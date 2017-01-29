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В газету от читателей / Волейбол Никополя ... Новый сезон ... (Сегодня, 10:04)

На заседании Федерации волейбола Никополя, который вёл её председатель Андрей Муравчиков, были рассмотрены вопросы о проведении городских соревнований в 2017 году. Среди них, открытый чемпионат Никополя, чемпионат города среди ветеранов (возраст – 40 лет и старше), первенство и кубок города по пляжному и парковому волейболу, детские турниры, второй Всеукраинский турнир среди юношей, открытый кубок города и ряд других турниров.

Волейбол Никополя ... Новый сезон ...

Главное соревнование сезона, это открытый чемпионат Никополя по волейболу среди мужских команд. В нём будут участвовать семь команд: ДЮСШ № 1, «Спартак», Никопольский район, «Ураган» г.Марганец, «Строитель», ВК «Никополь-Громадська сила» - чемпион и обладатель кубка Никополя 2016 года, «Сентравис-Титан». К матчам чемпионата допущены и легионеры с других городов Украины, в основном бывшие воспитанники никопольского волейбола, поигравшие в чемпионатах страны в командах мастеров. Чемпионат пройдёт в два этапа. На первом – все команды сыграют по кругу, на втором этапе в матчах серии «плей-офф» команды разыграют призовые места за 1-4 и 5-7 места в первой и во второй группах. Игры будут проходить в спортивном зале ДЮСШ № 1 – «Спартак» на протяжении февраля и марта по субботам с 14 часов и воскресеньям с 11 часов. Торжественное открытие чемпионата состоится 4 февраля в 17 часов.
 
Главным судьёй чемпионата утверждён опытный арбитр республиканской, Всесоюзной и национальной категории, технический делегат Федерации волейбола Украины Валерий Егорович Бенько. Для участников команд и болельщиков волейбола исполком федерации волейбола Никополя подготовил программки с данными об участниках чемпионата.
 
В первом туре 4 февраля встречаются команды: в 14.00 час. – ВК «Никополь-Громадська сила» - Никопольский район; в 15.30 час. – «Спартак» - «Ураган»; в 17.30 час. – «Строитель» - «Сентравис – Титан». Для команд-призёров чемпионата уже подготовлены кубок, грамоты и отчеканены медали из металла разной пробы.
 
Приглашаем любителей волейбола на интересные матчи открытого чемпионата Никополя по волейболу.
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Материал разместил(а) - Александр Рыбаков
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 169 » Комментариев:2

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    • Hаписал: Сегодня, 12:42 Александр Рыбаков, Комментариев: 2179, Новостей: 82 Пользователь Онлайн
    Стартует новый сезон. Волейбол в Никополе продолжает свой путь.. Много интересных турниров, И конечно чемпионские амбиции. Огромное спасибо всем , кто поддерживает возрождение никопольского волейбола . Это и городской голова Никополя Андрей Фисак, почетный гражданин Никополя А. И Фельдман , заместитель городского головы О. В Коник, А. Журавлев, Завод "Центравис ", руководитель ВОО " Громадська Сила" Никополь В. Г Колесник, и многие другие. Наша команда ВК «Никополь-Громадська сила» в 2016 году выиграла Чемпионат и Кубок Никополя, одержала ряд побед и на крупных украинских турнирах . Но прекрасные и сильные команды готовы составить ей конкуренцию. Это «Строитель- НЗФ", «Сентравис – Титан». и другие....Продолжает развитие и пляжный волейбол и, а также женский и детский . Всем удачи и новых побед ! Я в своей команде ВК «Никополь-Громадська сила». В запасе...Но дело такое , тренируюсь и жду своего звездного часа
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 12:50 Александр Рыбаков, Комментариев: 2179, Новостей: 82 Пользователь Онлайн
    Хочется сказать огромное, спортивное спасибо , почетному гражданину Никополя, Александру Исаковичу Фельдману. Именно он , обеспечивает транспортом нашу городскую команду. Около года назад , ребята сами пришли к нему за помощью....Он сказал : " Поехали..и взмахнул рукой....." И с тех пор с автобусом, нет проблем..Вот и на этих выходных , сборная города на базе ВК «Никополь-Громадська сила», принимает участие в крупном региональном турнире в Кривом Роге.... Спасибо Александр Исакович, что Вы нас поняли и протянули руку ! Вы настоящий Почетный !
    • 0

