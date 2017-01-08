 Країна чарівних книжок віншує таланти!

Другий рік поспіль переможницею обласного конкурсу дитячо-юнацької творчості «Країна чарівних книжок» стає юна покровчанка Тетяна Макаренко.
З поміж 130 авторських книжок, представлених школярами з дванадцяти міст та восьми районів Дніпропетровщини на здобуття номінації «Літературна творчість», робота вихованки нашого Будинку творчості дітей та юнацтва (гурток літературної творчості «Жайворонок», керівник Лариса Коваленко) виявилася найкращою.
Цьогоріч дівчина представила на конкурс збірку власних віршів, присвячених меншій сестричці. До того ж, книжечка була оформлена за допомогою комп’ютерної графіки та з використанням світлин із домашнього альбому.
Свою заслужену відзнаку учениця школи № 2 отримала напередодні Нового року в музеї «Літературне Придніпров’я», де відбулася церемонія нагородження за участю обласного дитячо-юнацького кіноцентру «Веснянка» та провідних фахівців.
Побачити яскраві книжки з цікавими історіями та оригінальним оформленням може кожний, хто встигне до 15 січня відвідати музей «Літературне Придніпров’я» . Доти у наймолодшому музеї, котрий знаходиться в одній із найстаріших будівель Дніпра, діятиме експозиція робіт юних дарувань області.
Згідно з комплексним планом заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в осінньо-зимовий період 2016-2017 років в Нікополі працюють пункти обігріву, про це розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Нікопольської міської ради Максим Костиркін. Крім того, він зазначив, що з місцевого бюджету виділено кошти на організацію безкоштовних гарячих обідів в пунктах обігріву.
Во многих странах, резервисты проходят периодические сборы... В той же России, которая постоянно воевала и теперь воюет с нами, тоже есть система резервистов и им даже доплачивают.. Изучал их опыт, когда в марте 2014 пришел в военкомат поработать, а там полный завал.. По срокам бы поспорил, так как два года многовато: отрывать человека от производства, если он специалист.. Надо приглашать людей на контракт и как минимум на пять лет.. А резервисты должны за пол года получить практические навыки, понюхать пороха и потом, при необходимости стать подготовленным офицером в строй, а военкомате уже должна быть расписана штатка всех резервных подразделений. Но идёт война, потому, может есть необходимость и до двух лет.. Такой вот форс - мажор! Форс прошли мобилизованные, а теперь очередь и за мажорами :))
Вся надія на пункт обігріву ГО "Прихист", що працює цілодобово, щоб робила влада, якщо б ці громацькі активісти не попіклувалися за цю верству населеня. Не думаю, що ці громадяни. для обігріву підуть в поліцейські відділки.
Я би добавив благодійний фонд "Нове життя", у мене офіс поруч..Там постійно обігріваються безпритульні, є чай, печиво... Багато допомагають вони переселенцям.. А міська влада відмовляє їм в отриманні приміщення безкоштовно, тому орендують приміщення вони у приватної особи і платять не малі гроші! Ось і все піклування міської влади!!! Нагадав як приїжджала делегація з ООН по переселенцям: як розпиналися керівники міста про те що вони роблять для переселенців... Показуха - це стиль їх керівництва!
Вся надія на пункт обігріву ГО "Прихист", що працює цілодобово, щоб робила влада, якщо б ці громацькі активісти не попіклувалися за цю верству населеня. Не думаю, що ці громадяни. для обігріву підуть в поліцейські відділки.
Вся надія на пункт обігріву ГО "Прихист", що працює цілодобово, щоб робила влада, якщо б ці громацькі активісти не попіклувалися за цю верству населеня. Не думаю, що ці громадяни. для обігріву підуть в поліцейські відділки.
Нехай вам засяють Різдвяні вогні ! Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї ! Бажаю, щоб завжди робота була, І щоб раділа вся ваша сім'я. Щоб рік що наступить, Був кращим за всіх, Вам злагоди в домі і в справах усіх!
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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