Не, я конечно тоже бандеровец, но это уже перебор. Прежде всего давайте разберемся, проблема в том что в принципе какие-то посторонние зашли на стратегический объект или что эти посторонние - представители московского патриархата. А если зайдут с Киевского патриархата или хасиды какие-нибудь то можно?Я тоже за то, чтобы в Украине был Киевский патриархат, а в Раше - Московский. Но(хоть по закону власть и не должна вмешиваться) без воли правящего режима все так и останется. А перед тем, как выдавливать московский патриархат нужно проводить работу с населением и не один год, объяснять иначе вилкулы и новинские получат лишний козырь в борьбе с украинской государственностью. А пока что нашей власть не хватает воли даже вернуть оккупированные территории. Сменим власть - тогда и можно будет решать эти глобальные проблемы. Но в любом случае не думаю что этот поп какую-то там отраву брызгал в воду, которой сам пользуется. Зачем придумывать всякие глупости? Если уже и бороться с сепаратизмом то можно начать хотя бы с местной полиции, где один такой субъект первомайский обосновался. А то зачем лезть в дебри.