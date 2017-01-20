Чоловік одягнув нові речі та намагався вийти з магазину, але був затриманий.
15 січня, приблизно о 13.30 до поліції надійшла інформація про те, що працівник спортивного магазину затримав грабіжника, який намагався винести речі з торгового залу.
Поліцейським вдалось встановити, що злочинець вирішив винести викрадений одяг на собі. Він пройшов до примірювальної, де переодягнувся в спортивну куртку, кросівки, кофту. Після чого чоловік намагався покинути магазин, але його зупинив працівник спортивного магазину та утримував до приїзду поліції. Грабіжник одягнув речей на 2930 гривень.
Як з'ясували поліцейські, зловмиснику 30 років, він місцевий житель та має судимості за корисні злочини.
Наразі останній заарештований. Слідчим за погодженням з процесуальним керівником останньому оголошено про підозру за ст.15 ч. 2 ст. 186 КК України (пограбування, санкція статті передбачає позбавлення волі від 4 до 6 років)
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года 1. Обещать - не значит жениться. Нам уже обещали и замену брусчатки, и 1000 гривен в день АТОвцам, и окончание АТО за две недели, и многое-многое другое. 2. Фабрику закрывают не благодаря, а вопреки желанию гаранта. "Такое решение принято по экономическим и политическим причинам". Для тех кто не умеет читать между строк разжую - закрывает фабрику не Порошенко, а Путин. 3. Липецкая фабрика закрывается после того, как открылись ДВЕ новые фабрики в России. 4. Липецкая фабрика уже давно стала именем нарицательным, Порошенка за нее не пинал только самый ленивый или упоротый. Зато десятки других предприятий, в том числе и прямо работающих на армию агрессора (например Севастопольский морской завод), чувствуют себя просто прекрасно. 5. И офшоры никуда не делись.
Так что
Цитата: Андрей Дащенко
Петя молодец, ведет нас к светлому будущему, только к своему...
Не, я конечно тоже бандеровец, но это уже перебор. Прежде всего давайте разберемся, проблема в том что в принципе какие-то посторонние зашли на стратегический объект или что эти посторонние - представители московского патриархата.
Да - проблема в том что в принципе какие-то посторонние зашли на стратегический объект - в любых рясах и с любыми намерениями
Не, я конечно тоже бандеровец, но это уже перебор. Прежде всего давайте разберемся, проблема в том что в принципе какие-то посторонние зашли на стратегический объект или что эти посторонние - представители московского патриархата. А если зайдут с Киевского патриархата или хасиды какие-нибудь то можно?Я тоже за то, чтобы в Украине был Киевский патриархат, а в Раше - Московский. Но(хоть по закону власть и не должна вмешиваться) без воли правящего режима все так и останется. А перед тем, как выдавливать московский патриархат нужно проводить работу с населением и не один год, объяснять иначе вилкулы и новинские получат лишний козырь в борьбе с украинской государственностью. А пока что нашей власть не хватает воли даже вернуть оккупированные территории. Сменим власть - тогда и можно будет решать эти глобальные проблемы. Но в любом случае не думаю что этот поп какую-то там отраву брызгал в воду, которой сам пользуется. Зачем придумывать всякие глупости? Если уже и бороться с сепаратизмом то можно начать хотя бы с местной полиции, где один такой субъект первомайский обосновался. А то зачем лезть в дебри.
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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