8 січня 2017 року відбулася Велика Рада Війська Запорозького Низового, яку за звичаєм збирає на Різдво Христове козацький благодійний фонд "Меморіал кошового отамана Івана Дмитровича Сірка.

Не дивлячись на сурову зимню погоду та слизькі дороги на 10 годину до Могили батька отамана Івана Сірка з*їхалися на машинах та автобусах представники біля десятка козацьких організацій з Нікополя та Нікопольського району, міста Дніпро, Кривий ріг, Павлоград, Покров,села Грущівка Апостоловського району.

Помолились і пом*янули славетного отамана, загиблих воїнів АТО та всіх загиблих за свободу України. Вирушили колонною по селу Капулівка, зупинилися біля хати засновника фонду Івана Сірка Леонида Бурди, що об*єднав свого часу сучасних козаків ВЗН, вшанували його пам*ять... В залі Капулівського будинку культури провели робоче засідання Великої Ради. Привітали козаків що недавно повернулися з фронту.

Атамани звітували за роботу своїх організацій на протязі року, звітувала старшина фонду, вирішували поточні питання, узгоджували плани, вислухали та прийняли пропозицію та запрошення побратима в створену школу козацького бойового вишкола по підготовці козаків, особливо молоді, до бойових дій. Обмінявшись думками та планами, пообідавши, козаки вирушили в дорогу по справам.

Світлини Юрія Горобця і Олександра Шевченко

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