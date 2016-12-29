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В газету от читателей / Здание общежития под угрозой разрушения (Сегодня, 10:00)

Никополе уже не раз бывали случаи, когда здания жилых домов приходили в аварийное состояние из-за того, что в подвалах или где-то рядом протекали трубы, и вода подтапливала здание. Не так давно эту проблему переживали жители дома по улице Первомайской, 24, которые вынуждены были экстренно эвакуироваться из разрушающегося здания. Но коммунальные службы ни на своих, ни на чужих ошибках не учатся. В аналогичной ситуации в любой момент могут оказаться жители общежития, расположенного по адресу ул. Электрометаллургов, 33.

Здание общежития под угрозой разрушения

На протяжении почти полугода в подвале скапливается вода. Работники КП «МЖТИ» и обслуживающей компании «ДОМКОМ Никополь» не могут выявить причину появления воды в подвале. Почти каждый день работники «ДОМКОМ Никополь» выкачивают воду из подвала на пешеходный переход, где сотни людей идут к рынку. Поскольку сейчас на улице зима, вся вода замерзает, образуя каток. В некоторых местах уже появились трещины в стенах общежития, а это явный признак начавшейся деформации, которая в любой момент может привести к разрушению всего здания.
 
– За последние несколько месяцев я сотни раз говорил об этой проблеме с руководителями всех коммунальных служб, которые должны устранять подобные ситуации, –До Нового года осталось всего несколько дней. Я не уверен, что в праздники кто-то будет откачивать воду или искать причины ее появления в подвале. Ситуация очень серьезная, под угрозой жизни людей.
 
Поэтому я вынужден обращаться непосредственно к городскому голове Андрею Фисаку с требованием заставить коммунальные службы работать как положено и не доводить до беды. Также я, не откладывая, обращаюсь в правоохранителе органы с просьбой о начале уголовного производства против должностных лиц, бездействие которых привело к началу процесса разрушения здания. Хочется надеяться, что такие резкие меры заставят коммунальщиков устранить проблему. Жильцам общежития хочется пожелать хорошо провести новогодние праздники и не думать о том, что их дом в любой момент может рухнуть.
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Материал разместил(а) - Александр Рыбаков
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 78 » Комментариев:0

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    • Андрей Дащенко 29.12.2016
      Виктор Артеменко: Всего лишь 3 ... (5)
      Андрей Дащенко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виктор Артеменко
      До войны переписывался с ротным Евгений Козельцев (у меня в однокласниках), сейчас нет. может к сожалению, а может и нет.



      Такая же фигня с двоюродным братом.

      Эта гребаная война нас всех изменила.

      Пусть все эти кукловоды будут прокляты!!!
    • Виктор Артеменко 29.12.2016
      Виктор Артеменко: Всего лишь 3 ... (5)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Андрей Дащенко
      думал ли тогда что так жизнь повернет ? г.Ижевск- враг, друг?
      Воспоминания остались хорошие, но к сожалению не более. Это 21 й конвойный полк 730 й дивизии, в нем была рота спец назначения значилась как 7-я, до 85 года потом переименовали в первую. Про нее ходили легенды и по приезду все боялись туда попасть. Типа там е#ут как котят, а я молил бога что б меня распределили именно туда. До армии немного занимался альпинизмом и главное очень хорошо стрелял (сейчас тоже) вот и попал. Во взводе по росту (мой 178) был третий сзади. Много Литовцев, Украинцев, Россиян, пару Казахов. Почти все спортсмены. Каждый что то умел и чем то выделялся (кроме меня бездари). Казах Берег Сейсембенов в честь годовщины полка сделал 730 подъемпереворотов на турнике (номер дивизии) спрыгнув без передышки отжался от пола по 21 разу на каждой руке в честь полка, Кореец ТЕ (тот кто за мной по росту) мог упасть как кошка с макета дома с высоты четвертого этажа на тырсу и ни чего не будет (его использовали в качестве объекта когда отрабатывали снятие часового), Донст великолепно метал ножи и все что под рукой. В роте были и мастера спорта по биатлону, каноэ и мн.др. На фото где я с РПК рядом хохол Витя Бубенко - жонглировал двухпудовыми гирями. Много что есть вспомнить, ни минуты не жалею. Многое видел, чему то да и научился. До войны переписывался с ротным Евгений Козельцев (у меня в однокласниках), сейчас нет. может к сожалению, а может и нет. Пусть лучше в моей памяти он и сослуживцы останутся просто ротным и просто сослуживцами. В памяти
    • Андрей Дащенко 29.12.2016
      Виктор Артеменко: Всего лишь 3 ... (5)
      Андрей Дащенко-С„РѕС‚Рѕ
      думал ли тогда что так жизнь повернет ? г.Ижевск- враг, друг?
    • Александр Рыбаков 29.12.2016
      Виктор Артеменко: Всего лишь 3 ... (5)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Хорош...!!!
    • Василий 29.12.2016
      Маленький мальчик и такой боль ... (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Кузьма - Велика Людина!
    • Василий 29.12.2016
      Виктор Артеменко: Всего лишь 3 ... (5)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Ех, був час, гарний час, є що згадувати .....
      а зараз? від армії відкупився - крутяк, маєш айфона - крутяк, вмієш послати, курнути, ширнутись - крутяк, як змінилися цінності.

