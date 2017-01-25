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В газету от читателей / Душа народа…Сегодня день рождения Владимира Семёновича Высоцкого. Гении бессмертны (Сегодня, 11:18)

Наверно нет артиста , которого любили бы так, как Высоцкого. Были и есть более знаменитые, более именитые. Но никого не оплакивали всенародно, ничей уход не стал такой болью для миллионов.

Потому что никто другой так не выразил душу народа, его смех и горе, простоту, высоту и отчаянье.
Он покинул этот мир 37 лет назад, но песни его живут, люди их слушают и даже сами поют (сами для себя, ибо спеть со сцены песню Высоцкого лучше, чем Высоцкий, — невозможно).
 Душа народа…Сегодня день рождения Владимира Семёновича Высоцкого. Гении бессмертны
25 января — его день рождения.
 
Его вклад в музыку невероятно огромен и строки его песен остаются у всех в памяти и будут оставаться еще многие поколения.
Он оставил сотни песен. Дал около тысячи концертов. Неизвестно, сколько раз спел в дружеских компаниях, в чьих-то квартирах; слава богу, многие догадывались включить магнитофон.
 
Словечки и фразы из его песен вошли в наш мир , стали поговорками и пословицами. Это — высшее признание, которое может заслужить поэт. Гораздо легче получить звания, ордена и госпремии. По числу вошедших в наш язык выражений Высоцкий превзошёл даже Пушкина с Грибоедовым.
....В день рожденья Высоцкого, включите «Баньку по-белому», или «Кони привередливые».......
 
 
Почему все не так, вроде все как всегда
То же небо опять голубое, тот же лес,
Тот же воздух и та же вода
Только он не вернулся из боя
Тот же лес, тот же воздух и та же вода
Только он не вернулся из боя
Мне теперь не понять кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя
Мне не стало хватать его только сейчас
Когда он не вернулся из боя
Мне не стало хватать его только сейчас
Когда он не вернулся из боя
Он молчал невпопад и не в такт подпевал
Он всегда говорил про другое
Он мне спать не давал
Он с восходом вставал
А вчера не вернулся из боя
Он мне спать не давал
Он с восходом вставал
А вчера не вернулся из боя
То, что пусто теперь не про то разговор
Вдруг заметил я нас было двое
Для меня будто ветром задуло костер
Когда он не вернулся из боя
Для меня будто ветром задуло костер
Когда он не вернулся из боя
Нынче вырвалась словно из плена весна
По ошибке окликнул его я
Друг оставь покурить, а в ответ тишина
Он вчера не вернулся из боя
Друг оставь покурить, а в ответ тишина
Он вчера не вернулся из боя
(с) В. Высотский
  • 0
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Материал разместил(а) - Александр Рыбаков
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 145 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Сегодня, 17:00 Копчик С., Комментариев: 2894, Новостей: 41 Пользователь offline
    Без присмотра штурвал
    Поднял флаг капитан
    Кораблю лишь секунды отмеряв

    И шагнув по доске
    В глубь кипящей волне .
    Каждый глупо судьбе своей верил

    Этот стал бы певцом
    Хоть не вышел лицом
    А вон тот, худощавый – поэтом

    А другой был глупцом
    Но отличным пловцом
    Значит шанс не проститься со светом

    Жизнь сплошная борьба
    Изо дня до креста
    Выживает сильнейший при этом

    Но коварна судьба
    Выбирая глупца
    Не щадит ни певцов не поэтов!
    • 0

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    • Александр Рыбаков 25.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (14)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Только несколько статей из , Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. которую Украина ратифицировала и обязана выполнять ;
      ________________________________________

