ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! УВАГА РОЗШУК!

НІКОПОЛЬСЬКИМ ВІДДІЛОМ ПОЛІЦІЇ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЯ ГРОМАДЯНИНА ЛІСАНОВА РУСЛАНА ГРИГОРОВИЧА, 13.05.1986 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ЯКИЙ ОБГРУНТОВАНО ПІДОЗРЮЄТЬСЯ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНО ГО Ч.3 СТ. 307 КК УКРАЇНИ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах)
ПРИКМЕТИ: НА ВИГЛЯД 30 -35 РОКІВ ХУДОРЛЯВОЇ СТАТУРИ ОЧІТЕМНІ ,ВОЛОССЯ РУСЯВЕ.
ГРОМАДЯН, ЯКИМ ВІДОМА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВЕ МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ГРОМАДЯНИНА ЛІСАНОВА Р.Г., ПРОСИМО ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ ЗА НОМЕРАМИ (ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ КОНФЕНДЕНЦІЙНОСТІ ) :
102, 095-504-63-12, 095-785-56-85, 066-855-22-39
АБО ПОВІДОМИТИ ПРО ЦЕ У НАЙБЛИЖЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
НІКОПОЛЬСЬКИМ ВІДДІЛОМ ПОЛІЦІЇ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЯ ГРОМАДЯНИНА ЛІСАНОВА РУСЛАНА ГРИГОРОВИЧА, 13.05.1986 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ЯКИЙ ОБГРУНТОВАНО ПІДОЗРЮЄТЬСЯ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНО ГО Ч.3 СТ. 307 КК УКРАЇНИ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах)
Я против того, чтобы кому-либо запрещать что-то праздновать. Но вот выходных у нас действительно слишком много. Эти три праздника не должны быть официальными выходными. А вот после работы празднуйте сколько хотите. То же самое касается январских праздников. Чистый дебилизм и спаивание людей. С 31-го по 8 не просыхают. А власти это выгодно чтобы меньше новости смотрели. И по-моему только у нас придумали такой бред: если праздник приходится на выходной то понедельник должен быть нерабочим. Или сделать пятницу выходным если четверг нерабочий. Чушь собачья. За границей такого нигде нет.
Як ви ставитеся до ідеї скасування свята 9 травня в Україні? – опитування УНІАН Нове опитування УНІАН з приводу "декомунізації" низки державних свят. Суспільство 15:27, 27 січня 2017 5163 ПРОЧИТАТИ ПІЗНІШЕ Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що в Україні розроблено новий проект закону "Про державні свята в Україні", який, зокрема, передбачає скасування 9 травня та 8 березня як державних свят та, відповідно, вихідних днів. У зв'язку з цим УНІАН вирішив поцікавитися думкою своїх читачів з цього приводу.
Детальніше читайте на УНІАН: http://www.unian.ua/.../1746231-yak-vi-stavitesya-do...
А Это со стр.В'ятровича на Фейсбуке 75 % людей против отмены 9 мая как праздника !!!!! ; Oleksiy Kurinniy с Назарій Поліщуком и еще 98. 2 ч · Киев · Прошу Ширень! Товариство! Глобально програємо в опитуванні щодо скасування вихідного на 9-те травня. 72% проти, а 26% (13-11-2) за. Прошу проголосувати за п. 1 чи 2. Хай переносять вихідний на 8-ме травня
У меня Вятрович уже давненько вызывает ассоциации с упоротыми националистами типа Фарион и ей подобных. Такие "патриоты" делают для раскола украинского общества больше, чем откровенные украинофобы, агенты кремля и прочее сепарьё.
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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