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      Волейбол Никополя ... Новый се ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Хочется сказать огромное, спортивное спасибо , почетному гражданину Никополя, Александру Исаковичу Фельдману. Именно он , обеспечивает транспортом нашу городскую команду. Около года назад , ребята сами пришли к нему за помощью....Он сказал : " Поехали..и взмахнул рукой....." И с тех пор с автобусом, нет проблем..Вот и на этих выходных , сборная города на базе ВК «Никополь-Громадська сила», принимает участие в крупном региональном турнире в Кривом Роге.... Спасибо Александр Исакович, что Вы нас поняли и протянули руку ! Вы настоящий Почетный !
    • Максим 29.01.2017
      Душа народа…Сегодня день рожде ... (14)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Ребята, ОЧНИТЕСЬ!!! Когда читаешь ваши комментарии, будто прикасаешься к чему-то липкому и смердящему. И это правильно: ведь бездари судачат о ВЕЛИКОМ!? Не старайтесь, Вы Р.Б. тля, а он таки ПОЭТ И ГРАЖДАНИН!

      Ребята, ОЧНИТЕСЬ!!! Когда читаешь ваши комментарии, будто прикасаешься к чему-то липкому и смердящему. И это правильно: ведь бездари судачат о ВЕЛИКОМ!? Не старайтесь, Вы Р.Б. тля, а он таки ПОЭТ И ГРАЖДАНИН!

      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Сомнительный гений и авторитет. Наркоман и самодур. Для того времени у него было для счастья все, но видимо когда слишком хорошо - это уже плохо. Вот и бросался в крайности. И не может быть оправданием даже то что творилось в стране, советский режим, душа болела и пр. Стать наркоманом - значит проявить малодушие. Не очень хороший пример для подрастающего поколения.

      Ребята, ОЧНИТЕСЬ!!! Когда читаешь ваши комментарии, будто прикасаешься к чему-то липкому и смердящему. И это правильно: ведь бездари судачат о ВЕЛИКОМ!? Не старайтесь, Вы Р.Б. тля, а он таки ПОЭТ И ГРАЖДАНИН
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      Волейбол Никополя ... Новый се ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Стартует новый сезон. Волейбол в Никополе продолжает свой путь.. Много интересных турниров, И конечно чемпионские амбиции. Огромное спасибо всем , кто поддерживает возрождение никопольского волейбола . Это и городской голова Никополя Андрей Фисак, почетный гражданин Никополя А. И Фельдман , заместитель городского головы О. В Коник, А. Журавлев, Завод "Центравис ", руководитель ВОО " Громадська Сила" Никополь В. Г Колесник, и многие другие. Наша команда ВК «Никополь-Громадська сила» в 2016 году выиграла Чемпионат и Кубок Никополя, одержала ряд побед и на крупных украинских турнирах . Но прекрасные и сильные команды готовы составить ей конкуренцию. Это «Строитель- НЗФ", «Сентравис – Титан». и другие....Продолжает развитие и пляжный волейбол и, а также женский и детский . Всем удачи и новых побед ! Я в своей команде ВК «Никополь-Громадська сила». В запасе...Но дело такое , тренируюсь и жду своего звездного часа
    • Копчик С. 29.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (16)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Показатель 70 % против отмены и 14 % -за отмену 9 мая как праздника-- это -показатель.....

