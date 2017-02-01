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В газету от читателей / Борис Кривчик: ЭТОТ ТАКОЙ ЗАМАНЧИВЫЙ МИР МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ (Сегодня, 19:34)

С возрастом у человека хоть и убавляется зрение, но зато приходит прозрение, если он, конечно, не тупой баран. А как же иначе, когда сама жизнь у него в наставниках, она неустанно тычет простого человека носом в жестокие реалии, не давая ему даже помечтать хоть во сне пожить в воображаемом мире, где добро и справедливость, мир и сытость подают в одной посуде?
 
 Борис Кривчик: ЭТОТ ТАКОЙ ЗАМАНЧИВЫЙ МИР МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

Увы, жизнь мало кому дает шансов на это, и со временем человек уже начинает раздумывать, что лучше—продолжать жить в мире, который для него умело рисуют кукловоды, или открыть глаза на мир действительный, в котором, по словам Вальтера Скотта, дураку за обедом лучше, чем умному в драке. 
   
Об этих раздумьях лучше спросить у простых людей. Вот одна женщина, трудоголик до мозга костей, всю жизнь билась за кусок хлеба для троих детей и немного радостей для семьи, хватаясь за любую работу, сцепив зубы  принимая условия оплаты хозяев-кормильцев. Но время неумолимо, и настал момент, когда спрос на ее рабский труд стал падать, работодатели оказались обычными рабовладельцами, которым  нужны не опытные и честные, а молоденькие и без устоев, готовые продаться и убить за копейку, страна так и не стала государством народной власти, на приличную пенсию можно точно не расчитывать, благодаря «конвертируемой» оплате труда, на ухналь разоряющей бюджет и пенсионный фонд, а галопирующие цены, тарифы, инфляция, девальвация и отсутствие даже намека на индексацию наперед сжирают проблески надежды на «покращення життя» как в ближайшем, так и в обозримом будущем.
 
А ведь и раньше видела все это женщина, но как-то рассеяно и только неделю назад сложила в голове свои рухнувшие настоящее и будущее и с горечью воскликнула: «Как я теперь понимаю женщин, которые обвязывали себя тротилом и шли на смерть! Это они от безнадежности…».
 
 И таких, как она, понять можно, живет-живет человек, строит планы на светлое будущее, радуется наперед, и в один момент—бац! Просветление! Оказывается, не жизнь себе человек строил, а пахал на плантациях на ловких людей, отгораживающих его от мира мыльными пузырями, блестящими такими, красивыми, за которыми—ничто! Обидно только, что сам же помогал их надувать. А мог бы этого избежать, стоило только вовремя включить смекалку и вспомнить, что злодейства творятся не только по хитрому умыслу, но и из беспросветной дурости. И если злой умысел трудно предусмотреть и приходится долго распутывать, то дурость сама так и лезет в глаза, достаточно посмотреть на ситуацию мимо пузыря, и ее ни доказывать, ни пояснять нет необходимости. А примеры пузырей всегда под рукой.
   
Скажем, оговорился как-то Петр Алексеич, мол, как только он махнет рукой, так через пару недель война на востоке и прекратится, и даже руку уже занес.  Все закричали «Уря!», развесили ухи и кинулись—кто чемоданы собирать в родные места возвращаться, кто к дембилю готовиться, кто фуры наполнять для легальной торговли с Донбассом. Изо всех пузырей этот оказался самым большим, уж больно многим людям хотелось поверить в конец войны, хотя для неверия в чушь достаточно было просто мысленно влезть в шкуру президента и главнокомандующего, чтобы оценить все его риски: в случае нашей победы шоколадные фабрики в Липецке и Суздале отберут в отместку, победят русские—их все одно отберут в виде репараций, остается один путь—ни мира, ни войны, но чтобы идти по нему, приходится надувать пузыри помельче.
 
