Прогулянка по кризі ледь не обернулася трагедією для двох чоловіків

Завдяки оперативній та злагодженій роботі працівників Нікопольської аварійно-рятувальної служби двоє чоловіків не опинилися під кригою. Ризикуючи власним життям два товариша вирішили влаштувати прогулянку по кризі Каховського водосховища та вирушили з Кам’янки до Нікополя. Однак, завершити цей шлях без допомоги рятувальників їм не вдалося. Коли до берега залишалося кілька сотень метрів, лід під ногами відчайдухів почав тріщати.
Нікопольські рятувальники розповідають, що вздовж берегової лінії є багато місць, у яких через течію ніколи не замерзає товста крига. Тож чоловіки опинилися біля ополонки, потрапивши в котру, живими до берега дістатися їм вряд чи вдалося.
Важливою для порятунку у цій ситуації стала правильна поведінка чоловіків: вони лягли на кригу та не панікуючи почали чекати, коли стихне вітер. Саме завдяки цьому черговий патруль помітив на льоду людей, котрі потребують допомоги. Три рятувальники негайно попрямували до ополонки і за допомогою спеціального спорядження витягнули сміливців з крижаної пастки.
Це перший випадок цієї зими, коли працівникам аварійно-рятувальної служби довелося вийти на лід задля порятунку людей. Рятувальники сподіваються, що він стане останнім. Адже у зимовий період МНС-ники проводять посилену роз'яснювальну роботу серед населення стосовно небезпеки пересування по кризі та роздають інформаційні листівки.
Надо же таким чудесам объяснимым случаться! Стоит обывателю трошки поработать около воды, затем с полчаса поплавать по пояс в говне, на глазах у изумленной публики запив процедуру очищенной (?) никопольской водой, и клиент готов, "крыша" у такого зримо сползает набок, и начинают появляться миражи. Он уже физически ощущает бороду Бога у себя в кулаке и судорожно оглядывается по сторонам в поисках кого дурней себя. И не видит, бедолага, элементарщины. Что СЭС подкупать нет необходимости (до нас все куплено), такие по приказу сверху способны мать родную уморить водой, потому и проверяют воду всего по 4--5ти параметрам, еще пяток параметров свалив на область. И циферки ставят нужные, они из тех, кто в свое время в 86-м году, после Чернобыля, обнаружив в Киевском водохранилище концентрацию радионуклидов в 10 раз выше нормы, не кинулись чистить воду, просто повысили норму в 10 раз на бумаге, и опять на коне. А недоросли, здесь на грамотность претендующие и гордящиеся своей работой на жуликов из КП Захидне, понятия не имеют, что в институте "Коллоидной химии и воды" при Академии наук (у академика В.Гончарука) воду исследуют и оценивают по 62-м параметрам, мировые стандарты содержат 151 параметр и что точная наука требует обследовать воду именно из крана, а не из стакана городского головы. Но у нас если делать все по науке, придется объяснять связь качества воды с ростом смертности и детской онкологии, а медикам строго-настрого запрещено публиковать такую статистику, не дай Бог не угодить аптечной мафии, для которой--чем больше больных, тем жирнее навар. Вот и приходится для экономии на очистку воды прибегать к шаманскому камланию путем окропления на смех людям верующим и просвещенным. А чаво? Сбрызнул водицей--и тут же из кранов у людей забил нарзан, не потратив на очистку ни копейки, которую можно положить в собственный карман. А еще наши невежды тупо подменяют "отделение церкви от государства" "отделением религии от политики" (ну что взять с лохов?) и самого Бога его ничтожными служителями, а ведь служки разными бывают, но тупицы неразборчиво лижут руки прохиндеям. Весь мир облетел репортаж с натуры, где посланный уркою Кириллом поп-диверсант распинался в Донецке перед строем бандитов: "Идите и убивайте, убивайте ничтоже сумняшеся! Постоим за Русь святую и веру православную!". Вдохновленные таким "божеским" напутствием, те пошли и 24 января 2014года жахнули из "Градов" по Мариуполю, убив 31-го мирного жителя, в большинстве своем женщин и детей. Каким же скотом надо быть, чтобы принимать благославление из таких рук! А если принципиально, то нелепое словосочетание "Украинская православная церковь московскогопатриархата" точно соответствует ситуации, когда ты женишься, пашешь на жену, кормишь и охраняешь, а пользоваться ею поручаешь соседу. Чего каждому московскому прихвостню желаю испытать на собственной шкуре.
