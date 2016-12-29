Здание общежития под угрозой разрушения

Никополе уже не раз бывали случаи, когда здания жилых домов приходили в аварийное состояние из-за того, что в подвалах или где-то рядом протекали трубы, и вода подтапливала здание. Не так давно эту проблему переживали жители дома по улице Первомайской, 24, которые вынуждены были экстренно эвакуироваться из разрушающегося здания. Но коммунальные службы ни на своих, ни на чужих ошибках не учатся. В аналогичной ситуации в любой момент могут оказаться жители общежития, расположенного по адресу ул. Электрометаллургов, 33.









– За последние несколько месяцев я сотни раз говорил об этой проблеме с руководителями всех коммунальных служб, которые должны устранять подобные ситуации, –До Нового года осталось всего несколько дней. Я не уверен, что в праздники кто-то будет откачивать воду или искать причины ее появления в подвале. Ситуация очень серьезная, под угрозой жизни людей.

Поэтому я вынужден обращаться непосредственно к городскому голове Андрею Фисаку с требованием заставить коммунальные службы работать как положено и не доводить до беды. Также я, не откладывая, обращаюсь в правоохранителе органы с просьбой о начале уголовного производства против должностных лиц, бездействие которых привело к началу процесса разрушения здания. Хочется надеяться, что такие резкие меры заставят коммунальщиков устранить проблему. Жильцам общежития хочется пожелать хорошо провести новогодние праздники и не думать о том, что их дом в любой момент может рухнуть.

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На протяжении почти полугода в подвале скапливается вода. Работники КП «МЖТИ» и обслуживающей компании «ДОМКОМ Никополь» не могут выявить причину появления воды в подвале. Почти каждый день работники «ДОМКОМ Никополь» выкачивают воду из подвала на пешеходный переход, где сотни людей идут к рынку. Поскольку сейчас на улице зима, вся вода замерзает, образуя каток. В некоторых местах уже появились трещины в стенах общежития, а это явный признак начавшейся деформации, которая в любой момент может привести к разрушению всего здания.