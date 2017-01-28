Нікопольський об’єднаний місцевий військовий комісаріат продовжує відбір кандидатів на військову службу за контрактом на посади солдатського, сержантського, старшинського та офіцерського складу Збройних Сил України.
За детальною інформацією звертайся до Нікопольського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: вул. І. Сірка 39, тел. 5-13-21
Нікопольський об’єднаний місцевий військовий комісаріат продовжує відбір кандидатів на військову службу за контрактом на посади солдатського, сержантського, старшинського та офіцерського складу Збройних Сил України.
Если безопасности вашего государства угрожают названия улиц, городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут и язык, на котором они говорят – вероятно вы строите своё государство на чужой территории.
(с) Николло Макиавелли "О военном искусстве"
И на чьей же по вашему территории мы строим свое государство? Это уже перебор.
Я попробовал связаться с Николло Макиавелли , не получилось....Уточните у него сами.......Что он хотел этим сказать.......Когда писал свой трактат "О военном искусстве"..Думаю, это философское изречение, смысл которого, каждый для себя сам определяет.....
Смысл трактата вполне ясен. Получается что мы вроде как строим Украину на территории России? И сносим тут их памятники, переименовываем города, улицы, навязываем украинский язык? Или просто это было крайне неподходящее и неуместное для нашей ситуации изречение. И подходит оно больше для территорий, оккупированных Россией. То что я не поддерживаю закон "О языках" в этой дебильной провокационной редакции не значит что я не поддержу когда его нормально перепишут.
А я считаю, просто дело в том, что в творчестве оба были бездарны(как исполнители так уж точно)
Спорить с Вами бесполезно! Вот когда напишете что-то подобное,как это: "Когда вода всемирного потопа Вернулась вновь в границы берегов, Из пены уходящего потока На берег тихо выбралась любовь И растворилась в воздухе до срока, А срока было сорок сороков..." тогда и поспорим о вкусах и литературном даре!
Если вы заметили я критиковал его в основном как исполнителя. Попадались у Высоцкого песни, которые можно было бы спеть под нормальную музыку человеку, обладающему вокальными данными. А большинство текстов были стремными и не о политике даже, а о чем попало. P.S. Рявкать под гитару Коля Серга не хуже умеет. Но я не назову его хорошим исполнителем(да и автором тоже) сколько тысяч бы ни пришло на его концерт.
Если безопасности вашего государства угрожают названия улиц, городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут и язык, на котором они говорят – вероятно вы строите своё государство на чужой территории.
(с) Николло Макиавелли "О военном искусстве"
И на чьей же по вашему территории мы строим свое государство? Это уже перебор.
Я попробовал связаться с Николло Макиавелли , не получилось....Уточните у него сами.......Что он хотел этим сказать.......Когда писал свой трактат "О военном искусстве"..Думаю, это философское изречение, смысл которого, каждый для себя сам определяет.....
А я считаю, просто дело в том, что в творчестве оба были бездарны(как исполнители так уж точно)
Спорить с Вами бесполезно! Вот когда напишете что-то подобное,как это: "Когда вода всемирного потопа Вернулась вновь в границы берегов, Из пены уходящего потока На берег тихо выбралась любовь И растворилась в воздухе до срока, А срока было сорок сороков..." тогда и поспорим о вкусах и литературном даре!
Если безопасности вашего государства угрожают названия улиц, городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут и язык, на котором они говорят – вероятно вы строите своё государство на чужой территории.
(с) Николло Макиавелли "О военном искусстве"
И на чьей же по вашему территории мы строим свое государство? Это уже перебор.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что говорить о снятии санкций с России преждевременно, передает Reuters. "О санкциях говорить преждевременно", - сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй. Трамп добавил, что "прекрасные отношения с Россией - это возможно. Но также возможно, что это не случится". В свою очередь британский премьер заявила, что санкции против России должны сохраняться до полного выполнения минских договоренностей. "Позиция Великобритании по санкциям в отношении России предельно ясна. Мы будем настаивать на сохранении санкции, пока минские соглашения не будут полностью выполнены", - сказала Мэй. Она подчеркунла, что эту же позицию ее страна отстаивает и в ЕС.
Что касается авторитета, у бандеровцев это видно полупроводник, который куда-то вёл, никуда не привёл, в борьбе за власть уничтожал конкурентов
Ага, а еще он детей ел и собачек мучил... А в кремле старперы друг друга не уничтожали в борьбе за власть? Вон, несколько лет три генсека сменилось. Советская пропаганда любила ярлыки развешивать. Про "загнивающую" Америку говорили что там на пальмах все сидят в набедренных повязках. А кукурузный хлеб Хруща - предел мечтаний. И про сифилисного "кумира" идейного советского стада Ульянова-Бланка почему-то в советских школах правду не говорили.
Я вырос во время популярности таких "великих" исполнителей как Кай Метов и, скажем, Влад Сташевский, Гадюкины и пр
Цитата: Русскоязычный бандеровец
Так что ж мне теперь тоже любить и почитать их?
Вы хоть сами поняли кого и с кем сравниваете?
А что такого? Цой собирал стадионы. И Высоцкий тоже. И оба вели похабный образ жизни не скрывая этого. Оба были безголосые, хотели перемен, критиковали влась и писали тексты сомнительной полезности. Так почему же Высоцкий герой, а Цой бяка? Может на Цоя люди какие-то другие ходили какого-то другого сорта и потому их мнение можно не учитывать? А Высоцкого, видишь ли слушала интеллигенция? Так с этим можно поспорить. А я считаю, просто дело в том, что в творчестве оба были бездарны(как исполнители так уж точно) и в личной жизни достаточно накосячили чтобы быть кумирами миллионов. А то что на них ходили - так это потому что просто других не было. А хотелось чего-то нового. Достали уже Ротару, Кобзон и Зыкина. Такое себе массовое помешательство.
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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