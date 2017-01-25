Прогулянка по кризі ледь не обернулася трагедією для двох чоловіків

Надо же таким чудесам объяснимым случаться! Стоит обывателю трошки поработать около воды, затем с полчаса поплавать по пояс в говне, на глазах у изумленной публики запив процедуру очищенной (?) никопольской водой, и клиент готов, "крыша" у такого зримо сползает набок, и начинают появляться миражи. Он уже физически ощущает бороду Бога у себя в кулаке и судорожно оглядывается по сторонам в поисках кого дурней себя. И не видит, бедолага, элементарщины. Что СЭС подкупать нет необходимости (до нас все куплено), такие по приказу сверху способны мать родную уморить водой, потому и проверяют воду всего по 4--5ти параметрам, еще пяток параметров свалив на область. И циферки ставят нужные, они из тех, кто в свое время в 86-м году, после Чернобыля, обнаружив в Киевском водохранилище концентрацию радионуклидов в 10 раз выше нормы, не кинулись чистить воду, просто повысили норму в 10 раз на бумаге, и опять на коне. А недоросли, здесь на грамотность претендующие и гордящиеся своей работой на жуликов из КП Захидне, понятия не имеют, что в институте "Коллоидной химии и воды" при Академии наук (у академика В.Гончарука) воду исследуют и оценивают по 62-м параметрам, мировые стандарты содержат 151 параметр и что точная наука требует обследовать воду именно из крана, а не из стакана городского головы. Но у нас если делать все по науке, придется объяснять связь качества воды с ростом смертности и детской онкологии, а медикам строго-настрого запрещено публиковать такую статистику, не дай Бог не угодить аптечной мафии, для которой--чем больше больных, тем жирнее навар. Вот и приходится для экономии на очистку воды прибегать к шаманскому камланию путем окропления на смех людям верующим и просвещенным. А чаво? Сбрызнул водицей--и тут же из кранов у людей забил нарзан, не потратив на очистку ни копейки, которую можно положить в собственный карман. А еще наши невежды тупо подменяют "отделение церкви от государства" "отделением религии от политики" (ну что взять с лохов?) и самого Бога его ничтожными служителями, а ведь служки разными бывают, но тупицы неразборчиво лижут руки прохиндеям. Весь мир облетел репортаж с натуры, где посланный уркою Кириллом поп-диверсант распинался в Донецке перед строем бандитов: "Идите и убивайте, убивайте ничтоже сумняшеся! Постоим за Русь святую и веру православную!". Вдохновленные таким "божеским" напутствием, те пошли и 24 января 2014года жахнули из "Градов" по Мариуполю, убив 31-го мирного жителя, в большинстве своем женщин и детей. Каким же скотом надо быть, чтобы принимать благославление из таких рук!

А если принципиально, то нелепое словосочетание "Украинская православная церковь московского патриархата" точно соответствует ситуации, когда ты женишься, пашешь на жену, кормишь и охраняешь, а пользоваться ею поручаешь соседу. Чего каждому московскому прихвостню желаю испытать на собственной шкуре.