      1. Каждый участник обязуется применять положения части II ко всем региональным языкам или языкам меньшинств, на которых говорят на его территории и которые соответствуют определению, содержащемуся в статье 1.
      .Статья 8
      Образование1. В отношении образования участники обязуются,:a) i) обеспечивать доступность дошкольного образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или
      ii) обеспечивать доступность существенной части дошкольного образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или
      соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или
      iii) обеспечивать в рамках начального образования преподавание соответствующих региональных языков или языков меньшинств в качестве составной части учебной программы;
      c) i) обеспечивать доступность среднего образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств;
      d) i) обеспечивать доступность профессионально-технического образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или
      e) i) обеспечивать доступность университетского и другого высшего образования на региональных языках или языках меньшинств;
      i) предлагать такие языки в качестве дисциплин образования взрослых и системы повышения квалификации; или
      g) принимать меры для обеспечения преподавание истории и культуры, нашедших отражение в региональном языке или языке меньшинства;
      h) обеспечивать подготовку и переподготовку преподавателей, которые отвечали бы задаче применения тех подпунктов а)-g), согласие с которыми выражено участником;
      Статья 9
      Судебные власти
      1. Участники обязуются,
      i) обеспечивать, чтобы в случае просьбы одной из сторон слушание дела в суде велось на региональном языке или языке меньшинства;
      ii) гарантировать обвиняемому право на пользование его/ее региональным языком или языком меньшинства;
      iii) обеспечивать, чтобы запросы и свидетельские показания, письменные или устные, не рассматривались как неприемлемые только потому, что они сформулированы на региональном языке или языке меньшинства;
      iv) составлять по запросу документы, относящиеся к производству по делу, на соответствующем региональном языке или языке меньшинства, при необходимости прибегая к помощи переводчика без дополнительных расходов со стороны заинтересованных лиц;
    • Александр Рыбаков 25.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (14)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Так нужно идти последовательно......... Отменяем то что ниже , и потом принимаем что хотим !

      Отменяем ст. 10 Конституции Украины, в которой сказано,
      что "государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

      В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита РУССКОГО , других языков национальных меньшинств Украины".

      В 53 статье Конституции Украины говорится, что "гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право на обучение на родном языке или на изучение родного языка".
      Также проект противоречит Европейской хартии языков национальных меньшинств, Конвенции по правам человека.
    • Виктор Артеменко 25.01.2017
      Как мы вообще выжили!? Детям 5 ... (4)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Музыченко
      Мы их называли "конькосани". А катались на замерзшем водохранилище, отталкивались обычно обрезанными лыжными палками или заточенными шпажками для подвязывания помидоров.
      Можно и просто руками - на пузе.

      На Новопавловке я жил до школы. И получается что самое прекрасное детство практически там и прошло. Увидел в книжке рисунок где мальчик к концу палки на веревочке привязал морковку и таким образом его катал зайчик. У нас была Восточно Европейская овчарка "Эрна", а у меня как уже писал доска с коньками. В садик я не ходил, и вот дождался пока все уйдут на работу, а дядька (старше на 7 лет) в школу. Достал свою доску, к виноградной лозе на леске привязал кусочек мяса и только вывел "Эрну" за калитку, она у меня его забрала и все. Дальнейшие попытки "оседлать" заканчивались вообще во дворе. Тупо забирала мясо а возить как "зайчик" и не собиралась. Приходилось просто идти на верх Маяковского и спускаться на, как вы сказали, "конькосанях".
    • Копчик С. 25.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (14)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      В школах и садиках еще допускается использовать языки нацменьшинств, но в ВУЗах это даже не предусмотрено.

      В государственных нет, а в частных допускается.. Если государство Украина оплачивает и даёт образование, то это логично: на государственном языке!
      Цитата: Александр Рыбаков
      – все культурно-массовые мероприятия проводить исключительно на государственном языке.

      Опять же которые финансируются из бюджета.. А как иначе? Мы воюем с РФ и будем финансировать мероприятия на российском языке? ( не пишу русский, так как много вопросов из истории, какой и чей язык)
      Спорить можно много, но это только Законопроект, которых в ВР масса и они не приняты. Так что будет множество поправок и вариантов. Но то, что порядок в языковой сфере надо наводить, так это факт. Язык - стал одним из видов войны..
      Я не перестану читать Достоевского или Чехова, петь песни Высоцкого или читать Пастернака. Но, сейчас, государственный язык должен быть один - украинский! Война идёт за государственность..
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      Проекти законів про мову стосуються п першу чергу держслужбовців і держструктур, а не спілкуваня в побуті.

      Згоден! Освіта має бути на державній мові, тоді діти будуть спілкуватись без проблем. Як без проблем дивляться вже сьогодні, фільми українською мовою, чого не можна було і уявити три роки тому.. І закон буде мати терміни переходу: може три, може п'ять років.
      А хто бажає влізти до влади в Україні, то хоч вивчить державну мову! А хто володіє тільки російською мовою,то нехай іде на вибори в РФ !
    • Анатолій Сиротенко 25.01.2017
      город Марганец: Очередная побе ... (1)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Добре коли депутати знаходять можливості відстоювати інтереси громади не тільки в сесійній залі, а не знаходять причіну, що я, чи ми можем зробити, ми в меншості, або то приватна структура і так далі.
    • Анатолій Сиротенко 25.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (14)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Таке було "праведне" обуреня за декомунізацію, таку хвилю гнали, вщухло, а тут така тема, " примусова" укранізація
      по мові. Вона вщухне ще швидше декомунізації. Бажано, щоб громадяни України, намагались індифіктувати себе і державною мовою.
    • Копчик С. 25.01.2017
      Душа народа…Сегодня день рожде ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Без присмотра штурвал
      Поднял флаг капитан
      Кораблю лишь секунды отмеряв

