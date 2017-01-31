Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

Криминал / Неужели Никопольская полиция перестали "щипать травку"? (Сегодня, 12:46)

Как вы помните несколько лет назад мы пытались создать, а потом и несколько раз восстановить, такое движение как "Никополь без наркотиков". Что то получалось, но почему то результатом совместной деятельности активистов и милиции практически всегда была только "травка". 

Не хочу никого хвалить, дабы не сглазить, но по имеющимся у нас данным только за этот месяц в Никополе 13 фактов изъятия наркотиков и в основном так называемая "соль" (метамфетамин). К тому же в Марганце 4, в Покрове 2 и в Апостолово 3 факта изъятия. И это только за месяц. 

К примеру: В Никополе на ул. Альпова у гр.Д изъято 10 слип пакетов с кристаллическим веществом (соль), на ул. Шевченко приняли девушку  О. со шприцом, а по Каштановой парня  В. тоже с так сказать готовым продуктом (ширка).  Со лип пакетами "принимали" и дома и на улице и даже в супермаркете. Возле металлургического техникума тоже задержан гр. Г.К. с шестью слип пакетами с белым кристально подобным веществом.
 Неужели Никопольская полиция перестали "щипать травку"?
 
В марганце "накрыли" торговую точку по ул. Кубанской (рядом со строй управлением №6),  а за детским садиком по ул. Киевская гр.В. не дали торговать и ширяться.
На Северном квартале у девушки Ю. тоже слип пакеты аж 51 расфасованный и 9 еще нет. 
 Неужели Никопольская полиция перестали "щипать травку"?
Неужели Никопольская полиция перестали "щипать травку"?

Покров тоже не отстает в наборе. Изъяты - амфетамин, опий, марихуана .
 Неужели Никопольская полиция перестали "щипать травку"?
 
Ну а в Апостолово получается "ширка" прямо на центральной площади. И т.д...

Думаю пресс служба полиции даст более подробную информацию о проведенной работе.
 
А мы будем надеяться, и я в это хочу искренне верить, что активность последних месяцев не угаснет и результатом работы будет реальная борьба с наркотиками, а не банальный передел сфер влияния. Что, к сожалению, происходит в Украине во всех сферах в последнее время. 

Со слов начальника полиции Евгения Кравцова, нет ни какого подтекста, а жесткая борьба с наркотиками - его жизненная позиция.

Что ж будем посмотреть...  а пока + 100
  • 0
Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях:

В контактеtwitterfacebookОднокласникиGoogle +Мой мирlivejournalКанал на youtube

 
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 0 » Комментариев:0

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • Почти п’ять литров смерти. В Орджоникидзе задержана рекордная партия наркотиков?!
  • Борьба с наркотиками или устранение конкурентов?
  • О том , как мы газ на ул. 50-лет НЗФ включили... в том числе и благодаря помощи .начальника Никопольской Полиции Кравцова Евгения Владимировича
  • Ночью в Никополе сожгли автомобиль Никопольчанину, начальнику сектора уголовного розыска пгт. Апостолово (фото)
  • Общественное движение "Никополь без наркотиков" возобновляет свою деятельность

    • Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    В контакте

    twitter

    facebook

    Однокласники

    Google +

    Мой мир

    livejournal

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Как мы вообще выжили!? Детям 50-60-70-80-х посвящается!
  • Слухати і знати кожному українцю! Виступ професора Павла Гриценка (відео)
  • Ночная проверка в "Элит-Клубе". Поведение владельца, депутата горсовета - впечатляет, как всегда (видео)
  • Нач. полиции, СБУ и прокурору города: Что делают посторонние на стратегическом объекте КП "Никопольводоканал"
  • Разгон киевского митинга 19 января 2017! (видео 18+)
  • Вот как бывает если следствие ведут ... (видео). Открытое заявление прокурору и нач. полиции
  • Братка, ты ж присягу давал, да?
  • У Нікополі поліцейські вилучили у 26 річного чоловіка кастет
  • Никополь, Марганец, Покров - поможем Тихону
  • Благочинный УПЦ Киевского Патриархата: О Священном огне, единении и Лефортово (видео)
    • • Обзоры
    Никополь, Марганец, Покров - поможем Тихону
    Известный в этих городах активист Александр Тихон находиться сейчас в тяжелейшем состоянии в реанимации города Днепропетровск.
    Относиться к нему лично и к его деятельности можно по разному но в трудную минуту мы просто обязаны помочь человеку который сам, и этого не отнять, всегда приходил на помощь простым людям.
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 41
    Пользователей: 1
    Гостей: 40
    angel
    • Календарь
    «    Январь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 
    • Архив
    Январь 2017 (77)
    Декабрь 2016 (105)
    Ноябрь 2016 (120)
    Октябрь 2016 (112)
    Сентябрь 2016 (98)
    Август 2016 (92)
    На правах рекламмы Полезно
    Хочешь учиться и работать в Европе? - это просто!
    После  окончания  выпускник  получает  Свидетельство об  окончании   середньої  специальной школи,  имеет право  сдать государственные экзамены на Аттестат зрелости, что подтверждает  квалификацию. 
    подробнее
    → все в разделе
    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...

