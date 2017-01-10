У Нікополі поліцейські вилучили у 26 річного чоловіка кастет

Співробітники поліції зупинили підозрілого чоловіка, під час поверхневого огляду у нього в кишені було виявлено кастет. За словами затриманого, холодну зброю він виготовив сам для самозахисту
Під час несення служби співробітники нікопольської поліції помітили чоловіка, який дивно поводився у їх присутності. Правоохоронці вирішили його перевірити і як виявилося не дарма. В його кишені був кастет.
Як пояснив останній, цей кастет він виготовив власноруч декілька років тому. Сам зробив форму та вилив його із свинцю. На запитання поліцейських, навіщо носив із собою холодну зброю, чоловік відповів, що з метою самооборони, так як він працює у розважальному закладі та пізно повертається додому.
Вилучений кастет направлений на експертизу.
Слідчим спільно з процесуальним керівником даний факт кваліфіковано за ч. 2 ст.263 (носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику - позбавлення волі на строк до 3 років.
Згідно з комплексним планом заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в осінньо-зимовий період 2016-2017 років в Нікополі працюють пункти обігріву, про це розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Нікопольської міської ради Максим Костиркін. Крім того, він зазначив, що з місцевого бюджету виділено кошти на організацію безкоштовних гарячих обідів в пунктах обігріву.
Меня тоже улыбнула фраза "поверхневий огляд". Не в руках или зубах же он его нес, а в кармане. На каком основании проводился обыск? Просто рожа гражданина, что-ли, не понравилась? Так у их начальника, первомайского экс-сепара физиономия еще интереснее. Придираются обычным гражданам для галочки, а преступники с мандатами вроде Пашинского и без мандатов со стволами гуляют на свободе. Вон, на дамбе у каждого рыбака в сумке найдется ножик(холодное оружие). Причем, разных видов и размеров, складные, кухонные, самодельные... Какие есть такие и берут. Получается там все опасные преступники? В условиях когда от полиции больше вреда, чем пользы у граждан нет другого выхода кроме как защищать себя самим от урок, которые вышли по закону Савченко.
ХОРОШО! и МОЛОДЦЫ! Вот только интересно, что-то поменялось, как действовала полиция? Лично меня, раньше не раз по городу "шмонала" милиция, один раз даже извинились! Я бы не сказал, что я выгляжу на столько подозрительно.... За всю жизнь это было раз 15 Последний под мостом года 3 назад в 18:** вечера (тогда и извинились) Действовали всегда без протокола и понятых!!! Если в кармане был паспорт, то его забирали.... Вот мне интересно, как сейчас действует полиция? В рамках закона?
під час поверхневого огляду у нього в кишені було виявлено кастет.
Если нашли в кармане, то это уже не "поверхневого огляду"
Бажаю поважному отцю Меркурію успіхів в поширенні нашої рідної, народної, української церкви УПЦ Київського патріархату. Щодо Московського патріархату: Нагадаємо як з'явився Стрелков, він же Гіркин в Україні?! Він приїжджав у складі делегації УПЦ МП в Крим..а через пару місяців там був заколот і Крим захопила Росія! Ніхто не забув хто керував на Донбасі?! І вже рік в Нікополі не можуть зробити Алею пам'яті героїв на кладовище! Чому?! Тому що ніяк не можуть зробити проект! Чому не можуть? Тому що на вході до алеї стоїть паркан та туалет УПЦ МП , при цьому на ці будівлі немає ніяких документів!! Вже більше року, міська влада думає як би зробити алею в обхід туалету!!!! Тільки подумайте: не як перенести не законно збудований паркан та туалет, а як переробити проект Алеї де поховані кращі люди нашого міста - загиблі герої, які захищали не тільки Батьківщину, але і цю владу!!! Чому так? А як же..Бо в Міськраді в робочий час проводить богослужіння УПЦ МП! Бо ця церква та політика зріднилися. І розглядають списки щиро віруючих людей як списки виборців! Я знаю, що і в УПЦ МП Нікополя, є чесні священики з великою вірою в Бога. Працюють гуртки в недільній школі і це гарно.. Але політика Московії зробила церкву МП своїм інструментом впливу на людей! Держава та церква роздільні! Тому чім скорше УПЦ МП в Україні відмежується від Москви тім краще! Від цього виграє і церква і український народ!
Во многих странах, резервисты проходят периодические сборы... В той же России, которая постоянно воевала и теперь воюет с нами, тоже есть система резервистов и им даже доплачивают.. Изучал их опыт, когда в марте 2014 пришел в военкомат поработать, а там полный завал.. По срокам бы поспорил, так как два года многовато: отрывать человека от производства, если он специалист.. Надо приглашать людей на контракт и как минимум на пять лет.. А резервисты должны за пол года получить практические навыки, понюхать пороха и потом, при необходимости стать подготовленным офицером в строй, а военкомате уже должна быть расписана штатка всех резервных подразделений. Но идёт война, потому, может есть необходимость и до двух лет.. Такой вот форс - мажор! Форс прошли мобилизованные, а теперь очередь и за мажорами :))
Вся надія на пункт обігріву ГО "Прихист", що працює цілодобово, щоб робила влада, якщо б ці громацькі активісти не попіклувалися за цю верству населеня. Не думаю, що ці громадяни. для обігріву підуть в поліцейські відділки.
Я би добавив благодійний фонд "Нове життя", у мене офіс поруч..Там постійно обігріваються безпритульні, є чай, печиво... Багато допомагають вони переселенцям.. А міська влада відмовляє їм в отриманні приміщення безкоштовно, тому орендують приміщення вони у приватної особи і платять не малі гроші! Ось і все піклування міської влади!!! Нагадав як приїжджала делегація з ООН по переселенцям: як розпиналися керівники міста про те що вони роблять для переселенців... Показуха - це стиль їх керівництва!
Сегодня празднует свой юбилей (всего только 70 лет) самый легендарный и самый заслуженный начальник Никопольской милиции за всю ее историю - полковник милиции, Заслуженный работник МВД СССР, Почетный ветеран МВД Украины НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ШАХОВАЛ
Он около тридцати лет отдал службе в милиции. Почти пятнадцать лет руководил Никопольским ГОВД. Все, кто работал до него и после него, на этой должности были не более семи лет..
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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