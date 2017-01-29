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Информация / ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! УВАГА РОЗШУК! (Вчера, 16:05)

НІКОПОЛЬСЬКИМ  ВІДДІЛОМ ПОЛІЦІЇ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЯ ГРОМАДЯНИНА ЛІСАНОВА РУСЛАНА ГРИГОРОВИЧА, 13.05.1986 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ЯКИЙ ОБГРУНТОВАНО ПІДОЗРЮЄТЬСЯ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНО ГО  Ч.3 СТ. 307  КК УКРАЇНИ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах)

ПРИКМЕТИ: НА ВИГЛЯД 30 -35 РОКІВ ХУДОРЛЯВОЇ СТАТУРИ  ОЧІТЕМНІ ,ВОЛОССЯ РУСЯВЕ.
ГРОМАДЯН, ЯКИМ ВІДОМА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВЕ МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ГРОМАДЯНИНА ЛІСАНОВА Р.Г., ПРОСИМО ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ ЗА НОМЕРАМИ (ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ КОНФЕНДЕНЦІЙНОСТІ ) :
102, 095-504-63-12, 095-785-56-85, 066-855-22-39 
АБО ПОВІДОМИТИ ПРО ЦЕ У НАЙБЛИЖЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

НАЧАЛЬНИК НІКОПОЛЬСЬКОГО ВП
ГУНП В  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛ АСТІ
ПОЛКОВНИК ПОЛІЦІЇ       Є.В.КРАВЦОВ
  • 0
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Информация » Просмотров: 646 » Комментариев:0

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    ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! УВАГА РОЗШУК!
    НІКОПОЛЬСЬКИМ  ВІДДІЛОМ ПОЛІЦІЇ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЯ ГРОМАДЯНИНА ЛІСАНОВА РУСЛАНА ГРИГОРОВИЧА, 13.05.1986 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ЯКИЙ ОБГРУНТОВАНО ПІДОЗРЮЄТЬСЯ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНО ГО  Ч.3 СТ. 307  КК УКРАЇНИ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах)
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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Русскоязычный бандеровец 29.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (14)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Я против того, чтобы кому-либо запрещать что-то праздновать. Но вот выходных у нас действительно слишком много. Эти три праздника не должны быть официальными выходными. А вот после работы празднуйте сколько хотите. То же самое касается январских праздников. Чистый дебилизм и спаивание людей. С 31-го по 8 не просыхают. А власти это выгодно чтобы меньше новости смотрели. И по-моему только у нас придумали такой бред: если праздник приходится на выходной то понедельник должен быть нерабочим. Или сделать пятницу выходным если четверг нерабочий. Чушь собачья. За границей такого нигде нет.
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (14)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Показатель 70 % против отмены и 14 % -за отмену 9 мая как праздника-- это -показатель.....

      .Парень из института памяти не туда газанул...

      Сейчас будет заднюю включать...прямо на ходу...
    • Александр Рыбаков 28.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (14)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Детальніше читайте на УНІАН:
      http://www.unian.ua/society/1746231-yak-vi-stavitesya-do-ideji-skasuvannya-svya
      ta-9-travnya-v-ukrajini-opituvannya-unian.html
    • Александр Рыбаков 28.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (14)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Як ви ставитеся до ідеї скасування свята 9 травня в Україні? – опитування УНІАН Нове опитування УНІАН з приводу "декомунізації" низки державних свят. Суспільство 15:27, 27 січня 2017 5163 ПРОЧИТАТИ ПІЗНІШЕ Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що в Україні розроблено новий проект закону "Про державні свята в Україні", який, зокрема, передбачає скасування 9 травня та 8 березня як державних свят та, відповідно, вихідних днів. У зв'язку з цим УНІАН вирішив поцікавитися думкою своїх читачів з цього приводу.

      Детальніше читайте на УНІАН: http://www.unian.ua/.../1746231-yak-vi-stavitesya-do...

      А Это со стр.В'ятровича на Фейсбуке 75 % людей против отмены 9 мая как праздника !!!!! ;
      Oleksiy Kurinniy с Назарій Поліщуком и еще 98.
      2 ч · Киев ·
      Прошу Ширень! Товариство! Глобально програємо в опитуванні щодо скасування вихідного на 9-те травня. 72% проти, а 26% (13-11-2) за. Прошу проголосувати за п. 1 чи 2. Хай переносять вихідний на 8-ме травня
    • Александр Рыбаков 28.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (14)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: неригионал
      Пане Рибаков, якщо публікуєте такі новини то дайте посилання на джерело, а також на сайт Верховної Ради де опублікован проект закону. Не треба провокувати неперевіреною інформацією.


      Да прямо уж так спровоцировал непроверенной ...Ага , сам придумал...

      https://m.vk.com/nikopol.city
      https://strana.ua/news/52446-v-ukraine-sobirayutsya-otmenit-8-marta-1-i-9-maya.
      html
      http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/01/27/7133637/
      https://www.facenews.ua/news/2017/348538/
      http://112.ua/glavnye-novosti/institut-nacionalnoy-pamyati-predlozhil-otmenit-v

      Достаточно или продолжить ???
    • Next 28.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (14)
      Next-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: неригионал
      Пане Рибаков, якщо публікуєте такі новини то дайте посилання на джерело, а також на сайт Верховної Ради де опублікован проект закону. Не треба провокувати неперевіреною інформацією.

      http://apostrophe.ua/news/society/2017-01-27/vyatrovich-rasskazal-kakie-prazdni
      ki-v-ukraine-mogut-otmenit/84782
    • Анатолій Сиротенко 28.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (14)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Коли, кому і що заборонили святкувати. Буря в склянці води.
    • Yurez 28.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (14)
      Yurez-С„РѕС‚Рѕ
      У меня Вятрович уже давненько вызывает ассоциации с упоротыми националистами типа Фарион и ей подобных. Такие "патриоты" делают для раскола украинского общества больше, чем откровенные украинофобы, агенты кремля и прочее сепарьё.
    • неригионал 28.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (14)
      неригионал-С„РѕС‚Рѕ
      Пане Рибаков, якщо публікуєте такі новини то дайте посилання на джерело, а також на сайт Верховної Ради де опублікован проект закону. Не треба провокувати неперевіреною інформацією.
    • Виктор Артеменко 28.01.2017
      Внимание! Никопольчанину, акти ... (4)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Карта Привата
      4323 3473 0807 5719
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