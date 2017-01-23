День Соборності у Покрові відзначили флешмобом та патріотичним настроєм

По-особливому відзначив Покров одну з найвизначних дат нашої багатовікової історії - День Соборності України. Офіційним урочистостям передував патріотичний флешмоб, котрий символічно нагадав, що запорука єдності території – це єднання людей навколо спільної мети. В ході акції, що тривала протягом усього мітингу, покровчани відтворили славнозвісний «Живий ланцюг», тримаючи в руках синьо-жовті стрічки та розгорнувши величезне полотнище національного стягу.
Свято духу, свято нації об’єднало під синьо-жовтими стягами представників влади, підприємств, установ, громадських організацій, політичних партій, духовенства, молодь, ветеранів та усіх небайдужих мешканців міста, котрі традиційно зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку. В урочистих промовах підкреслювалася важливість історичної події, котра сталася 98 років тому і довела всьому світу, що українці – сильний, згуртований і мудрий народ. Звучала тверда віра в те, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю як наших незламних предків та героїчних сучасників, у тому числі наших земляків, навіки залишиться непорушною. І не остання роль в цьому відводиться нашій молоді, котра виховується на ідеях загальнонаціональної єдності та в любові до рідної землі.
Завершився захід урочистим покладанням квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку.
Я не про предпринимателей,а тех,кто собирает местовые. Заранее напечатанны чеки,непонятно,где,а деньги берут налом и никакой отчётности перед налоговой. Был в Италии.Там даже пара носок проводится через маленький кассовый аппарат.
Мы же молча проглотили МАЙДАН,который направил нас в Европу,а там всё по закону.
Видели на чём на работу едут "хозяева" рынка селянский,центральный,первомайский.Вы думаете куплено на деньги,которые остались от уплаты налогов за местовые.?
Это, конечно, ватный пропагандистский ролик. Но все что тут сказано и показано - правда. Режим внутренней оккупации сам своими преступными действиями подбрасывает рашистским пропагандистам материал для показа. Просто у ФСБ своя задача-сместить власть Вальцмана-Авакова через выборы или революцию чтобы привести к власти какой-нибудь Опоблок или Рабиновича. А у нас, украинского народа цель схожая, но только к власти должны прийти и придут украинские националисты. А Хуйло со своими безграмотными экспертами просто не осознает что революция в Украине как раз ему-то и не выгодна т.к. Опоблок через Майдан к власти не придет. А те, кто придут сметут российскую армию и террористов-наемников и пр. нечисть в считанные дни. А позднее и Крым Раша потеряет. Порошенко самый удобный для России президент. И если они правда хотят революции в Украине то просто идиоты. Но в любом случае она неизбежна независимо от их желания. А этих всех мусоров, разгонявших и разгоняющих людей, ждет участь охранки Чаушеску Секуритате. Никто не будет сажать их в тюрьмы и кормить за счет государства. Много чести.
Почему нету счёта,а платят налом и где фиксация этого. А тех чеков,которые напечатаны заранее можно наплодить хоть тысячи.Почему не через кассовый аппарат??
Вы постойте на морозе день, а потом возмущайтесь! Где подключить ей кассовый аппарат?! Кроме стола, ей надо привести ещё и генератор и кассовый аппарат, что бы продавать консервацию?! Может пройдете по "блошиному рынку" где торгуют от Центральной библиотеки до Райдержадминистрации прямо на земле: люди продают свои вещи, что бы прожить в это трудное время, а им налоги заплатить и местовое??!!! Обеспечьте им рабочее место в уютном офисе с зарплатой в 3200 и я думаю, что многие согласятся! Нет таких вакансий? Тогда о чём Вы тут возмущаетесь?! Давайте отправим всех в центр занятости: там они будут получать пособие за счет налогов и ничего не продавать и не производить! Это экономический мазохизм! Сейчас надо приветствовать любого человека, который в отсутствие работы, пытается как то заработать, особенно мелких производителей. Самозанятая особа не сидит на шее у государства и пытается хоть как то самостоятельно заработать! Она заработает 100 гривен в день: оплатит проезд ( заработает перевозчик), купит хлеб(заработает пекарь и продавец)заплатит коммунальные и.т.д. Она может платить государству в виде налогов, максимум 200 грн. Но государству,и в лице городской власти, всё мало! Представим, что прогонят таких торговцев и что?! Казна не получит ни копейки. Эта женщина не будет закрывать консервацию, мёрзнуть на морозе и платить 30 грн в день, так как надо теперь 60! Она не будет платить перевозчику, будет покупать меньше продуктов и казна получить НОЛЬ! А ей что делать? Либо воровать,либо в Польшу, либо просить милостыню?! Пополнение бюджета путём тупого поднятия налогов в период глубокого экономического кризиса и безработицы это тупиковый путь! Бюджет надо пополнять расширением субьектов налогообложения: создавая условия и понижая налоги!!!!
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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