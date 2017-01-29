Волейбол Никополя ... Новый сезон ...

На заседании Федерации волейбола Никополя, который вёл её председатель Андрей Муравчиков, были рассмотрены вопросы о проведении городских соревнований в 2017 году. Среди них, открытый чемпионат Никополя, чемпионат города среди ветеранов (возраст – 40 лет и старше), первенство и кубок города по пляжному и парковому волейболу, детские турниры, второй Всеукраинский турнир среди юношей, открытый кубок города и ряд других турниров.
Главное соревнование сезона, это открытый чемпионат Никополя по волейболу среди мужских команд. В нём будут участвовать семь команд: ДЮСШ № 1, «Спартак», Никопольский район, «Ураган» г.Марганец, «Строитель», ВК «Никополь-Громадська сила» - чемпион и обладатель кубка Никополя 2016 года, «Сентравис-Титан». К матчам чемпионата допущены и легионеры с других городов Украины, в основном бывшие воспитанники никопольского волейбола, поигравшие в чемпионатах страны в командах мастеров. Чемпионат пройдёт в два этапа. На первом – все команды сыграют по кругу, на втором этапе в матчах серии «плей-офф» команды разыграют призовые места за 1-4 и 5-7 места в первой и во второй группах. Игры будут проходить в спортивном зале ДЮСШ № 1 – «Спартак» на протяжении февраля и марта по субботам с 14 часов и воскресеньям с 11 часов. Торжественное открытие чемпионата состоится 4 февраля в 17 часов.
Главным судьёй чемпионата утверждён опытный арбитр республиканской, Всесоюзной и национальной категории, технический делегат Федерации волейбола Украины Валерий Егорович Бенько. Для участников команд и болельщиков волейбола исполком федерации волейбола Никополя подготовил программки с данными об участниках чемпионата.
В первом туре 4 февраля встречаются команды: в 14.00 час. – ВК «Никополь-Громадська сила» - Никопольский район; в 15.30 час. – «Спартак» - «Ураган»; в 17.30 час. – «Строитель» - «Сентравис – Титан». Для команд-призёров чемпионата уже подготовлены кубок, грамоты и отчеканены медали из металла разной пробы.
Приглашаем любителей волейбола на интересные матчи открытого чемпионата Никополя по волейболу.
НІКОПОЛЬСЬКИМ ВІДДІЛОМ ПОЛІЦІЇ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЯ ГРОМАДЯНИНА ЛІСАНОВА РУСЛАНА ГРИГОРОВИЧА, 13.05.1986 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ЯКИЙ ОБГРУНТОВАНО ПІДОЗРЮЄТЬСЯ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНО ГО Ч.3 СТ. 307 КК УКРАЇНИ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах)
Хочется сказать огромное, спортивное спасибо , почетному гражданину Никополя, Александру Исаковичу Фельдману. Именно он , обеспечивает транспортом нашу городскую команду. Около года назад , ребята сами пришли к нему за помощью....Он сказал : " Поехали..и взмахнул рукой....." И с тех пор с автобусом, нет проблем..Вот и на этих выходных , сборная города на базе ВК «Никополь-Громадська сила», принимает участие в крупном региональном турнире в Кривом Роге.... Спасибо Александр Исакович, что Вы нас поняли и протянули руку ! Вы настоящий Почетный !
Ребята, ОЧНИТЕСЬ!!! Когда читаешь ваши комментарии, будто прикасаешься к чему-то липкому и смердящему. И это правильно: ведь бездари судачат о ВЕЛИКОМ!? Не старайтесь, Вы Р.Б. тля, а он таки ПОЭТ И ГРАЖДАНИН!
Ребята, ОЧНИТЕСЬ!!! Когда читаешь ваши комментарии, будто прикасаешься к чему-то липкому и смердящему. И это правильно: ведь бездари судачат о ВЕЛИКОМ!? Не старайтесь, Вы Р.Б. тля, а он таки ПОЭТ И ГРАЖДАНИН!
Цитата: Русскоязычный бандеровец
Сомнительный гений и авторитет. Наркоман и самодур. Для того времени у него было для счастья все, но видимо когда слишком хорошо - это уже плохо. Вот и бросался в крайности. И не может быть оправданием даже то что творилось в стране, советский режим, душа болела и пр. Стать наркоманом - значит проявить малодушие. Не очень хороший пример для подрастающего поколения.