      А я в армію попав навпаки, перед самим новим роком і замість домашнього пирога їв картопляне пюре затягнуте пересмаженим борошном.
    • Андрей Дащенко 29.12.2016
      Слово держим. Вручили ребятам ... (1)
      Андрей Дащенко-С„РѕС‚Рѕ
      Молодцы ! Успехов и удачи !
    • Русскоязычный бандеровец 28.12.2016
      Om TV: тРУНА или УРНА?! (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Это не секрет. Да и по мордам их было видно что ни в каком плену они не были. И теперь для смеха за двух сепарских дурынд осталось только передать оркам 15 матерых ватников и террористов. Это будет обмен века. Медведчук и Рубан собирают для Савченко команду сепаров на досрочные выборы. И найдутся дебилы, которые проголосуют. Надеюсь что их будет меньше 5%. А еще больше надеюсь что революция все-таки будет раньше выборов. Но Вальцман хитрый гад, нос по ветру держит. С сети не вылазит до поздней ночи. И Стецю недоделанному не особо доверяет. И если увидит что запахло жареным - сразу подпишет указ и через выборы снимет напряжение. С зеком было все проще.
    • Копчик С. 28.12.2016
      Ветеран АТО из Орджоникидзе: « ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Хороший рассказ простого украинца: без пафоса и честно.
      Помню я и "Витаминку" и кран помню: и действительно он был всегда востребован и допустим бетонные плиты на опорном пункте, руками не бросишь.
      Человек честно выполнял свои обязанности и честь и хвала им.
      И баньку помню. И ездила баня по опорным пунктам в период Дебальцевских жестких обстрелов: продукты не приезжали, боеприпасы не всегда привозили, а банька ездила! Потому для меня этот баньщик более подходит к образу героя, чем многие, кто сейчас бьют себя в грудь и придумывают сказки: я спал сутками в сугробах, в одной руке граната, в другой штык нож, а мины отбывал ногами!! :) Кто что-то видел, кричать не будет об этом на каждом углу! Есть конечно и такие и аватары, но правдивых и открытых роботяг, взявших по приказу оружие и пошедших защищать свою землю, большинство!
      Единственное, с чем не соглашусь, так с определением всех бойцов Национальной гвардии, как "далеких" . Да, были в Артемовске или Константиновке нац.гвардейцы, которые то и разрывы снарядов не слышали и спали в теплых казармах. Но в Попасной стояли тоже нац.гвардейцы и например на вьезде им всегда доставалось по полной: там все перерыто от взрывов.. Сами попадали с ними под обстрелы, когда проезжали между опорниками и вместе на обочинах прятались. Потому и в Нац.гвардии, разная служба была, как и в ВСУ! Единственное, что мы завидовали их ротации: через каждые 45 дней их меняли и они были на ППД 45 дней. Такого счастья в ВСУ не было! :))
    • Копчик С. 28.12.2016
      Циничное ДТП в Никополе. Двое ... (27)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Автобусна зупинка розташована перед пішохідним переходом, що суттєво порушує правила безпеки дорожнього руху.

      Це не тільки там! Треба провести ревізію.. А взагалі, пішохідні переходи малюють як хочуть і по зупинкам і через перехрестя! А мають робити згідно ПДР та вимогам поліції..Вони то мають це контролювати?!
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