначе, когда сама жизнь у него в наставниках, она неустанно тычет простого человека носом в жестокие реалии, не давая ему даже помечтать хоть во сне пожить в воображаемом мире, где добро и справедливость, мир и сытость подают в одной посуде?





Увы, жизнь мало кому дает шансов на это, и со временем человек уже начинает раздумывать, что лучше—продолжать жить в мире, который для него умело рисуют кукловоды, или открыть глаза на мир действительный, в котором, по словам Вальтера Скотта, дураку за обедом лучше, чем умному в драке.

Об этих раздумьях лучше спросить у простых людей. Вот одна женщина, трудоголик до мозга костей, всю жизнь билась за кусок хлеба для троих детей и немного радостей для семьи, хватаясь за любую работу, сцепив зубы принимая условия оплаты хозяев-кормильцев. Но время неумолимо, и настал момент, когда спрос на ее рабский труд стал падать, работодатели оказались обычными рабовладельцами, которым нужны не опытные и честные, а молоденькие и без устоев, готовые продаться и убить за копейку, страна так и не стала государством народной власти, на приличную пенсию можно точно не расчитывать, благодаря «конвертируемой» оплате труда, на ухналь разоряющей бюджет и пенсионный фонд, а галопирующие цены, тарифы, инфляция, девальвация и отсутствие даже намека на индексацию наперед сжирают проблески надежды на «покращення життя» как в ближайшем, так и в обозримом будущем.

А ведь и раньше видела все это женщина, но как-то рассеяно и только неделю назад сложила в голове свои рухнувшие настоящее и будущее и с горечью воскликнула: «Как я теперь понимаю женщин, которые обвязывали себя тротилом и шли на смерть! Это они от безнадежности…».

И таких, как она, понять можно, живет-живет человек, строит планы на светлое будущее, радуется наперед, и в один момент—бац! Просветление! Оказывается, не жизнь себе человек строил, а пахал на плантациях на ловких людей, отгораживающих его от мира мыльными пузырями, блестящими такими, красивыми, за которыми—ничто! Обидно только, что сам же помогал их надувать. А мог бы этого избежать, стоило только вовремя включить смекалку и вспомнить, что злодейства творятся не только по хитрому умыслу, но и из беспросветной дурости. И если злой умысел трудно предусмотреть и приходится долго распутывать, то дурость сама так и лезет в глаза, достаточно посмотреть на ситуацию мимо пузыря, и ее ни доказывать, ни пояснять нет необходимости. А примеры пузырей всегда под рукой.

Скажем, оговорился как-то Петр Алексеич, мол, как только он махнет рукой, так через пару недель война на востоке и прекратится, и даже руку уже занес. Все закричали «Уря!», развесили ухи и кинулись—кто чемоданы собирать в родные места возвращаться, кто к дембилю готовиться, кто фуры наполнять для легальной торговли с Донбассом. Изо всех пузырей этот оказался самым большим, уж больно многим людям хотелось поверить в конец войны, хотя для неверия в чушь достаточно было просто мысленно влезть в шкуру президента и главнокомандующего, чтобы оценить все его риски: в случае нашей победы шоколадные фабрики в Липецке и Суздале отберут в отместку, победят русские—их все одно отберут в виде репараций, остается один путь—ни мира, ни войны, но чтобы идти по нему, приходится надувать пузыри помельче.

Тут и повод—мол, президенту, как ни бьется, бедолага, годами не удается здыхаться прибыльных фабрик (чтобы те не путались под ногами на войне), хотя только слепой не видит живой пример, как не менее влиятельный и богатый президент США Трамп в два дня сдал весь свой бизнес сыновьям и ничего, живет—не тужит на свою зарплату и правит по закону страной, до которой нам еще—ого-го! А вот и лукавая подмена одного тетра (военных действий) на другой (шутовской) под названием «Минские договоренности».

От этой подмены толку для победы, конечно, кот наплакал, ведь Европе мыльными пузырями глаза не замулишь, там так: называете войну войной—есть и оружие, которым можно накостылять всем сепаратистам с их московским паханом, нет войны—и оружия йок, договаривайтесь так. Вот так и посадили Кучму визави с Захарченко и прочими Гиви, галстуки им нацепили, те на привычном бандитском жаргоне о чем-то сговариваются, что-то мирное подписывают для близира , а в это время на другом конце непризнанной войны каждый день убивают наших братьев.

Такова нынче цена шоколада. Ну и в этой мыльной опере не обходится и без дурки, ее участники прикидываются шлангами и вроде как понятия не имеют о логике и законах гражданской войны, веками проверенных—если население в чем-то единодушно, то никакими путинскими танками их не переубедить, бессильны они перед населением. Но это единение душ просто так не дается, его ковать надо путем промывки мозгов и пропаганды. Это хорошо понимают наши враги, на той стороне захватывают наши и судорожно возводят новые средства трансляции пропаганды, у нас же каждая вышка монтируется года три-четыре—то деньги кончились, то прораб забухал.

Чего уж удивляться, что не только мирное население Донбасса, но и наши бойцы круглосуточно слушают не хрипящие наши, а качественные вражеские голоса. По странному совпадению наш бездарный министр пропаганды, ответственный за голоса, оказался кумом самого президента. От таких действий закрадывается подозрение—а все ли заинтересованы в скорейшем окончании войны? К тому же наверняка есть еще один вражеский интерес—чем дольше идет заварушка на Донбассе, тем успешнее замалчивается проблема выживания и депортации татар и украинцев в Крыму.

На этом фоне немного странной выглядит фигура президента, застывшая в позе памятника Ленину с занесенной угрожающе рукой, да не две недели занесенной, а почти три года. Украина ждет не дождется, когда рука у президента устанет и затечет и он рефлекторно ею даст отмашку к переходу к реальным действиям, оценку которым производить не в количестве кратковременных мыльных пузырей, а в ответах на конкретный вопрос: «А как в результате данного действия повысился жизненный уровень, повысилась рождаемость, снизилась инфляция, выросла потребительская корзина и т.п.».

Ну разве можно считать милицейскую реформу положительной за счет роста преступности, медицинской—за счет роста заболеваний, аграрной—за счет роста цен на сельхозпродукты, школьной—за счет снижения численности армии и рабочих мест?! Нужны не мелкие поправки и добавки к давно принятым законам, чем грешат депутаты, а радикальные законы, обязательно привязанные к человеку. Может, тогда мы избавимся от позора в глазах мира как страна, где миллиардеров больше, чем миллионеров в Нью-Йорке, но наших больных детей берут на излечение заграничные миллионеры (потому как в бюджете такая программа не предусмотрена), а законодатели лодырничают, даже в военное время устраивая шикарные отпуска, делая войну детской игрой в войну.

А главное, чтобы мы не заразились массово настроением, с которым упомянутая в начале представительница народа закончила свою речь: «Настроение после этих клятых нововведений такое, что, клянусь, сама готова обвязаться взрывчаткой и рвануть в Верховной Раде, или в Кабмине. Не себе, так хоть людям чем-то помогла».

Это уже звоночек на фоне надвигающейся грозы, и не учитывать такое неразумно.

Борис Кривчик





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