 ГСС TV: "Студентська Свобода провела рейд"

Цитата: Русскоязычный бандеровец

Сомнительный гений и авторитет. Наркоман и самодур. Для того времени у него было для счастья все, но видимо когда слишком хорошо - это уже плохо. Вот и бросался в крайности. И не может быть оправданием даже то что творилось в стране, советский режим, душа болела и пр. Стать наркоманом - значит проявить малодушие. Не очень хороший пример для подрастающего поколения.

Ребята, ОЧНИТЕСЬ!!! Когда читаешь ваши комментарии, будто прикасаешься к чему-то липкому и смердящему. И это правильно: ведь бездари судачат о ВЕЛИКОМ!? Не старайтесь, Вы Р.Б. тля, а он таки ПОЭТ И ГРАЖДАНИН!Ребята, ОЧНИТЕСЬ!!! Когда читаешь ваши комментарии, будто прикасаешься к чему-то липкому и смердящему. И это правильно: ведь бездари судачат о ВЕЛИКОМ!? Не старайтесь, Вы Р.Б. тля, а он таки ПОЭТ И ГРАЖДАНИН!Ребята, ОЧНИТЕСЬ!!! Когда читаешь ваши комментарии, будто прикасаешься к чему-то липкому и смердящему. И это правильно: ведь бездари судачат о ВЕЛИКОМ!? Не старайтесь, Вы Р.Б. тля, а он таки ПОЭТ И ГРАЖДАНИН