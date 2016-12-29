Виктор Артеменко: Всего лишь 30 лет назад. А как из другой жизни

Ровно 30 лет назад, 29 декабря 1986 года в 18:00 командир в.ч. 6575 (г.Ижевск) полковник Пачиков сдержал свое слово и демобилизовал расп#здяя внутренних войск рядового Артеменко, последним. Ровно 30 лет назад, 29 декабря 1986 года в 18:00 командир в.ч. 6575 (г.Ижевск) полковник Пачиков сдержал свое слово и демобилизовал расп#здяя внутренних войск рядового Артеменко, последним.





Вспоминаю день как сейчас. Сильный мороз, под минус 40. Жду в штабе. Как и было сказано увольняют последним из призыва. Одет во все салабоновское и строго по уставу. Без 15 минут шесть вечера приглашают в комнату командира части. Напутственные слова, без злобы но с ухмылочкой, типа: - "Помнишь я тебе говорил что на дембель последним уйдешь и Новый Год в поезде встречать будешь?".

Все это пропускаю мимо ушей, злости ни какой. Ведь крови попил не мало. Кто такой рядовой Артеменко и кто такой командир полка полковник Пачиков. По любому через пару минут я - дембель. А еще нужно вернуться в Люгу, куда в сентябре еще был сослан со словами "Что б тебя там комары в три смены жрали", переодеться в шинельку пошитую под рядового но из дорогого офицерского материала, такое же пш, хромовые сапожки, забрать все дембельское и тогда домой.





Слушаю его, но не слышу. Перед глазами пролетают два года службы отличного солдата и расп#здяя в одном лице. Военный билет исписан оружием: три автомата, РПК, СВД и пистолет Макарова. На то время - невиданно - два отпуска, точнее комдивом на стрельбищах объявлено было и третий, но комполка понятное дело не отпустил, заменил увольнительными которые мне были только в груз (в самоходы интересней). Было и четыре почетные грамоты и звание ефрейтор которое проносил официально семь дней, а реально успел сфотографироваться и один раз одел на построение, даже не свой, ефрейторский китель где при всем полку лично командир части срезал нашивки (как декабристу) и разжаловал назад. За два года т.е. 730 дней, 127 суток гауптвахты (лесоповал, постройка скрытых пунктов расположения в/ч в лесной местности и т.п.) где чувствовал себя рядовой внутренних войск Артеменко , даже под охраной сройбата, комфортнее чем в полку. Ссылка с Ижевска в Люгу, и вот получаю проездные и домой. Оглянулся, и сердце немножко щимануло.





Отношения с сослуживцами, старшиной, взводным, ротным и другими офицерами всегда были хорошие, потому переночевал еще в расположении. А утром 30 го на вокзал, поезд Ижевск - Москва (почти сутки). В Москве бегом на аэровокзал прошусь без билета на самолет Москва - Днепропетровск, берут. Поздно вечером 31 декабря 1986 года на автовокзале в Днепропетровске солдатик кричит: - Такси в два счетчика на Никополь.

Едем.





В то время как мои родные провели старый 1986 год и приготовились встречать Новый 1987 врываюсь я. Радость, слезы, обнимания, а в мыслях средний палец командиру части, без злобы.





Вот так вот: Всего лишь 30 лет назад. А как из другой жизни

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