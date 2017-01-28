Om TV: Опять нож в псину? Трамп "предал" Россию - санкции остаются в силе!

Новость о снятии с Кремля американских санкций - фейк. На встрече с премьер министром Великобритании Терезой Мэй президент США заявил, что об отмене санкций говорить рано...





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