Тут и повод—мол, президенту, как ни бьется, бедолага, годами  не удается  здыхаться прибыльных фабрик (чтобы те не путались под ногами на войне), хотя только слепой не видит живой пример, как не менее влиятельный и богатый президент США Трамп в два дня сдал весь свой бизнес сыновьям и ничего, живет—не тужит  на свою зарплату и правит по закону страной, до которой нам еще—ого-го! А вот и лукавая подмена одного тетра (военных действий) на другой (шутовской) под названием «Минские договоренности».
 
От этой подмены толку для победы, конечно, кот наплакал, ведь Европе мыльными пузырями глаза не замулишь, там так: называете войну войной—есть и оружие, которым можно накостылять всем сепаратистам с их московским паханом, нет войны—и оружия йок, договаривайтесь так.  Вот так и посадили Кучму визави с Захарченко и прочими Гиви, галстуки им нацепили, те на привычном бандитском жаргоне о чем-то сговариваются, что-то мирное подписывают для близира , а в это время на другом конце непризнанной войны каждый день убивают наших братьев.
 
Такова нынче цена шоколада.  Ну и в этой мыльной опере не обходится и без дурки, ее участники прикидываются шлангами и вроде как понятия не имеют о логике и законах гражданской войны, веками проверенных—если население в чем-то единодушно, то никакими путинскими танками их не переубедить, бессильны они перед населением. Но это единение душ просто так не дается, его ковать надо путем промывки мозгов и пропаганды. Это хорошо понимают наши враги, на той стороне захватывают наши и судорожно возводят новые средства трансляции пропаганды, у нас же каждая вышка монтируется года три-четыре—то деньги кончились, то прораб забухал.
 
Чего уж удивляться, что не только мирное население Донбасса, но и наши бойцы круглосуточно слушают не хрипящие наши, а качественные вражеские голоса. По странному совпадению наш бездарный министр пропаганды, ответственный за голоса, оказался кумом самого президента. От таких действий закрадывается подозрение—а все ли заинтересованы в скорейшем окончании войны? К тому же наверняка есть еще один вражеский интерес—чем дольше идет заварушка на Донбассе, тем успешнее замалчивается проблема выживания и депортации татар и украинцев в Крыму.
 
На этом фоне немного странной выглядит фигура президента, застывшая в позе памятника Ленину с занесенной угрожающе рукой, да не две недели занесенной, а почти три года. Украина ждет не дождется, когда рука у президента устанет и затечет и он рефлекторно ею даст отмашку  к переходу к реальным действиям, оценку которым производить не в количестве кратковременных мыльных пузырей, а в ответах на конкретный вопрос: «А как в результате данного действия повысился жизненный уровень, повысилась рождаемость, снизилась инфляция, выросла потребительская корзина и т.п.».
 
Ну разве можно считать милицейскую реформу положительной за счет роста преступности, медицинской—за счет роста заболеваний, аграрной—за счет роста цен на сельхозпродукты, школьной—за счет снижения численности армии и рабочих мест?! Нужны не мелкие поправки и добавки к давно принятым законам, чем грешат депутаты, а радикальные законы, обязательно привязанные к человеку. Может, тогда мы избавимся от позора в глазах мира как страна, где миллиардеров больше, чем миллионеров в Нью-Йорке, но наших больных детей берут на излечение заграничные миллионеры (потому как в бюджете такая программа не предусмотрена), а законодатели лодырничают, даже в военное время устраивая шикарные отпуска, делая войну детской игрой в войну.
 
А главное, чтобы мы не заразились массово настроением, с которым упомянутая в начале представительница народа закончила свою речь: «Настроение после этих клятых нововведений такое, что, клянусь, сама готова обвязаться взрывчаткой и рвануть в Верховной Раде, или в Кабмине. Не себе, так хоть людям чем-то помогла».
   
Это уже звоночек на фоне надвигающейся грозы, и не учитывать такое неразумно. 
Борис Кривчик

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Материал разместил(а) - Палыч
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • Александр Рыбаков 01.02.2017
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      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: 555
      Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.


