В ОБСЄ розпочалося термінове засідання через загострення в Авдіївці (відео)

Постійна рада ОБСЄ розпочала термінове засідання з питання загострення ситуації в Авдіївці Донецької області. Про це написала у Twitter речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

"Почалося термінове засідання ОБСЄ щодо злочинів російської сторони в Авдіївці. Закликаємо наших партнерів посилити тиск на РФ", - написала Беца.





У свою чергу місія України при ОБСЄ на сторінці у Twitter із посиланням на постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука повідомляє, що загострення ситуації Авдіївці відбувається в результаті постійних атак гібридних російських військ.





"Понад 80 снарядів РСЗВ "Град" були випущені гібридними російськими військами по Авдіївці з житлових кварталів Донецька", - повідомляє місія України при ОБСЄ з посиланням на слова Прокопчука.





За його словами, українська влада робить все можливе для забезпечення життєдіяльності та допомоги людям в Авдіївці, яка через обстріли залишилася без тепла, електроенергії і водопостачання.





Прокопчук також зазначив, що Росія ігнорує запити для встановлення режиму припинення вогню в Авдіївці.





Напередодні президент України Петро Порошенко доручив українським дипломатам проінформувати про надзвичайну ситуацію в Авдіївці Раду безпеки ООН і ОБСЄ.





Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко звернувся з листом до генерального секретаря ООН у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі.





Нагадаємо, біля Авдіївки дві доби поспіль тривають активні бойові дії між проросійськими бойовиками та українською армією. Незаконні збройні формування обстріляли житлові квартали з "Градів", місто залишилося без водопостачання, електрики та опалення при температурі повітря до мінус 20 градусів. У місті проживає понад 16 тисяч людей, серед них щонайменше 2 тисячі дітей.





Речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник підкреслив, що в разі ескалації бойових дій в районі Авдіївки, буде проводитися евакуація мирного населення. Для цього підготували 80 автобусів і два поїзди.

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