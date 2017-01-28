Нікопольський об’єднаний місцевий військовий комісаріат продовжує відбір кандидатів на військову службу за контрактом

Цитата: Русскоязычный бандеровец

Цитата: Александр Рыбаков

Если безопасности вашего государства угрожают названия улиц, городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут и язык, на котором они говорят

– вероятно вы строите своё государство на чужой территории.



(с) Николло Макиавелли "О военном искусстве"

И на чьей же по вашему территории мы строим свое государство? Это уже перебор.