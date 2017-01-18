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город Покров / Покровські поліцейські «по гарячих слідах» розшукали розбійників, які серед ночі побили та пограбували жителя міста (Сегодня, 10:56)

Двоє нападників,  чоловік і жінка увірвались до чоловіка в гараж, жорстоко били його палицями, душили, а потім викрали його майно.
Подія сталася 16 січня о 4 годині ранку. До Покровського  відділення поліції зателефонував 55-річний чоловік та повідомив, що в гаражі гаражного кооперативу «Благодатне» м.Покров на нього скоєно напад.  

 Покровські поліцейські «по гарячих слідах» розшукали розбійників, які серед ночі побили та пограбували жителя міста
Покровські поліцейські «по гарячих слідах» розшукали розбійників, які серед ночі побили та пограбували жителя міста
Покровські поліцейські «по гарячих слідах» розшукали розбійників, які серед ночі побили та пограбували жителя міста
Покровські поліцейські «по гарячих слідах» розшукали розбійників, які серед ночі побили та пограбували жителя міста
Покровські поліцейські «по гарячих слідах» розшукали розбійників, які серед ночі побили та пограбували жителя міста
Покровські поліцейські «по гарячих слідах» розшукали розбійників, які серед ночі побили та пограбували жителя міста
Покровські поліцейські «по гарячих слідах» розшукали розбійників, які серед ночі побили та пограбували жителя міста
Покровські поліцейські «по гарячих слідах» розшукали розбійників, які серед ночі побили та пограбували жителя міста

Після того, як зловмисники жорстоко руками і ногами побили господаря, вони забрали з собою телевізор, ДВД-програвач, ТВ-тюнер, 2 мобільні телефони. 
 
Зловмисники з місця злочину втекли та недалеко і з награбованим були  зупинені силами добового наряду поліції , який спішив на місце виклику.
 
Підозрювані 28-річна жінка та  чоловік 28 років,  місцеві жителі, вже мають судимість за корисливі злочини. Потерпілому було надано медичну допомогу. 
 
Під час розслідування події, поліцейські з’ясували, що молоді люди, таким чином вирішили трохи «поліпшити» своє фінансове становище. Вони знали, що чоловік в гаражі сам і прийшли до нього вночі цілеспрямовано з наміром пограбувати. 
 
За даним фактом слідчим за погодженням з прокуратурою обом  оголошено про підозру за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбійний напад, поєднаний з проникненням у житло чи інше приміщення). За скоєне законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією всього належного майна.
 
Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській області
  • 0
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: город Покров » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • Копчик С. 18.01.2017
      «Міськавтодор-1» контролює сит ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Сама назва " Міськавтодор контролює ситуацію на дорогах" звучить як сарказм :)) Щось робить - я згоден, но не контролює... Другорядні вулиці небезпечні і на багатьох вулицях нічого не робили... Тому дивно читати такі статті. Роботи ще дуже багато! Тому побажаємо собі гарної погоди та чистих доріг! :))
    • Виктор Артеменко 18.01.2017
      «Міськавтодор-1» контролює сит ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      По центральным улицам согласен. Но почему сейчас когда есть время, забывают и про внутриквартальные дороги? Там где глыбы льда посредине и с боков колеи. Машины крутит как хочет. Вчера внуков завозил в 9 ю школу (сегодня уже не рискнул) когда спускался около СК "Торнадо" машину потихонечку но вертело как хотело. Одним колесом стоит выйти из колеи, зацепиться за ледяной булыжник и все, и понесет по буеракам. Это на четырех практически новых шипах. А с низу Ланос "палировал" не зная куда ему деваться, а с права детки с мамами как "Нинзи - черепашки" передвигали ноги тупо по льду. Это что? И так по всему городу. Возле школ можно посыпать и убрать булыжники? А автобусные остановки? Люди с автобуса выходят и прямо на каток, и падают. Сам видел тоже вчера на Сирка.
      Ну нет сейчас снега, есть же время привести в порядок не только центральные улицы. Или это не нужно???
    • Русскоязычный бандеровец 18.01.2017
      За что, или за кого, там гибну ... (3)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Вот поэтому необходимо введение военного положения. И с такими гнидами ватными был бы разговор короткий. Это раньше с ними дискутировали, уговаривали. Доуговаривались что они агрессора в наш дом призвали. Нужно конфисковывать все имущество, сажать в скотовозы и отправлять на Россию, их доисторическую родину. А в их квартиры заселять нормальных людей, которые будут отстраивать Донбасс. Но пока при власти барыги ВП не будет. А мирно они не уйдут. Через выборы тоже от них не избавиться. Поэтому все все понимают, но время еще не пришло. Революции по плану и по заказу не делаются. Вот когда народ решит что с него хватит - тогда и настанут в стране изменения. Тогда и Донбасс с Крымом вернем без всяких Трампов, Обам, Меркель. Наши проблемы мы можем решить только сами. А вот эти персонажи, показанные на видео и есть те самые "козлы, которые нам постоянно мешают жить", как говорил в свое время один енакиевский зек и от которых нужно очистить украинское общество как от заразы чтобы не отравляла его изнутри.
    • Копчик С. 17.01.2017
      За что, или за кого, там гибну ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Обычные "базарные" тётки.. У нас тоже есть такие в Никопольском Горсовете. Беда в том, что они управляют городским хозяйством, но и зелёного понятия не имеют про такие понятия как стратегия развития города, планирование, инвестирование и.т.д. Зачем они лезут к власти и кто их выбирает - это уже другая тема..
    • Копчик С. 17.01.2017
      Андрій Шипко: Коли за медицину ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Все, як би точно сказано.. Але є одне зауваження: Андрій Федорович не перший рік в Верховній Раді..І п'ять років тому керував медичною "реформою" в Нікополі.. До чого вона привела, ми бачимо.. Тому треба і нести відповідальність за свої дії, а все інше це тільки слова які нічого не варті..
    • kam4ekoid 17.01.2017
      За что, или за кого, там гибну ... (3)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      ну так отдалиб городок сепарам на месяц , потом бы заговорили по другому, а во вторых эти горластые тётки госслужащие как я понимаю - ну так к ответственности, есть статья подходящая.
    • Анатолій Сиротенко 16.01.2017
      Слухати і знати кожному україн ... (1)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Дуже змістовний виступ, все розіклав шановний професор по поличкам. Такі науковці повині бути в Верховній Раді, а не липові і манкурти "проффесора", чі махрові популісти.
    • 555 15.01.2017
      Ночная проверка в "Элит-Клубе ... (17)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Владимир Лашков
      Да, раньше в ДК ЮТЗ занимались в разных студиях до 300 школьников ежедневно!
      А теперь они где? На улице.
      Зато теперь есть где оттянуться "елите".

      Володя ,многие из тех 300 там же каждый день .Другие просто уже студии...

    • 555 15.01.2017
      Спасибо за минималку: Украинцы ... (5)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Кстати выросли значительно и платежи за иски в суд! Справедливость стала дороже!

      Соломоновы решения ожидать от них не стОит... Эту публику на переаттестацию на край расстрельной ямы.
    • Владимир Лашков 15.01.2017
      Ночная проверка в "Элит-Клубе ... (17)
      Владимир Лашков-С„РѕС‚Рѕ
      Да, раньше в ДК ЮТЗ занимались в разных студиях до 300 школьников ежедневно!
      А теперь они где? На улице.
      Зато теперь есть где оттянуться "елите".
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