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Криминал / У Нікополі грабіжник намагався викрасти речі з магазину переодягнувшись в них (Сегодня, 12:47)

Чоловік одягнув нові речі та намагався вийти з магазину, але був затриманий.
15 січня, приблизно о 13.30 до поліції надійшла інформація про те, що працівник спортивного магазину затримав грабіжника, який намагався винести речі з торгового залу.

Поліцейським вдалось встановити, що злочинець вирішив винести викрадений одяг на собі. Він пройшов до примірювальної, де переодягнувся в спортивну куртку, кросівки, кофту. Після чого чоловік намагався покинути магазин, але його зупинив працівник спортивного магазину та утримував до приїзду поліції. Грабіжник одягнув речей на 2930 гривень.

Як з'ясували поліцейські, зловмиснику 30 років, він місцевий житель та має судимості за корисні злочини.

Наразі останній заарештований. Слідчим за погодженням з процесуальним керівником останньому оголошено про підозру за ст.15 ч. 2 ст. 186 КК України (пограбування, санкція статті передбачає позбавлення волі від 4 до 6 років)

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 80 » Комментариев:0

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    • Владимир Лашков 20.01.2017
      Принадлежащая Порошенко Roshen ... (3)
      Владимир Лашков-С„РѕС‚Рѕ
      Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года
      1. Обещать - не значит жениться. Нам уже обещали и замену брусчатки, и 1000 гривен в день АТОвцам, и окончание АТО за две недели, и многое-многое другое.
      2. Фабрику закрывают не благодаря, а вопреки желанию гаранта. "Такое решение принято по экономическим и политическим причинам". Для тех кто не умеет читать между строк разжую - закрывает фабрику не Порошенко, а Путин.
      3. Липецкая фабрика закрывается после того, как открылись ДВЕ новые фабрики в России.
      4. Липецкая фабрика уже давно стала именем нарицательным, Порошенка за нее не пинал только самый ленивый или упоротый. Зато десятки других предприятий, в том числе и прямо работающих на армию агрессора (например Севастопольский морской завод), чувствуют себя просто прекрасно.
      5. И офшоры никуда не делись.

      Так что
      Цитата: Андрей Дащенко
      Петя молодец, ведет нас к светлому будущему, только к своему...
    • Андрей Дащенко 20.01.2017
      Принадлежащая Порошенко Roshen ... (3)
      Андрей Дащенко-С„РѕС‚Рѕ
      Петя молодец, ведет нас к светлому будущему, только к своему...
    • Русскоязычный бандеровец 20.01.2017
      Принадлежащая Порошенко Roshen ... (3)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      А как насчет другой фабрики в Калуге, которую только недавно открыли?
    • Виктор Артеменко 20.01.2017
      Нач. полиции, СБУ и прокурору ... (8)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Хотабыч
      И откуда взяли фото? Если это секретный объект -кто снимал?
      В материале написано:
      Приложенное фото взято со стр. КП "Нікопольводоканал"
      Хотя объект думаю не секретный, но режимный
    • Хотабыч 20.01.2017
      Нач. полиции, СБУ и прокурору ... (8)
      Хотабыч-С„РѕС‚Рѕ
      Просто так их туда не пустили. Значит все было под контролем руководства. И откуда взяли фото? Если это секретный объект -кто снимал?
    • Довбуш 20.01.2017
      Нач. полиции, СБУ и прокурору ... (8)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      Ужас и тут гюндяевцы пролезли -
      службу Беспеки горводоканала на увольнение
    • Виктор Артеменко 20.01.2017
      Нач. полиции, СБУ и прокурору ... (8)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Не, я конечно тоже бандеровец, но это уже перебор. Прежде всего давайте разберемся, проблема в том что в принципе какие-то посторонние зашли на стратегический объект или что эти посторонние - представители московского патриархата.
      Да - проблема в том что в принципе какие-то посторонние зашли на стратегический объект - в любых рясах и с любыми намерениями
    • Русскоязычный бандеровец 19.01.2017
      Артур Дубров: Лихой 2017 год д ... (3)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Ну так эти же предприниматели сами голосовали за БПП, за стабильность(как за зеков в свое время). Вот им и стабильность.
    • Русскоязычный бандеровец 19.01.2017
      Нач. полиции, СБУ и прокурору ... (8)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Не, я конечно тоже бандеровец, но это уже перебор. Прежде всего давайте разберемся, проблема в том что в принципе какие-то посторонние зашли на стратегический объект или что эти посторонние - представители московского патриархата. А если зайдут с Киевского патриархата или хасиды какие-нибудь то можно?Я тоже за то, чтобы в Украине был Киевский патриархат, а в Раше - Московский. Но(хоть по закону власть и не должна вмешиваться) без воли правящего режима все так и останется. А перед тем, как выдавливать московский патриархат нужно проводить работу с населением и не один год, объяснять иначе вилкулы и новинские получат лишний козырь в борьбе с украинской государственностью. А пока что нашей власть не хватает воли даже вернуть оккупированные территории. Сменим власть - тогда и можно будет решать эти глобальные проблемы. Но в любом случае не думаю что этот поп какую-то там отраву брызгал в воду, которой сам пользуется. Зачем придумывать всякие глупости? Если уже и бороться с сепаратизмом то можно начать хотя бы с местной полиции, где один такой субъект первомайский обосновался. А то зачем лезть в дебри.
    • Виктор Артеменко 19.01.2017
      Нач. полиции, СБУ и прокурору ... (8)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Музыченко
      Это уже маразм, мания преследования что-ли.
      Маразмания тут не при чем. Очистные залы водоканала - стратегический объект - посторонним вход ВОСПРЕЩЕН и точка.
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