    Горячая линия
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Pаиса 31.01.2017
      Американский бульдог "Канзас ... (2)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      КрасавчеГ))) Удачи в поиске))
    • 555 31.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (19)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.
    • Arta 31.01.2017
      Espreso.TV: Азов блокирует отд ... (2)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      Видно порошенко и ющенко в одном классе учились в США. Ющенко тоже боролся с Москвой,а при нём в Украину зашло больше всего российского капитала. Может надо в своём доме навести порядок с продажной властью????. ИМПИЧМЕНТ!!!! Власть использует простое правило. Создали образ врага,отвлекают внимание от внутренних проблем,а люди глотают. Россия мешает поднять экономику,заставляет на металл резать заводы, на войне обогащаться? Спросите у бойцов-БТРы порошенко даже гарантийного срока не отходили и уже в ремонте. КТО ВРАГ УКРАИНЫ
    • Василий 30.01.2017
      Espreso.TV: Азов блокирует отд ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Давно пора, хоча таки більше простежується тенденція до розвитку рос банків, та до закриття Укр банків.
    • Александр Рыбаков 30.01.2017
      Нікопольською місцевою прокура ... (6)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Значит будут строить. А сумма , ЗА АРННДУ, нормальная зашла.

      ЗА АРЕНДУ !
    • Александр Рыбаков 30.01.2017
      Нікопольською місцевою прокура ... (6)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      [quote=Копчик С
      Тоді напишу українською мовою! В статті нічого не вказано: хто і яка ділянка!Хоч на японський мові читай..:) Тому і виникло запитання... дякую, Олександр Михайлович що відповіли, хоч і не дуже в коректній формі!
      Але залишилось питання хто? Я так розумію що НЗФ?! Чи який Тзов?![/quote]
      Так я как обычно, по веселому.
      Фирма называется, по моему -" Экотехник НИКОПОЛЬ.". Зарегистрировано у нас. Дочернее предприятие , чешской компании" Экотехник -Прага" , которое ставило уже в Украине эти станции солнечных батарей. Раз заплатили и не захотели разрывать договор аренды. Значит будут строить. А сумма , ЗА АРННДУ, нормальная зашла.
    • Копчик С. 30.01.2017
      Нікопольською місцевою прокура ... (6)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Сергей Петрович,oksana-nikopol, ну повнимательней читайте, там же на украинском вроде...Я нормально прочитал...., хотя меня тут русскоязычным считают..

      Тоді напишу українською мовою! В статті нічого не вказано: хто і яка ділянка!Хоч на японський мові читай..:) Тому і виникло запитання... дякую, Олександр Михайлович що відповіли, хоч і не дуже в коректній формі!
      Але залишилось питання хто? Я так розумію що НЗФ?! Чи який Тзов?!
    • Максим 30.01.2017
      Никополь, Марганец, Покров - п ... (2)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Выздоравливайте, Александр. Вы нужны Никополю! Ждём Вас живым-здоровым!
    • Александр Рыбаков 30.01.2017
      Нікопольською місцевою прокура ... (6)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Сергей Петрович,oksana-nikopol, ну повнимательней читайте, там же на украинском вроде...Я нормально прочитал...., хотя меня тут русскоязычным считают... Или звоните, я вам подскажу , что значит : " Відповідно до інформації Нікопольської міської ради, отриманої прокуратурою в січні 2017, на виконання вимог мирової угоди товариством з обмеженою відповідальністю сплачено у повному обсязі заборгованість з орендної плати за землю до місцевого бюджету у розмірі 1 493 698,67 грн: То есть ваш вопрос лучше сформулировать так " Кто рассчитался ?" Это участок , рядом с НЗФ, который выделяли под солнечные батареи, .Был долг. Горсовет заключил мировую угоду, на условиях, если погасят долг 1 493 698,67 грн, договор будет продлен. Так что все нормально....,
    • oksana-nikopol 30.01.2017
      Нікопольською місцевою прокура ... (6)
      oksana-nikopol-С„РѕС‚Рѕ
      о чем речь вообще? о каком участке и кто должник?
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    События Все события в городе и не только
    Заходи на честь Дня Соборності України у Нікополі (фото, вiдео)
    22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу. 
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    Чемпіонат м. Нікополя з Араши Карате (вiдео)
    28.01.2017 р. у спортивному залі ДЮСШ-2 відбувся Чемпіонат м. Нікополя з Араши Карате.
    Організатом заходу виступив БК КАЙМАН (Президент Дмитро Осика, 2 дан)
    подробнее
    → все происшествия
    Ассоциация, асторский, АТО, беспредел, Брэндак, вірші, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, закон, исполком, лірика, Марганец, МВД, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мысли в слух, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, никопольский, никопольчане, ОСМД, поезія, Польша, помощь, работа, референдум, реформа, рпл, савченко, самопоміч нікополь, Тихон, УВБ, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.biz.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305