Ребята, ОЧНИТЕСЬ!!! Когда читаешь ваши комментарии, будто прикасаешься к чему-то липкому и смердящему. И это правильно: ведь бездари судачат о ВЕЛИКОМ!? Не старайтесь, Вы Р.Б. тля, а он таки ПОЭТ И ГРАЖДАНИН
Стартует новый сезон. Волейбол в Никополе продолжает свой путь.. Много интересных турниров, И конечно чемпионские амбиции. Огромное спасибо всем , кто поддерживает возрождение никопольского волейбола . Это и городской голова Никополя Андрей Фисак, почетный гражданин Никополя А. И Фельдман , заместитель городского головы О. В Коник, А. Журавлев, Завод "Центравис ", руководитель ВОО " Громадська Сила" Никополь В. Г Колесник, и многие другие. Наша команда ВК «Никополь-Громадська сила» в 2016 году выиграла Чемпионат и Кубок Никополя, одержала ряд побед и на крупных украинских турнирах . Но прекрасные и сильные команды готовы составить ей конкуренцию. Это «Строитель- НЗФ", «Сентравис – Титан». и другие....Продолжает развитие и пляжный волейбол и, а также женский и детский . Всем удачи и новых побед ! Я в своей команде ВК «Никополь-Громадська сила». В запасе...Но дело такое , тренируюсь и жду своего звездного часа
Показатель 70 % против отмены и 14 % -за отмену 9 мая как праздника-- это -показатель.....
Там , в опросе, не корректно поставлены вопросы и потому не объективная социология. Для чего манипулируют такой социологией - это вопрос!? Кто-то очень хочет раскачать конфликт! Закон ещё не принят никакой, никаких указов нет..Но уже волна возмущений и обвинений друг друга. По мне, так празднуем мы действительно много: к советским праздникам прибавили религиозные и государственные Украины: получилась каша в голове и в календаре! Я отмечаю День памяти 8 Мая, как большинство европейских стран. Кто придет и положит цветы 9 мая, то это тоже приветствую и преступлением это не будет. А вот городская власть должна следовать государственной политике и проводить мероприятия согласно официальных дат.
[quote=Русскоязычный бандеровец]Я против того, чтобы кому-либо запрещать что-то праздновать. Но вот выходных у нас действительно слишком много. Эти три праздника не должны быть официальными выходными. А вот после работы празднуйте сколько хотите. То же самое касается январских праздников. Чистый дебилизм и спаивание людей. С 31-го по 8 не просыхают. А власти это выгодно чтобы меньше новости смотрели. И по-моему только у нас придумали такой бред: если праздник приходится на выходной то понедельник должен быть нерабочим. Или сделать пятницу выходным если четверг нерабочий. Чушь собачья. За границей такого нигде нет.[/quo
В принципе , согласен...........Выходные где-то можно и подсократить.....
Я против того, чтобы кому-либо запрещать что-то праздновать. Но вот выходных у нас действительно слишком много. Эти три праздника не должны быть официальными выходными. А вот после работы празднуйте сколько хотите. То же самое касается январских праздников. Чистый дебилизм и спаивание людей. С 31-го по 8 не просыхают. А власти это выгодно чтобы меньше новости смотрели. И по-моему только у нас придумали такой бред: если праздник приходится на выходной то понедельник должен быть нерабочим. Или сделать пятницу выходным если четверг нерабочий. Чушь собачья. За границей такого нигде нет.
Як ви ставитеся до ідеї скасування свята 9 травня в Україні? – опитування УНІАН Нове опитування УНІАН з приводу "декомунізації" низки державних свят. Суспільство 15:27, 27 січня 2017 5163 ПРОЧИТАТИ ПІЗНІШЕ Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що в Україні розроблено новий проект закону "Про державні свята в Україні", який, зокрема, передбачає скасування 9 травня та 8 березня як державних свят та, відповідно, вихідних днів. У зв'язку з цим УНІАН вирішив поцікавитися думкою своїх читачів з цього приводу.
Детальніше читайте на УНІАН: http://www.unian.ua/.../1746231-yak-vi-stavitesya-do...
А Это со стр.В'ятровича на Фейсбуке 75 % людей против отмены 9 мая как праздника !!!!! ; Oleksiy Kurinniy с Назарій Поліщуком и еще 98. 2 ч · Киев · Прошу Ширень! Товариство! Глобально програємо в опитуванні щодо скасування вихідного на 9-те травня. 72% проти, а 26% (13-11-2) за. Прошу проголосувати за п. 1 чи 2. Хай переносять вихідний на 8-ме травня
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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