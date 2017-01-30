Чемпіонат м. Нікополя з Араши Карате (вiдео)

Сергей Петрович,oksana-nikopol, ну повнимательней читайте, там же на украинском вроде...Я нормально прочитал...., хотя меня тут русскоязычным считают... Или звоните, я вам подскажу , что значит : " Відповідно до інформації Нікопольської міської ради, отриманої прокуратурою в січні 2017, на виконання вимог мирової угоди товариством з обмеженою відповідальністю сплачено у повному обсязі заборгованість з орендної плати за землю до місцевого бюджету у розмірі 1 493 698,67 грн: То есть ваш вопрос лучше сформулировать так " Кто рассчитался ?" Это участок , рядом с НЗФ, который выделяли под солнечные батареи, .Был долг. Горсовет заключил мировую угоду, на условиях, если погасят долг 1 493 698,67 грн, договор будет продлен. Так что все нормально....,
Красавцы. Хоть кто то реально борется. Реально уважение, несмотря на мои разногласия с Партией " Свобода " по некоторым моментам. То в плане борьбы с продажей несовершеннолетним спиртного и табака , они в Никополе - из всех номер ОДИН !
[quote=Копчик С.][quote=Александр Рыбаков]Показатель 70 % против отмены и 14 % -за отмену 9 мая как праздника-- это -показатель.....[/quote] Там , в опросе, не корректно поставлены вопросы и потому не объективная социология.
Да нет, УНИАН ВСЕГДА запрягает и заряжает куда нужно ...Просто все пошло не так..патрон оказался холостым . И 70% проголосовало ЗА то, чтобы 9 мая, праздновать именно как ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК !
Потом пошли призывы в соцсетях, принять участие скорее , и изменить в ту сторону , что надо...Но ничего не вышло.....И , опрос спешно, по команде УБРАЛИ !
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.biz.ua,
собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305