      И шагнув по доске
      В глубь кипящей волне .
      Каждый глупо судьбе своей верил

      Этот стал бы певцом
      Хоть не вышел лицом
      А вон тот, худощавый – поэтом

      А другой был глупцом
      Но отличным пловцом
      Значит шанс не проститься со светом

      Жизнь сплошная борьба
      Изо дня до креста
      Выживает сильнейший при этом

      Но коварна судьба
      Выбирая глупца
      Не щадит ни певцов не поэтов!
    • Музыченко 25.01.2017
      Как мы вообще выжили!? Детям 5 ... (4)
      Музыченко-С„РѕС‚Рѕ
      Еще помню набитые на доску коньки

      Мы их называли "конькосани". А катались на замерзшем водохранилище, отталкивались обычно обрезанными лыжными палками или заточенными шпажками для подвязывания помидоров.
    • Globator 25.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (14)
      Globator-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      планируется создание еще одного специального контролирующего органа - института Уполномоченного по защите государственного языка
      - вот именно Александр, вот именно ,создание разной контроллирующей хрени. Напомните мне в каких органах у нас рассадник коррупции? Не в контроллирующих часом? Мы одной рукой пытаемся уйти от разрешительных схем, в электронные регистрации-торги идем, а другой сами их создаем почву для хабарей.

      Цитата: Александр Рыбаков
      На местах будут работать языковые инспекторы, чтобы составлять протоколы о нарушениях и штрафовать
      - а вот для этого нужны деньги. У нас напринимают законов а финансово их обеспечить забывают. Будут такие законы работать? У нас насколько я знаю и в общественных местах курить запрещено, кто контроллирует и много ли штрафов собрано? :)

      Вместо того что бы пытаться сделать экономически благополучную страну, в которой бы хотелось жить, учить язык которой все бы стремились, ДОБРОВОЛЬНО, слуги народа как обычно, вводят ограничения, запреты и директивы. Чем все запреты обычно заканчиваются??? То что это прикрыли благородной целью "стоп русскому миру" хуже всего. В общем все как обычно, хотели как лучше, но сделали через за*ницу!

      Одно удивляет - как еще эта прицюцюцькувата блондиночка Фарион вокруг этой темы не пропиарилась. Недавно буквально она по теме языка нагенерила глупостей? Ну у нее хоть алиби - блондинка :) а 33 довбня в Раде? У них что? Размягчение серого вещества?!
    • Александр Рыбаков 25.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (14)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Сейчас в городе по моему только три русскоязычных школы из 26.

      И дело не в том , что там хорошего или что плохого...Дело во времени , когда это выносится....
      Все понимают концовку ?....Отлично, поехали....

      Когда революцию начинали тоже понимали концовку...? Что тогда не так ?

      То что проект в первую очередь касается госструктур не совсем так :
      2 – украинский язык сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В школах и садиках еще допускается использовать языки нацменьшинств, но в ВУЗах это даже не предусмотрено.

      – все культурно-массовые мероприятия проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.

      - украинский язык - обязательный для всех СМИ. Передачи на других языках дублируются на украинском языке. Телерадиокомпании обязаны обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке. Электронные СМИ обязаны иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию.

      - в сфере обслуживания (магазины, кафе и т.п.) является обязательным использование украинского языка.

      А чтобы это было реализовано, планируется создание еще одного специального контролирующего органа - института Уполномоченного по защите государственного языка, который будет назначаться Кабмином на 5 лет.
      На местах будут работать языковые инспекторы, чтобы составлять протоколы о нарушениях и штрафовать.

      То есть, если работник любого госучреждения ответил, например, пенсионерке не по-украински – штраф от 3400 до 6800 грн.
      Заговорил преподаватель ВУЗа (или любой работник образования, науки, культуры, спорта и тд) по-русски – за нарушение языковой политики заплатил штраф от 3400-5100 грн.
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