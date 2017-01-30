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Спорт / Чемпіонат м. Нікополя з Араши Карате (вiдео) (Сегодня, 10:47)

28.01.2017 р. у спортивному залі ДЮСШ-2 відбувся Чемпіонат м. Нікополя з Араши Карате.
Організатом заходу виступив БК КАЙМАН (Президент Дмитро Осика, 2 дан)
Чемпіонат м. Нікополя з Араши Карате (вiдео)
Найяскравіші моменти в цьому відео:

  • 100
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Спорт » Просмотров: 143 » Комментариев:0

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    • Максим 30.01.2017
      Никополь, Марганец, Покров - п ... (2)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Выздоравливайте, Александр. Вы нужны Никополю! Ждём Вас живым-здоровым!
    • Александр Рыбаков 30.01.2017
      Нікопольською місцевою прокура ... (3)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Сергей Петрович,oksana-nikopol, ну повнимательней читайте, там же на украинском вроде...Я нормально прочитал...., хотя меня тут русскоязычным считают... Или звоните, я вам подскажу , что значит : " Відповідно до інформації Нікопольської міської ради, отриманої прокуратурою в січні 2017, на виконання вимог мирової угоди товариством з обмеженою відповідальністю сплачено у повному обсязі заборгованість з орендної плати за землю до місцевого бюджету у розмірі 1 493 698,67 грн: То есть ваш вопрос лучше сформулировать так " Кто рассчитался ?" Это участок , рядом с НЗФ, который выделяли под солнечные батареи, .Был долг. Горсовет заключил мировую угоду, на условиях, если погасят долг 1 493 698,67 грн, договор будет продлен. Так что все нормально....,
    • oksana-nikopol 30.01.2017
      Нікопольською місцевою прокура ... (3)
      oksana-nikopol-С„РѕС‚Рѕ
      о чем речь вообще? о каком участке и кто должник?
    • Копчик С. 30.01.2017
      Нікопольською місцевою прокура ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Це де, розташована земельна ділянка і хто не платить?
    • nikopol2015 30.01.2017
      Никополь, Марганец, Покров - п ... (2)
      nikopol2015-С„РѕС‚Рѕ
      ЖЕСТЬ как исхудал!
      Держись Александр... Ты очухаешься!

      Политикам всех рангов: Об одном прошу - забудьте про пиар. Не звоните мне и не спрашивайте как у него дела и куда перечислить деньги (где на этом, к слову, все и заканчивается).

      Может пусть помогают?
      Получат свой пиар (черный)
    • Максим 30.01.2017
      ГСС TV: "Студентська Свобода ... (3)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Молодцы, однозначно. Если бы ещё кто-то занялся всерьёз разливанием "шмурдяка" из 6-литровых бутылей и канистр в никопольских"кафешках"...
    • Максим 29.01.2017
      Американский бульдог "Канзас ... (1)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Супер! Особенно фото, где Канзас с кошкой (котом)!
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      ГСС TV: "Студентська Свобода ... (3)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Красавцы. Хоть кто то реально борется. Реально уважение, несмотря на мои разногласия с Партией " Свобода " по некоторым моментам.
      То в плане борьбы с продажей несовершеннолетним спиртного и табака , они в Никополе - из всех номер ОДИН !
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (18)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      [quote=Копчик С.][quote=Александр Рыбаков]Показатель 70 % против отмены и 14 % -за отмену 9 мая как праздника-- это -показатель.....[/quote]
      Там , в опросе, не корректно поставлены вопросы и потому не объективная социология.

      Да нет, УНИАН ВСЕГДА запрягает и заряжает куда нужно ...Просто все пошло не так..патрон оказался холостым . И 70% проголосовало ЗА то, чтобы 9 мая, праздновать именно как ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК !

      Потом пошли призывы в соцсетях, принять участие скорее , и изменить в ту сторону , что надо...Но ничего не вышло.....И , опрос спешно, по команде УБРАЛИ !
    • kam4ekoid 29.01.2017
      ГСС TV: "Студентська Свобода ... (3)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      "Рессора" вас ждет активисты, а также уэмбли , разгуляй и еще много других.
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    Чемпіонат м. Нікополя з Араши Карате (вiдео)
    28.01.2017 р. у спортивному залі ДЮСШ-2 відбувся Чемпіонат м. Нікополя з Араши Карате.
    Організатом заходу виступив БК КАЙМАН (Президент Дмитро Осика, 2 дан)
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