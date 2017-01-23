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город Покров / День Соборності у Покрові відзначили флешмобом та патріотичним настроєм (Сегодня, 09:42)

По-особливому відзначив Покров одну з найвизначних дат нашої багатовікової історії - День Соборності України. Офіційним урочистостям передував патріотичний флешмоб, котрий символічно нагадав, що запорука єдності території – це єднання людей навколо спільної мети. В ході акції, що тривала протягом усього мітингу, покровчани відтворили славнозвісний «Живий ланцюг», тримаючи в руках синьо-жовті стрічки та розгорнувши величезне полотнище національного стягу.

День Соборності у Покрові відзначили флешмобом та патріотичним настроєм
День Соборності у Покрові відзначили флешмобом та патріотичним настроєм
День Соборності у Покрові відзначили флешмобом та патріотичним настроєм

Свято духу, свято нації об’єднало під синьо-жовтими стягами представників влади, підприємств, установ, громадських організацій, політичних партій, духовенства, молодь, ветеранів та усіх небайдужих мешканців міста, котрі традиційно зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку. В урочистих промовах підкреслювалася важливість історичної події, котра сталася 98 років тому і довела всьому світу, що українці – сильний, згуртований і мудрий народ. Звучала тверда віра в те, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю як наших незламних предків та героїчних сучасників, у тому числі наших земляків, навіки залишиться непорушною. І не остання роль в цьому відводиться нашій молоді, котра виховується на ідеях загальнонаціональної єдності та в любові до рідної землі.
 
 Завершився захід урочистим покладанням квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку.
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Материал разместил(а) - пресс-служба г.Покров
» Категория: город Покров » Просмотров: 156 » Комментариев:0

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    • Анатолій Сиротенко 23.01.2017
      ВОТ И ВСЕ! Супрун вырезала «се ... (1)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Гібрідне зрадофільство.
    • Анатолій Сиротенко 23.01.2017
      Заходи на честь Дня Соборності ... (2)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Самоорганізація завжди кращя, ніж офіциоз з шаблоними виступами офіційних осіб.
    • Мельников Дмитро 23.01.2017
      Заходи на честь Дня Соборності ... (2)
      Мельников Дмитро-С„РѕС‚Рѕ
      Молодці!

      Радий чути, що в Нікополі відкрили осередок ВГО "Сокіл".
      Вітаю з цим побратимів!
      Слава нації!
    • Arta 23.01.2017
      Почему рынок "Первомайский" ... (4)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      Я не про предпринимателей,а тех,кто собирает местовые. Заранее напечатанны чеки,непонятно,где,а деньги берут налом и никакой отчётности перед налоговой. Был в Италии.Там даже пара носок проводится через маленький кассовый аппарат.

      Мы же молча проглотили МАЙДАН,который направил нас в Европу,а там всё по закону.

      Видели на чём на работу едут "хозяева" рынка селянский,центральный,первомайский.Вы думаете куплено на деньги,которые остались от уплаты налогов за местовые.?
    • Петр Васильевич 23.01.2017
      Разгон киевского митинга 19 ян ... (4)
      Петр Васильевич-С„РѕС‚Рѕ
      опять детей побили, с покрышками на плечах
    • Русскоязычный бандеровец 23.01.2017
      Разгон киевского митинга 19 ян ... (4)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Это, конечно, ватный пропагандистский ролик. Но все что тут сказано и показано - правда. Режим внутренней оккупации сам своими преступными действиями подбрасывает рашистским пропагандистам материал для показа. Просто у ФСБ своя задача-сместить власть Вальцмана-Авакова через выборы или революцию чтобы привести к власти какой-нибудь Опоблок или Рабиновича. А у нас, украинского народа цель схожая, но только к власти должны прийти и придут украинские националисты. А Хуйло со своими безграмотными экспертами просто не осознает что революция в Украине как раз ему-то и не выгодна т.к. Опоблок через Майдан к власти не придет. А те, кто придут сметут российскую армию и террористов-наемников и пр. нечисть в считанные дни. А позднее и Крым Раша потеряет. Порошенко самый удобный для России президент. И если они правда хотят революции в Украине то просто идиоты. Но в любом случае она неизбежна независимо от их желания. А этих всех мусоров, разгонявших и разгоняющих людей, ждет участь охранки Чаушеску Секуритате. Никто не будет сажать их в тюрьмы и кормить за счет государства. Много чести.
    • Копчик С. 22.01.2017
      Почему рынок "Первомайский" ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Arta
      Почему нету счёта,а платят налом и где фиксация этого. А тех чеков,которые напечатаны заранее можно наплодить хоть тысячи.Почему не через кассовый аппарат??

      Вы постойте на морозе день, а потом возмущайтесь! Где подключить ей кассовый аппарат?! Кроме стола, ей надо привести ещё и генератор и кассовый аппарат, что бы продавать консервацию?! Может пройдете по "блошиному рынку" где торгуют от Центральной библиотеки до Райдержадминистрации прямо на земле: люди продают свои вещи, что бы прожить в это трудное время, а им налоги заплатить и местовое??!!!
      Обеспечьте им рабочее место в уютном офисе с зарплатой в 3200 и я думаю, что многие согласятся! Нет таких вакансий? Тогда о чём Вы тут возмущаетесь?!
      Давайте отправим всех в центр занятости: там они будут получать пособие за счет налогов и ничего не продавать и не производить! Это экономический мазохизм!
      Сейчас надо приветствовать любого человека, который в отсутствие работы, пытается как то заработать, особенно мелких производителей.
      Самозанятая особа не сидит на шее у государства и пытается хоть как то самостоятельно заработать! Она заработает 100 гривен в день: оплатит проезд ( заработает перевозчик), купит хлеб(заработает пекарь и продавец)заплатит коммунальные и.т.д. Она может платить государству в виде налогов, максимум 200 грн. Но государству,и в лице городской власти, всё мало!
      Представим, что прогонят таких торговцев и что?! Казна не получит ни копейки. Эта женщина не будет закрывать консервацию, мёрзнуть на морозе и платить 30 грн в день, так как надо теперь 60! Она не будет платить перевозчику, будет покупать меньше продуктов и казна получить НОЛЬ!
      А ей что делать? Либо воровать,либо в Польшу, либо просить милостыню?!
      Пополнение бюджета путём тупого поднятия налогов в период глубокого экономического кризиса и безработицы это тупиковый путь! Бюджет надо пополнять расширением субьектов налогообложения: создавая условия и понижая налоги!!!!
    • луганчанин 22.01.2017
      Разгон киевского митинга 19 ян ... (4)
      луганчанин-С„РѕС‚Рѕ
      За что боролись на то и напоролись.
    • Arta 22.01.2017
      У Нікополі грабіжник намагався ... (1)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      Каждый урод,пришедший к власти-занимается только бычьём зековским и амнистирует. Про школы и детсады- денег нет
    • Arta 22.01.2017
      Принадлежащая Порошенко Roshen ... (5)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      А,как же в Крыму завод по ремонту морских судов?????
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