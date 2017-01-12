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В газету от читателей / Кому помешали предприниматели ? (Сегодня, 09:17)
С 1 января 2017 года физическим лицам-предпринимателям придется ежемесячно платить социальный взнос даже при отсутствии прибыли. Президент Украины Порошенко подписал изменения в закон о работе физических лиц-предпринимателей, которые ранее приняла Верховная Рада – речь об изменениях в закон о едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).
Александр РЫБАКОВ
С 1 января ФЛП второй и третьей группы будут вынуждены платить единый социальный взнос – 704 гривны в месяц, даже если не имеют прибыли.Нововведение еще до начала действия привело к массовому закрытию ФЛП. За последнюю неделю декабря их количество уменьшилось на 10 850. За первую неделю 2017 года прекратили деятельность около 130 тысяч предпринимателей.
Итак, с Нового года даже те, ФЛП, которые не работают, будут платить ЕСВ – ни много ни мало около 700 грн в месяц. А для многих мелких предпринимателей даже такую, казалось бы, небольшую сумму в условиях кризиса найти будет непросто.«В общей сложности за год ФЛП потеряют от 4 224 гривен до 8 448 гривен (в зависимости от группы упрощенной системы налогообложения)», – уже подсчитали расходы предпринимателей в юридической компании «Миллер».
Из-за этого нововведения украинские частные предприниматели, которые имеют бизнес, зарегистрированный как ФЛП (физическое лицо предприниматель), но временно по каким–то причинам не ведут предпринимательскую деятельность, вынуждены срочно ликвидировать свои маленькие бизнесы, чтобы не платить налоги из воздуха.Это наше украинское нововведение можно назвать «налогом на безработицу».
Неработающим ФЛП гораздо проще закрыться, чем платить налог с несуществующей прибыли, и государство не могло не предвидеть такую тенденцию. Но зачем власти нужна такая «чистка» мертвых ФЛП?
Логика властей понятна: получить как можно больше налоговых поступлений в бюджет в следующем году. Если власти пошли на это с целью сократить дефицит Пенсионного фонда и собрать туда как можно больше денег любой ценой, то пенсионный фонд это не спасет. К тому же, предприниматели найдут способ обойти новый закон. Самый элементарный и предсказуемый вариант – ФЛП просто уйдут в тень.
Сейчас предприниматели по всей стране, в том числе и в Никополе, закрывают свои ФЛП. Абсолютно бессмысленная акция со стороны государства. Ведь никому не мешал неработающий, «нулевой» предприниматель, без дохода. Человек просто подавал один отчет в год и все. Но если, хоть на короткое время, деятельность ФЛП возобновлялась, и человек получал доход, то он просто мог заплатить налог по итогам месяца, сдать отчет и все. Закрывшееся сейчас огромное количество предпринимателей точно никаких налогов платить не будет. Все уйдут в тень.
У владельцев неработающего бизнеса было ограниченное время на его закрытие; кроме того, это спровоцировало огромные очереди у регистраторов. Поэтому, если хоздеятельность не осуществляется, и предприниматели не собираются ее возобновлять, им необходимо дать отсрочку в три месяца для закрытия ФЛП – до 1 апреля 2017 года. Тогда, если таким плательщиком не получен доход в течение первого квартала 2017 года, он имеет право самостоятельно определить базу начисления ЕСВ за указанный период. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса.
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Материал разместил(а) - Александр Рыбаков
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 56 » Комментариев:0
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