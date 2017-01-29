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В газету от читателей / ГСС TV: "Студентська Свобода провела рейд" (Сегодня, 09:59)

26 січня 2017 року, активісти ВГО «Студентської Свободи» м. Нікополь разом з, працівниками поліції, провели рейд по виявленню продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім особам. Під час перевірки нікопольських закладів, було виявлено акт продажу алкоголю неповнолітнім особам в кафе «Express».
 ГСС TV: "Студентська Свобода провела рейд"
Працівники поліції склали протокол правопорушення, очікуємо адміністративної комісії. 

Нагадуємо, штраф за продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім особам складає:власнику – 6800грн, продавцю – 510грн.

Організація й надалі буде проводити рейди і виявляти правопорушників!

З повагою редакція ГСС ТV.

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Материал разместил(а) - Мельников Дмитро
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      Волейбол Никополя ... Новый се ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Хочется сказать огромное, спортивное спасибо , почетному гражданину Никополя, Александру Исаковичу Фельдману. Именно он , обеспечивает транспортом нашу городскую команду. Около года назад , ребята сами пришли к нему за помощью....Он сказал : " Поехали..и взмахнул рукой....." И с тех пор с автобусом, нет проблем..Вот и на этих выходных , сборная города на базе ВК «Никополь-Громадська сила», принимает участие в крупном региональном турнире в Кривом Роге.... Спасибо Александр Исакович, что Вы нас поняли и протянули руку ! Вы настоящий Почетный !
    • Максим 29.01.2017
      Душа народа…Сегодня день рожде ... (14)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Ребята, ОЧНИТЕСЬ!!! Когда читаешь ваши комментарии, будто прикасаешься к чему-то липкому и смердящему. И это правильно: ведь бездари судачат о ВЕЛИКОМ!? Не старайтесь, Вы Р.Б. тля, а он таки ПОЭТ И ГРАЖДАНИН!

      Ребята, ОЧНИТЕСЬ!!! Когда читаешь ваши комментарии, будто прикасаешься к чему-то липкому и смердящему. И это правильно: ведь бездари судачат о ВЕЛИКОМ!? Не старайтесь, Вы Р.Б. тля, а он таки ПОЭТ И ГРАЖДАНИН!

      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Сомнительный гений и авторитет. Наркоман и самодур. Для того времени у него было для счастья все, но видимо когда слишком хорошо - это уже плохо. Вот и бросался в крайности. И не может быть оправданием даже то что творилось в стране, советский режим, душа болела и пр. Стать наркоманом - значит проявить малодушие. Не очень хороший пример для подрастающего поколения.

      Ребята, ОЧНИТЕСЬ!!! Когда читаешь ваши комментарии, будто прикасаешься к чему-то липкому и смердящему. И это правильно: ведь бездари судачат о ВЕЛИКОМ!? Не старайтесь, Вы Р.Б. тля, а он таки ПОЭТ И ГРАЖДАНИН
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      Волейбол Никополя ... Новый се ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Стартует новый сезон. Волейбол в Никополе продолжает свой путь.. Много интересных турниров, И конечно чемпионские амбиции. Огромное спасибо всем , кто поддерживает возрождение никопольского волейбола . Это и городской голова Никополя Андрей Фисак, почетный гражданин Никополя А. И Фельдман , заместитель городского головы О. В Коник, А. Журавлев, Завод "Центравис ", руководитель ВОО " Громадська Сила" Никополь В. Г Колесник, и многие другие. Наша команда ВК «Никополь-Громадська сила» в 2016 году выиграла Чемпионат и Кубок Никополя, одержала ряд побед и на крупных украинских турнирах . Но прекрасные и сильные команды готовы составить ей конкуренцию. Это «Строитель- НЗФ", «Сентравис – Титан». и другие....Продолжает развитие и пляжный волейбол и, а также женский и детский . Всем удачи и новых побед ! Я в своей команде ВК «Никополь-Громадська сила». В запасе...Но дело такое , тренируюсь и жду своего звездного часа
    • Копчик С. 29.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (16)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Показатель 70 % против отмены и 14 % -за отмену 9 мая как праздника-- это -показатель.....