      То есть вы лично согласны , что для Украины 9 мая, перестанет быть государственным праздником и праздноваться как День Победы над Германией ? Я категорически нет....Если кому то перед немцами не удобно...то мне в самый раз....
    • Pаиса 31.01.2017
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      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
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    • 555 31.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (20)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.
    • Arta 31.01.2017
      Espreso.TV: Азов блокирует отд ... (2)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      Видно порошенко и ющенко в одном классе учились в США. Ющенко тоже боролся с Москвой,а при нём в Украину зашло больше всего российского капитала. Может надо в своём доме навести порядок с продажной властью????. ИМПИЧМЕНТ!!!! Власть использует простое правило. Создали образ врага,отвлекают внимание от внутренних проблем,а люди глотают. Россия мешает поднять экономику,заставляет на металл резать заводы, на войне обогащаться? Спросите у бойцов-БТРы порошенко даже гарантийного срока не отходили и уже в ремонте. КТО ВРАГ УКРАИНЫ
    • Василий 30.01.2017
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      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Давно пора, хоча таки більше простежується тенденція до розвитку рос банків, та до закриття Укр банків.
    • Александр Рыбаков 30.01.2017
      Нікопольською місцевою прокура ... (6)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Значит будут строить. А сумма , ЗА АРННДУ, нормальная зашла.

      ЗА АРЕНДУ !
    • Александр Рыбаков 30.01.2017
      Нікопольською місцевою прокура ... (6)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      [quote=Копчик С
      Тоді напишу українською мовою! В статті нічого не вказано: хто і яка ділянка!Хоч на японський мові читай..:) Тому і виникло запитання... дякую, Олександр Михайлович що відповіли, хоч і не дуже в коректній формі!
      Але залишилось питання хто? Я так розумію що НЗФ?! Чи який Тзов?![/quote]
      Так я как обычно, по веселому.
      Фирма называется, по моему -" Экотехник НИКОПОЛЬ.". Зарегистрировано у нас. Дочернее предприятие , чешской компании" Экотехник -Прага" , которое ставило уже в Украине эти станции солнечных батарей. Раз заплатили и не захотели разрывать договор аренды. Значит будут строить. А сумма , ЗА АРННДУ, нормальная зашла.
    • Копчик С. 30.01.2017
      Нікопольською місцевою прокура ... (6)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Сергей Петрович,oksana-nikopol, ну повнимательней читайте, там же на украинском вроде...Я нормально прочитал...., хотя меня тут русскоязычным считают..

      Тоді напишу українською мовою! В статті нічого не вказано: хто і яка ділянка!Хоч на японський мові читай..:) Тому і виникло запитання... дякую, Олександр Михайлович що відповіли, хоч і не дуже в коректній формі!
      Але залишилось питання хто? Я так розумію що НЗФ?! Чи який Тзов?!
    • Максим 30.01.2017
      Никополь, Марганец, Покров - п ... (2)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Выздоравливайте, Александр. Вы нужны Никополю! Ждём Вас живым-здоровым!
    • Александр Рыбаков 30.01.2017
      Нікопольською місцевою прокура ... (6)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Сергей Петрович,oksana-nikopol, ну повнимательней читайте, там же на украинском вроде...Я нормально прочитал...., хотя меня тут русскоязычным считают... Или звоните, я вам подскажу , что значит : " Відповідно до інформації Нікопольської міської ради, отриманої прокуратурою в січні 2017, на виконання вимог мирової угоди товариством з обмеженою відповідальністю сплачено у повному обсязі заборгованість з орендної плати за землю до місцевого бюджету у розмірі 1 493 698,67 грн: То есть ваш вопрос лучше сформулировать так " Кто рассчитался ?" Это участок , рядом с НЗФ, который выделяли под солнечные батареи, .Был долг. Горсовет заключил мировую угоду, на условиях, если погасят долг 1 493 698,67 грн, договор будет продлен. Так что все нормально....,
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