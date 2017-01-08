 Країна чарівних книжок віншує таланти!

Другий рік поспіль переможницею обласного конкурсу дитячо-юнацької творчості «Країна чарівних книжок» стає юна покровчанка Тетяна Макаренко.

Цьогоріч дівчина представила на конкурс збірку власних віршів, присвячених меншій сестричці. До того ж, книжечка була оформлена за допомогою комп’ютерної графіки та з використанням світлин із домашнього альбому.

Свою заслужену відзнаку учениця школи № 2 отримала напередодні Нового року в музеї «Літературне Придніпров’я», де відбулася церемонія нагородження за участю обласного дитячо-юнацького кіноцентру «Веснянка» та провідних фахівців.

Побачити яскраві книжки з цікавими історіями та оригінальним оформленням може кожний, хто встигне до 15 січня відвідати музей «Літературне Придніпров’я» . Доти у наймолодшому музеї, котрий знаходиться в одній із найстаріших будівель Дніпра, діятиме експозиція робіт юних дарувань області.

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З поміж 130 авторських книжок, представлених школярами з дванадцяти міст та восьми районів Дніпропетровщини на здобуття номінації «Літературна творчість», робота вихованки нашого Будинку творчості дітей та юнацтва (гурток літературної творчості «Жайворонок», керівник Лариса Коваленко) виявилася найкращою.