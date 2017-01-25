 Душа народа…Сегодня день рождения Владимира Семёновича Высоцкого. Гении бессмертны

Наверно нет артиста , которого любили бы так, как Высоцкого. Были и есть более знаменитые, более именитые. Но никого не оплакивали всенародно, ничей уход не стал такой болью для миллионов.





25 января — его день рождения.

Его вклад в музыку невероятно огромен и строки его песен остаются у всех в памяти и будут оставаться еще многие поколения.

Словечки и фразы из его песен вошли в наш мир , стали поговорками и пословицами. Это — высшее признание, которое может заслужить поэт. Гораздо легче получить звания, ордена и госпремии. По числу вошедших в наш язык выражений Высоцкий превзошёл даже Пушкина с Грибоедовым.

Почему все не так, вроде все как всегда

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Потому что никто другой так не выразил душу народа, его смех и горе, простоту, высоту и отчаянье.Он покинул этот мир 37 лет назад, но песни его живут, люди их слушают и даже сами поют (сами для себя, ибо спеть со сцены песню Высоцкого лучше, чем Высоцкий, — невозможно).Он оставил сотни песен. Дал около тысячи концертов. Неизвестно, сколько раз спел в дружеских компаниях, в чьих-то квартирах; слава богу, многие догадывались включить магнитофон.....В день рожденья Высоцкого, включите «Баньку по-белому», или «Кони привередливые».......То же небо опять голубое, тот же лес,Тот же воздух и та же водаТолько он не вернулся из бояТот же лес, тот же воздух и та же водаТолько он не вернулся из бояМне теперь не понять кто же прав был из насВ наших спорах без сна и покояМне не стало хватать его только сейчасКогда он не вернулся из бояМне не стало хватать его только сейчасКогда он не вернулся из бояОн молчал невпопад и не в такт подпевалОн всегда говорил про другоеОн мне спать не давалОн с восходом вставалА вчера не вернулся из бояОн мне спать не давалОн с восходом вставалА вчера не вернулся из бояТо, что пусто теперь не про то разговорВдруг заметил я нас было двоеДля меня будто ветром задуло костерКогда он не вернулся из бояДля меня будто ветром задуло костерКогда он не вернулся из бояНынче вырвалась словно из плена веснаПо ошибке окликнул его яДруг оставь покурить, а в ответ тишинаОн вчера не вернулся из бояДруг оставь покурить, а в ответ тишинаОн вчера не вернулся из боя(с) В. Высотский