      Там , в опросе, не корректно поставлены вопросы и потому не объективная социология. Для чего манипулируют такой социологией - это вопрос!? Кто-то очень хочет раскачать конфликт!
      Закон ещё не принят никакой, никаких указов нет..Но уже волна возмущений и обвинений друг друга.
      По мне, так празднуем мы действительно много: к советским праздникам прибавили религиозные и государственные Украины: получилась каша в голове и в календаре! Я отмечаю День памяти 8 Мая, как большинство европейских стран. Кто придет и положит цветы 9 мая, то это тоже приветствую и преступлением это не будет. А вот городская власть должна следовать государственной политике и проводить мероприятия согласно официальных дат.
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      Om TV: Опять нож в псину? Трам ... (3)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      После встречи , тишина.......То есть..санкции остаются.Интересно послушать , о чем все таки разговор шел ?
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      [quote=Русскоязычный бандеровец]Я против того, чтобы кому-либо запрещать что-то праздновать. Но вот выходных у нас действительно слишком много. Эти три праздника не должны быть официальными выходными. А вот после работы празднуйте сколько хотите. То же самое касается январских праздников. Чистый дебилизм и спаивание людей. С 31-го по 8 не просыхают. А власти это выгодно чтобы меньше новости смотрели. И по-моему только у нас придумали такой бред: если праздник приходится на выходной то понедельник должен быть нерабочим. Или сделать пятницу выходным если четверг нерабочий. Чушь собачья. За границей такого нигде нет.[/quo

      В принципе , согласен...........Выходные где-то можно и подсократить.....
    • Русскоязычный бандеровец 29.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (16)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Я против того, чтобы кому-либо запрещать что-то праздновать. Но вот выходных у нас действительно слишком много. Эти три праздника не должны быть официальными выходными. А вот после работы празднуйте сколько хотите. То же самое касается январских праздников. Чистый дебилизм и спаивание людей. С 31-го по 8 не просыхают. А власти это выгодно чтобы меньше новости смотрели. И по-моему только у нас придумали такой бред: если праздник приходится на выходной то понедельник должен быть нерабочим. Или сделать пятницу выходным если четверг нерабочий. Чушь собачья. За границей такого нигде нет.
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Показатель 70 % против отмены и 14 % -за отмену 9 мая как праздника-- это -показатель.....

      .Парень из института памяти не туда газанул...

      Сейчас будет заднюю включать...прямо на ходу...
    • Александр Рыбаков 28.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Детальніше читайте на УНІАН:
      http://www.unian.ua/society/1746231-yak-vi-stavitesya-do-ideji-skasuvannya-svya
      ta-9-travnya-v-ukrajini-opituvannya-unian.html
    • Александр Рыбаков 28.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Як ви ставитеся до ідеї скасування свята 9 травня в Україні? – опитування УНІАН Нове опитування УНІАН з приводу "декомунізації" низки державних свят. Суспільство 15:27, 27 січня 2017 5163 ПРОЧИТАТИ ПІЗНІШЕ Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що в Україні розроблено новий проект закону "Про державні свята в Україні", який, зокрема, передбачає скасування 9 травня та 8 березня як державних свят та, відповідно, вихідних днів. У зв'язку з цим УНІАН вирішив поцікавитися думкою своїх читачів з цього приводу.

      Детальніше читайте на УНІАН: http://www.unian.ua/.../1746231-yak-vi-stavitesya-do...

      А Это со стр.В'ятровича на Фейсбуке 75 % людей против отмены 9 мая как праздника !!!!! ;
      Oleksiy Kurinniy с Назарій Поліщуком и еще 98.
      2 ч · Киев ·
      Прошу Ширень! Товариство! Глобально програємо в опитуванні щодо скасування вихідного на 9-те травня. 72% проти, а 26% (13-11-2) за. Прошу проголосувати за п. 1 чи 2. Хай переносять вихідний на 8-ме травня
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