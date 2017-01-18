 Покровські поліцейські «по гарячих слідах» розшукали розбійників, які серед ночі побили та пограбували жителя міста

Двоє нападників, чоловік і жінка увірвались до чоловіка в гараж, жорстоко били його палицями, душили, а потім викрали його майно.
Подія сталася 16 січня о 4 годині ранку. До Покровського відділення поліції зателефонував 55-річний чоловік та повідомив, що в гаражі гаражного кооперативу «Благодатне» м.Покров на нього скоєно напад.
Після того, як зловмисники жорстоко руками і ногами побили господаря, вони забрали з собою телевізор, ДВД-програвач, ТВ-тюнер, 2 мобільні телефони.
Зловмисники з місця злочину втекли та недалеко і з награбованим були зупинені силами добового наряду поліції , який спішив на місце виклику.
Підозрювані 28-річна жінка та чоловік 28 років, місцеві жителі, вже мають судимість за корисливі злочини. Потерпілому було надано медичну допомогу.
Під час розслідування події, поліцейські з’ясували, що молоді люди, таким чином вирішили трохи «поліпшити» своє фінансове становище. Вони знали, що чоловік в гаражі сам і прийшли до нього вночі цілеспрямовано з наміром пограбувати.
За даним фактом слідчим за погодженням з прокуратурою обом оголошено про підозру за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбійний напад, поєднаний з проникненням у житло чи інше приміщення). За скоєне законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією всього належного майна.
Сама назва " Міськавтодор контролює ситуацію на дорогах" звучить як сарказм :)) Щось робить - я згоден, но не контролює... Другорядні вулиці небезпечні і на багатьох вулицях нічого не робили... Тому дивно читати такі статті. Роботи ще дуже багато! Тому побажаємо собі гарної погоди та чистих доріг! :))
По центральным улицам согласен. Но почему сейчас когда есть время, забывают и про внутриквартальные дороги? Там где глыбы льда посредине и с боков колеи. Машины крутит как хочет. Вчера внуков завозил в 9 ю школу (сегодня уже не рискнул) когда спускался около СК "Торнадо" машину потихонечку но вертело как хотело. Одним колесом стоит выйти из колеи, зацепиться за ледяной булыжник и все, и понесет по буеракам. Это на четырех практически новых шипах. А с низу Ланос "палировал" не зная куда ему деваться, а с права детки с мамами как "Нинзи - черепашки" передвигали ноги тупо по льду. Это что? И так по всему городу. Возле школ можно посыпать и убрать булыжники? А автобусные остановки? Люди с автобуса выходят и прямо на каток, и падают. Сам видел тоже вчера на Сирка. Ну нет сейчас снега, есть же время привести в порядок не только центральные улицы. Или это не нужно???
Вот поэтому необходимо введение военного положения. И с такими гнидами ватными был бы разговор короткий. Это раньше с ними дискутировали, уговаривали. Доуговаривались что они агрессора в наш дом призвали. Нужно конфисковывать все имущество, сажать в скотовозы и отправлять на Россию, их доисторическую родину. А в их квартиры заселять нормальных людей, которые будут отстраивать Донбасс. Но пока при власти барыги ВП не будет. А мирно они не уйдут. Через выборы тоже от них не избавиться. Поэтому все все понимают, но время еще не пришло. Революции по плану и по заказу не делаются. Вот когда народ решит что с него хватит - тогда и настанут в стране изменения. Тогда и Донбасс с Крымом вернем без всяких Трампов, Обам, Меркель. Наши проблемы мы можем решить только сами. А вот эти персонажи, показанные на видео и есть те самые "козлы, которые нам постоянно мешают жить", как говорил в свое время один енакиевский зек и от которых нужно очистить украинское общество как от заразы чтобы не отравляла его изнутри.
Обычные "базарные" тётки.. У нас тоже есть такие в Никопольском Горсовете. Беда в том, что они управляют городским хозяйством, но и зелёного понятия не имеют про такие понятия как стратегия развития города, планирование, инвестирование и.т.д. Зачем они лезут к власти и кто их выбирает - это уже другая тема..
Все, як би точно сказано.. Але є одне зауваження: Андрій Федорович не перший рік в Верховній Раді..І п'ять років тому керував медичною "реформою" в Нікополі.. До чого вона привела, ми бачимо.. Тому треба і нести відповідальність за свої дії, а все інше це тільки слова які нічого не варті..
Сегодня празднует свой юбилей (всего только 70 лет) самый легендарный и самый заслуженный начальник Никопольской милиции за всю ее историю - полковник милиции, Заслуженный работник МВД СССР, Почетный ветеран МВД Украины НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ШАХОВАЛ
Он около тридцати лет отдал службе в милиции. Почти пятнадцать лет руководил Никопольским ГОВД. Все, кто работал до него и после него, на этой должности были не более семи лет..
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.biz.ua,
собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305