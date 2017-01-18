 Мусорный беспредел в Марганце…

Уважаемые Марганчане! Вы наверное очень хорошо запомнили 2016 г. С переполненными мусорными баками — а вокруг полчища мух и мышей, из-за того, что мусор не вывозился неделями!









В 2016 г. была полностью провалена работа нашего мера и ее команды, особенно в проведении конкурса на вывоз твердых бытовых отходов и контроля самого вывоза твердых бытовых отходов. Жители города наверное помнят, что их предупреждали о данных нарушениях и рекомендовали не заключать договора, ибо они будут незаконные. А Елена Жадько наоборот не единожды вещала, что жителям нужно заключать договора, именно с конкретной фирмой ибо ей это было очень выгодно.

Одна из хитрых коррупционных схем этой фирмы, которую яро поддерживала пани Жадько, была заложена в тариф по вывозу мусора — якобы мусор вывозили в г. Никополь на свалку, и затрачивалось много бензина, амортизация транспорта, и ещё много чего, что жителям города не нужно знать, но оплачивать возросшие тарифы были обязаны — на самом деле мусор оставался на территории города, пользовались городскими мусоровозами и естественно столько денег, на обслуживание этого предприятия не тратилось.

Но на чем-то нужно было наживаться, и разница за оплату ложились в карман фирме, городскому голове, а также органам МВД и прокуратуры, за то, чтобы они не видели данных нарушений. Благодаря неравнодушным жителям г. Марганца, депутатов и конкретно ГО «Стоп Коррупции» незаконные действия данной группировки были остановлены. За этот период было и решение антимонопольного комитета, и решение судов, где были указаны незаконные действия мера и руководства данной фирмы. С августа месяца 2016 г. плату с Марганчан по вывозу мусора не имели права взимать, и мусор должны были вывозить бесплатно.

Єдиний державний реєстр судових рішень — Категорія справи № 180/1763/16-к : Кримінальні справи; Злочини проти довкілля; Забруднення або псування земель.

В декабре 2016 г. городской голова, все таки протянула новое решение о вывозе мусора — победителем стала фирма с города Днепра, тарифы также приняли быстро и в тихую — мер сделала марганчанам подарок к новому году, а самое главное что с нарушение законодательства Украины, а не самостоятельных республик как нравится меру.



Тариф почему-то возрос в три раза, и как говорит мер мусор будут возить в г. Орджоникидзе (Покров). Только городской голова не объясняет, почему за это должны доплачивать Марганчане. Несмотря на то, что большая часть жителей города это пенсионеры, у которых пенсии не очень большие, та и зарплаты у работающих не есть высокими, у нашего мера поднялась рука в три раза увеличить тарифы. В больших городах где и зарплаты больше и пенсии не чета нашим, городские власти стараются помочь этой категории населения, доплатами, льготами. Наш же мер три шкуры решила снять с горожан. Хороша была, когда её выбирали на выборах, обещала многое, а как к корыту власти припала за все забыла. Зато за себя любимую не забыла, и в конце декабря увеличила себе и замам своим зарплаты. Не зря гласит народная мудрость «Сытый голодному не товарищ».

Так же несмотря на рекомендации ГО «Стопкор» о проведении законного конкурса по вывозу твердых бытовых отходов — он вновь прошел с нарушениями! «Согласно разъяснения государственной регуляторной службы Украины – конкурс должен проводиться на основании РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА, как не однократно заявлялось мэру!



Направленное на имя мера депутатское обращение, с просьбой привести в соответствие данный конкурс, или отменить результат данного конкурса результата пока не дал – в ее ответах у нее все по закону! Наверно ее личному . Поэтому Марганчане не должны оплачивать незаконные действия городского головы.

Такая же ситуация и по управляющей компании которую приняли за спиной у Марганчан и установили тарифы.

ГО «Стоп Коррупции» добьется, чтобы за все незаконные действия городской голова и руководители правоохранительных органов понесли как административную так и уголовную ответственность. Замордовала Елена Анатольевна наш город и его жителей, и холодом морозила и без света половина города сидит, и тарифы поднимает. Вот только добра народ наш многострадальный и терпеливый не увидит. Вот такая она власть темная, вонючая и холодная. Жестокая. Выход есть помыть причесать одеть в робу и посадить!

ГО «Стоп Коррупции» г. Марганец

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