Не знаю, кто эти 33 идиота, подписавшиеся под такой провокацией, но это похоже на очередную недалекою и непродуманную попытку барыг отвлечь народ от того, как они гробят украинскую экономику,
Да простит меня Виктор за ссылку, но вот Вам поименно все 33 идиота. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60953 вот как фракции отметились - из «Самопомощи» над проектом работали 15 нардепов , в «Народном фронте» - 8, из БПП – 5 человек, от «Батькивщины» - 3, из депутатской группы «воля народа» - 1 и внефракционный – 1. И если Пашинского понять можно, ему сейчас общество пополам колоть выгодно, быстрей забудут о его не осторожной :) стрельбе по избирателям, то глупость Семенчено меня удивила. Чуваку с русскоязычного юго-востока этот бред зачем? Пинзеник, Соболев казались умней! Ну да ладно, пошумели и разбежались, закон в части инспекторов особенно, финансового обеспечения потребует и тут .....упс, на бумаге было гладше :) как всегда очередной мертворожденный от импотентов во власти. Один вопрос - от чего отвлекают наше внимание этим шухером?
Думаю на эту тему вот где правильно сказано: Пока мы рубимся за закон о языках, с "регионалов" снимают обвинения Не хотелось попадать в число лохов которых разводят уже 25 лет, но один раз встряну. Не не в спор. А так с замечанием.
Пока ворьё второй месяц подряд на островах загорает, для пипла кинули идею о языках.
И пошла рубка. Да вас разводят идиоты.
Через месяц год как убили Небесную сотню. НЕ СИДИТ НЕ ОДИН БЕРКУТОВЕЦ.
В конвое Ахметова находят 300 цифровых радиостанций со всей комплектацией и НИЧЕГО.
НИ ОДИН РЕГИОНАЛ на сидит, сняли все обвинения с Юры Енакиевского и со Злочевкиго, с Портнова, СО ВСЕХ РЕГИОНАЛОВ СНЯЛИ ОБВИНЕНИЯ, ПОЛОВИНЕ ИЗ НИХ ВЕРНУЛИ АРЕСТОВАНЫЕ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ.
На неокупированом Донбассе вся власть у сепаров, тарифы на газ такие, что в деревнях старики замерзают в нетопленых домах, пенсии такие что пенсионеры мрут как мухи без лекарств, в армии воровство невиданных масштабов, в воюющей стране по сути нет армии, за три года войны в армию не поставили НИ ОДНОГО НОВОГО ТАНКА, ни одного нового самолёта, нет серийного производства патронов, безпилотников, банки разворовали 300 000 000 000 гривен, экономика уничтожена, а лохи рубятся за закон о языках.
Вот так и будете всю жизнь в гавне барахтаться под руководством ДНР и ЛНР которые вам впарят под шумок. Вперёд идиоты!
Очень верно подмечено. Не знаю, кто эти 33 идиота, подписавшиеся под такой провокацией, но это похоже на очередную недалекою и непродуманную попытку барыг отвлечь народ от того, как они гробят украинскую экономику, уничтожают народ и сдают территории в обмен на подачки Европы, лишь бы мы Хуйло не злили, не отстреливались и платили за это каждый день жизнями лучших своих граждан. Подозреваю что там и Свобида в полном составе, которая в 2014 усилиями Махницкого, Швайки, Мохника и Тенюха помогала Яценюку и Турчинову сдавать Крым и уничтожать (разворовывая) Украину изнутри.
Первая ласточка : Евросоюз отреагирует, если в Украине будет принят новый закон "О языке", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Мы слышали, что этот закон, возможно, не будет принят. И мы надеемся на это. Если же какие бы то ни было поправки и изменения ухудшат жизнь меньшинств, в том числе венгерского, то мы, конечно, поднимем этот вопрос на уровне ЕС",— подчеркнул он. По словам Сийярто, значение этого вопроса выходит "далеко за рамки Украины".
"Мы должны защищать меньшинства и применять европейские стандарты — в том числе в отношении Украины",— отметил министр. В Украине, в основном, в Закарпатской области проживает более 150 тысяч этнических венгров.
