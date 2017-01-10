У Нікополі поліцейські вилучили у 26 річного чоловіка кастет

Співробітники поліції зупинили підозрілого чоловіка, під час поверхневого огляду у нього в кишені було виявлено кастет. За словами затриманого, холодну зброю він виготовив сам для самозахисту

Під час несення служби співробітники нікопольської поліції помітили чоловіка, який дивно поводився у їх присутності. Правоохоронці вирішили його перевірити і як виявилося не дарма. В його кишені був кастет.

Як пояснив останній, цей кастет він виготовив власноруч декілька років тому. Сам зробив форму та вилив його із свинцю. На запитання поліцейських, навіщо носив із собою холодну зброю, чоловік відповів, що з метою самооборони, так як він працює у розважальному закладі та пізно повертається додому.

Вилучений кастет направлений на експертизу.

Слідчим спільно з процесуальним керівником даний факт кваліфіковано за ч. 2 ст.263 (носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику - позбавлення волі на строк до 3 років.

Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській області

100

Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях: