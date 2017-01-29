Волейбол Никополя ... Новый сезон ...

На заседании Федерации волейбола Никополя, который вёл её председатель Андрей Муравчиков, были рассмотрены вопросы о проведении городских соревнований в 2017 году. Среди них, открытый чемпионат Никополя, чемпионат города среди ветеранов (возраст – 40 лет и старше), первенство и кубок города по пляжному и парковому волейболу, детские турниры, второй Всеукраинский турнир среди юношей, открытый кубок города и ряд других турниров.









Главным судьёй чемпионата утверждён опытный арбитр республиканской, Всесоюзной и национальной категории, технический делегат Федерации волейбола Украины Валерий Егорович Бенько. Для участников команд и болельщиков волейбола исполком федерации волейбола Никополя подготовил программки с данными об участниках чемпионата.

В первом туре 4 февраля встречаются команды: в 14.00 час. – ВК «Никополь-Громадська сила» - Никопольский район; в 15.30 час. – «Спартак» - «Ураган»; в 17.30 час. – «Строитель» - «Сентравис – Титан». Для команд-призёров чемпионата уже подготовлены кубок, грамоты и отчеканены медали из металла разной пробы.

Приглашаем любителей волейбола на интересные матчи открытого чемпионата Никополя по волейболу.

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Главное соревнование сезона, это открытый чемпионат Никополя по волейболу среди мужских команд. В нём будут участвовать семь команд: ДЮСШ № 1, «Спартак», Никопольский район, «Ураган» г.Марганец, «Строитель», ВК «Никополь-Громадська сила» - чемпион и обладатель кубка Никополя 2016 года, «Сентравис-Титан». К матчам чемпионата допущены и легионеры с других городов Украины, в основном бывшие воспитанники никопольского волейбола, поигравшие в чемпионатах страны в командах мастеров. Чемпионат пройдёт в два этапа. На первом – все команды сыграют по кругу, на втором этапе в матчах серии «плей-офф» команды разыграют призовые места за 1-4 и 5-7 места в первой и во второй группах. Игры будут проходить в спортивном зале ДЮСШ № 1 – «Спартак» на протяжении февраля и марта по субботам с 14 часов и воскресеньям с 11 часов. Торжественное открытие чемпионата состоится 4 февраля в 17 часов.