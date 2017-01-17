Увага! Нікопольським відділом поліції встановлюється особа трупу чоловіка

Цитата: Владимир Лашков

Да, раньше в ДК ЮТЗ занимались в разных студиях до 300 школьников ежедневно!

А теперь они где? На улице.

Зато теперь есть где оттянуться "елите".

Володя ,многие из тех 300 там же каждый день .Другие просто уже студии...