Alexander Smirnov на Фейсбуке 22 января в 9:19 · Суть закона в одном абзаце. Весь свой пещерный уровень, понимание момента, ситуации, морали, трендов эти "законотворцы" уместили в одном предложении. Поделили украинцев на этнических и неэтнических, перечеркнули понимание нации как гражданства, закрепили титульный народ, снизошли до национальных традиций в языкознании и обозначили необходимость процедуры определения этнического происхождения, а то как понять - можно транскрибироваться этому гражданину или нет? Внимание, абзац: "Громадяни України, які за своїм етнічним походженням не є українцями і рідна мова яких є відмінною від української, мають право на транскрибований запис своїх прізвища та імені відповідно до своєї національної традиції в документах, що посвідчують особу громадянина України." А следовало бы написать так: "Громадяни України мають право на транскрибований запис своїх прізвища та імені відповідно до своєї родинної традиції в документах, що посвідчують особу громадянина України."
В Украине был даже языковой Майдан, а все затрагивания политиками вопроса языка заканчивались только расколом в обществе, хотя само население никогда языковой проблемы и не замечало. За нарушение закона нардепы предлагают штрафовать в размере 3400 до 6800 гривен, если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 3400 до 5100 гривен, если нарушение выявлено в сфере образования, науки и культуры, от 6800 до 8500 гривен - штрафы для СМИ. Телерадиоорганизациям за нарушение закона предполагается штраф в размере до 10% от лицензионного сбора. За попытки "внедрения в Украине официального многоязычия" может грозить уголовная ответственность - это приравнивается к попыткам свержения государственного строя.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про звернення громадян Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін. Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника. Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду. Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
После принятия Закона штрафовать будут....а переходными положениями там во все изменения внесут....
Чтобы это реализовать создадут еще один специальный контролирующий орган - институт Уполномоченного по защите государственного языка, который будет назначаться Кабмином на 5 лет., На местах будут работать языковые инспекторы, чтобы составлять протоколы о нарушениях и штрафовать.
За суржик буду штрафовать в процентном отношении......
Страничка актуального юмора "На злобу дня" за одно и проверим знання мови...?
Если говорить по сути, проект Закона грубо противоречит Конституции Украины, в которой в статье 10 сказано, что "государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины". В 53 статье Конституции Украины говорится, что "гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право на обучение на родном языке или на изучение родного языка". Уже не говоря о том, что этот проект противоречит Европейской хартии языков национальных меньшинств, Конвенции по правам человека.
Пока мы рубимся за закон о языках, с "регионалов" снимают обвинения Не хотелось попадать в число лохов которых разводят уже 25 лет, но один раз встряну. Не не в спор. А так с замечанием.
Пока ворьё второй месяц подряд на островах загорает, для пипла кинули идею о языках.
И пошла рубка. Да вас разводят идиоты.
Через месяц год как убили Небесную сотню. НЕ СИДИТ НЕ ОДИН БЕРКУТОВЕЦ.
В конвое Ахметова находят 300 цифровых радиостанций со всей комплектацией и НИЧЕГО.
НИ ОДИН РЕГИОНАЛ на сидит, сняли все обвинения с Юры Енакиевского и со Злочевкиго, с Портнова, СО ВСЕХ РЕГИОНАЛОВ СНЯЛИ ОБВИНЕНИЯ, ПОЛОВИНЕ ИЗ НИХ ВЕРНУЛИ АРЕСТОВАНЫЕ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ.
На неокупированом Донбассе вся власть у сепаров, тарифы на газ такие, что в деревнях старики замерзают в нетопленых домах, пенсии такие что пенсионеры мрут как мухи без лекарств, в армии воровство невиданных масштабов, в воюющей стране по сути нет армии, за три года войны в армию не поставили НИ ОДНОГО НОВОГО ТАНКА, ни одного нового самолёта, нет серийного производства патронов, безпилотников, банки разворовали 300 000 000 000 гривен, экономика уничтожена, а лохи рубятся за закон о языках.
Вот так и будете всю жизнь в гавне барахтаться под руководством ДНР и ЛНР которые вам впарят под шумок. Вперёд идиоты!
ЗАКОН УКРАЇНИ Про звернення громадян Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін. Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника. Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду. Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
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Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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