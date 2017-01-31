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Криминал / Неужели Никопольская полиция перестали "щипать травку"? (Сегодня, 12:46)
Как вы помните несколько лет назад мы пытались создать, а потом и несколько раз восстановить, такое движение как "Никополь без наркотиков". Что то получалось, но почему то результатом совместной деятельности активистов и милиции практически всегда была только "травка".
Не хочу никого хвалить, дабы не сглазить, но по имеющимся у нас данным только за этот месяц в Никополе 13 фактов изъятия наркотиков и в основном так называемая "соль" (метамфетамин). К тому же в Марганце 4, в Покрове 2 и в Апостолово 3 факта изъятия. И это только за месяц.
К примеру: В Никополе на ул. Альпова у гр.Д изъято 10 слип пакетов с кристаллическим веществом (соль), на ул. Шевченко приняли девушку О. со шприцом, а по Каштановой парня В. тоже с так сказать готовым продуктом (ширка). Со лип пакетами "принимали" и дома и на улице и даже в супермаркете. Возле металлургического техникума тоже задержан гр. Г.К. с шестью слип пакетами с белым кристально подобным веществом.
В марганце "накрыли" торговую точку по ул. Кубанской (рядом со строй управлением №6), а за детским садиком по ул. Киевская гр.В. не дали торговать и ширяться.
На Северном квартале у девушки Ю. тоже слип пакеты аж 51 расфасованный и 9 еще нет.
Покров тоже не отстает в наборе. Изъяты - амфетамин, опий, марихуана .
Ну а в Апостолово получается "ширка" прямо на центральной площади. И т.д...
Думаю пресс служба полиции даст более подробную информацию о проведенной работе.
А мы будем надеяться, и я в это хочу искренне верить, что активность последних месяцев не угаснет и результатом работы будет реальная борьба с наркотиками, а не банальный передел сфер влияния. Что, к сожалению, происходит в Украине во всех сферах в последнее время.
Со слов начальника полиции Евгения Кравцова, нет ни какого подтекста, а жесткая борьба с наркотиками - его жизненная позиция.
Что ж будем посмотреть... а пока + 100
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 0 » Комментариев:0
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