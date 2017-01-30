Espreso.TV: Азов блокирует отделения российских банков 





С утра вооруженные бойцы национального корпуса Азов пикетируют отделение Сбербанка России и других российских финучреждений в Киеве. Активисты заявляют, что за время председательства Валерии Гонтаревой в НБУ количество российских банков в Украине якобы выросла до 40%. Они призывают вкладчиков забрать свои вклады из российских банков, называя любое сотрудничество с врагом предательством. В Национальном корпусе заявили, что акция будет бессрочной.





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