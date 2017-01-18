Всех с наступающим праздником Крещения !

Православные христиане встречают Крещенский сочельник .
18 января Православные христиане в среду встречают Крещенский сочельник — день строгого поста, предваряющий праздник Крещения Господня, или Богоявления.
В этот день в храмах, как и на само Крещение, традиционно совершаются Божественные литургии с чином Великого освящения воды.
С наступлением Крещенского сочельника у верующих кончаются святки — "святые дни", в которые Церковь празднует Рождество Христово и когда еженедельные посты по средам и пятницам отменяются. Слово Сочельник (или "сочевник") происходит от слова "сочиво" — традиционной пищи из вареной пшеницы с медом и изюмом, сейчас обычно заменяемой рисом, которую было принято готовить в крещенское "навечерие".
Крещенский сочельник — день строгого поста накануне Богоявления — служит для верующих подготовкой к одному из главных церковных праздников.
В сам праздник Крещения 19 января Православная церковь вспоминает о том, как в возрасте 30 лет Иисус Христос из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водою от Иоанна Предтечи.
В момент, когда Спаситель выходил из воды, миру, согласно Священному Писанию, была явлена Пресвятая Троица: Бог-Сын, Бог-Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе .
В народе также существует традиция купания на Богоявление.
Вечером 18 января священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду. В память о реке Иордан, в водах которой был крещен Христос, такие проруби называются иорданями.
Таран сидит у Порошенко на зарплате как и Медведев и Черновил и пр. неудачники, которые там, на Банковой нужны совсем не для того, чтобы что-то советовать(Петя уверен что он и есть гениальнейший политолог и дипломат всех времен). Они нужны чтобы еще больше повышать самооценку президента в его собственных глазах и втюхивать нам его дебильные идеи. Все что здесь нацарапал Таран - бред, ничего не имеющий с интересами украинского народа. Красная линия, которую нельзя переходить - это суверенитет и независимость Украины, а не сраный европейский выбор. А для создания боеспособной армии времени было достаточно. Но ничего не было сделано потому что власти это не нужно. Армия питается и воюет чем попало, все новое оружие и техника идет на экспорт, в АТО правя агенты ФСБ вроде Шутова(зятя экс-министра Лебедева), украиноненавистного Пушнякова или сцыкливые придурки вроде Лытвына, которые умеют только воровать. Ситуацию по прежнему спасают волонтеры. О Муженко вообще сказать нечего. Когда случится революция и народ вместе с бойцами батальонов и ВСУ будет после Банковой брать Генштаб то наверняка это здание и защищать-то будет некому, а эти недогенералы и стрелять не умеют. Не удивлюсь если Муженко как Керенский попытается бежать переодевшись в женское платье, оно ему как раз очень пойдет. Только все равно не убежит. Думаю что незавидная судьба ждет и этих диванных политологов вроде Тарана и Карасева, которые любят рассуждать о геополитике, а нас всех давно считают не людьми, а биомассой, "которой должны править элиты". А особенно цинично(видимо с бодуна) высказался на сессии Грынив(лидер фракции БПП):"Благодаря усилиям украинской армии мы все спокойно смогли как следует отпраздновать Новый год." Да, после праздников у них рожи еще больше подплыли пока другие в окопах и блиндажах под обстрелами сидели чтобы эти гниды спокойно в Раде обсуждали на сколько лет еще бы затянуть эту войну.
контролює??? где???? вы по этим дорогам ходили вообще, нигде ничего не посыпано. Не дороги, а колдо*бины сплошные, пока дойдешь до работы ноги выкрутятся в разные стороны. Люди падают потому что скользко очень. Возле магазинов вообще не убрана их прилеглая територия! Раньше хоть как-то за этим следили, сейчас наплевать местной власти! Автобусы без задержек ходят?! Из личного опыта простояла на остановке 2 дня подряд по полтора часа!!! За мост вообще не хотят ездить! Это вы называете "контролює" ?!
Сама назва " Міськавтодор контролює ситуацію на дорогах" звучить як сарказм :)) Щось робить - я згоден, но не контролює... Другорядні вулиці небезпечні і на багатьох вулицях нічого не робили... Тому дивно читати такі статті. Роботи ще дуже багато! Тому побажаємо собі гарної погоди та чистих доріг! :))
По центральным улицам согласен. Но почему сейчас когда есть время, забывают и про внутриквартальные дороги? Там где глыбы льда посредине и с боков колеи. Машины крутит как хочет. Вчера внуков завозил в 9 ю школу (сегодня уже не рискнул) когда спускался около СК "Торнадо" машину потихонечку но вертело как хотело. Одним колесом стоит выйти из колеи, зацепиться за ледяной булыжник и все, и понесет по буеракам. Это на четырех практически новых шипах. А с низу Ланос "палировал" не зная куда ему деваться, а с права детки с мамами как "Нинзи - черепашки" передвигали ноги тупо по льду. Это что? И так по всему городу. Возле школ можно посыпать и убрать булыжники? А автобусные остановки? Люди с автобуса выходят и прямо на каток, и падают. Сам видел тоже вчера на Сирка. Ну нет сейчас снега, есть же время привести в порядок не только центральные улицы. Или это не нужно???
Вот поэтому необходимо введение военного положения. И с такими гнидами ватными был бы разговор короткий. Это раньше с ними дискутировали, уговаривали. Доуговаривались что они агрессора в наш дом призвали. Нужно конфисковывать все имущество, сажать в скотовозы и отправлять на Россию, их доисторическую родину. А в их квартиры заселять нормальных людей, которые будут отстраивать Донбасс. Но пока при власти барыги ВП не будет. А мирно они не уйдут. Через выборы тоже от них не избавиться. Поэтому все все понимают, но время еще не пришло. Революции по плану и по заказу не делаются. Вот когда народ решит что с него хватит - тогда и настанут в стране изменения. Тогда и Донбасс с Крымом вернем без всяких Трампов, Обам, Меркель. Наши проблемы мы можем решить только сами. А вот эти персонажи, показанные на видео и есть те самые "козлы, которые нам постоянно мешают жить", как говорил в свое время один енакиевский зек и от которых нужно очистить украинское общество как от заразы чтобы не отравляла его изнутри.
Обычные "базарные" тётки.. У нас тоже есть такие в Никопольском Горсовете. Беда в том, что они управляют городским хозяйством, но и зелёного понятия не имеют про такие понятия как стратегия развития города, планирование, инвестирование и.т.д. Зачем они лезут к власти и кто их выбирает - это уже другая тема..
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