      Там , в опросе, не корректно поставлены вопросы и потому не объективная социология. Для чего манипулируют такой социологией - это вопрос!? Кто-то очень хочет раскачать конфликт!
      Закон ещё не принят никакой, никаких указов нет..Но уже волна возмущений и обвинений друг друга.
      По мне, так празднуем мы действительно много: к советским праздникам прибавили религиозные и государственные Украины: получилась каша в голове и в календаре! Я отмечаю День памяти 8 Мая, как большинство европейских стран. Кто придет и положит цветы 9 мая, то это тоже приветствую и преступлением это не будет. А вот городская власть должна следовать государственной политике и проводить мероприятия согласно официальных дат.
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      Om TV: Опять нож в псину? Трам ... (3)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      После встречи , тишина.......То есть..санкции остаются.Интересно послушать , о чем все таки разговор шел ?
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      [quote=Русскоязычный бандеровец]Я против того, чтобы кому-либо запрещать что-то праздновать. Но вот выходных у нас действительно слишком много. Эти три праздника не должны быть официальными выходными. А вот после работы празднуйте сколько хотите. То же самое касается январских праздников. Чистый дебилизм и спаивание людей. С 31-го по 8 не просыхают. А власти это выгодно чтобы меньше новости смотрели. И по-моему только у нас придумали такой бред: если праздник приходится на выходной то понедельник должен быть нерабочим. Или сделать пятницу выходным если четверг нерабочий. Чушь собачья. За границей такого нигде нет.[/quo

      В принципе , согласен...........Выходные где-то можно и подсократить.....
    • Русскоязычный бандеровец 29.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (16)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Я против того, чтобы кому-либо запрещать что-то праздновать. Но вот выходных у нас действительно слишком много. Эти три праздника не должны быть официальными выходными. А вот после работы празднуйте сколько хотите. То же самое касается январских праздников. Чистый дебилизм и спаивание людей. С 31-го по 8 не просыхают. А власти это выгодно чтобы меньше новости смотрели. И по-моему только у нас придумали такой бред: если праздник приходится на выходной то понедельник должен быть нерабочим. Или сделать пятницу выходным если четверг нерабочий. Чушь собачья. За границей такого нигде нет.
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Показатель 70 % против отмены и 14 % -за отмену 9 мая как праздника-- это -показатель.....

      .Парень из института памяти не туда газанул...

      Сейчас будет заднюю включать...прямо на ходу...
    • Александр Рыбаков 28.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Детальніше читайте на УНІАН:
      http://www.unian.ua/society/1746231-yak-vi-stavitesya-do-ideji-skasuvannya-svya
      ta-9-travnya-v-ukrajini-opituvannya-unian.html
    • Александр Рыбаков 28.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Як ви ставитеся до ідеї скасування свята 9 травня в Україні? – опитування УНІАН Нове опитування УНІАН з приводу "декомунізації" низки державних свят. Суспільство 15:27, 27 січня 2017 5163 ПРОЧИТАТИ ПІЗНІШЕ Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що в Україні розроблено новий проект закону "Про державні свята в Україні", який, зокрема, передбачає скасування 9 травня та 8 березня як державних свят та, відповідно, вихідних днів. У зв'язку з цим УНІАН вирішив поцікавитися думкою своїх читачів з цього приводу.

      Детальніше читайте на УНІАН: http://www.unian.ua/.../1746231-yak-vi-stavitesya-do...

      А Это со стр.В'ятровича на Фейсбуке 75 % людей против отмены 9 мая как праздника !!!!! ;
      Oleksiy Kurinniy с Назарій Поліщуком и еще 98.
      2 ч · Киев ·
      Прошу Ширень! Товариство! Глобально програємо в опитуванні щодо скасування вихідного на 9-те травня. 72% проти, а 26% (13-11-2) за. Прошу проголосувати за п. 1 чи 2. Хай переносять вихідний на 8-ме травня
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