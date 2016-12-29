Виктор Артеменко: Всего лишь 30 лет назад. А как из другой жизни

Ровно 30 лет назад, 29 декабря 1986 года в 18:00 командир в.ч. 6575 (г.Ижевск) полковник Пачиков сдержал свое слово и демобилизовал расп#здяя внутренних войск рядового Артеменко, последним.
Вспоминаю день как сейчас. Сильный мороз, под минус 40. Жду в штабе. Как и было сказано увольняют последним из призыва. Одет во все салабоновское и строго по уставу. Без 15 минут шесть вечера приглашают в комнату командира части. Напутственные слова, без злобы но с ухмылочкой, типа: - "Помнишь я тебе говорил что на дембель последним уйдешь и Новый Год в поезде встречать будешь?".
Все это пропускаю мимо ушей, злости ни какой. Ведь крови попил не мало. Кто такой рядовой Артеменко и кто такой командир полка полковник Пачиков. По любому через пару минут я - дембель. А еще нужно вернуться в Люгу, куда в сентябре еще был сослан со словами "Что б тебя там комары в три смены жрали", переодеться в шинельку пошитую под рядового но из дорогого офицерского материала, такое же пш, хромовые сапожки, забрать все дембельское и тогда домой.
Слушаю его, но не слышу. Перед глазами пролетают два года службы отличного солдата и расп#здяя в одном лице. Военный билет исписан оружием: три автомата, РПК, СВД и пистолет Макарова. На то время - невиданно - два отпуска, точнее комдивом на стрельбищах объявлено было и третий, но комполка понятное дело не отпустил, заменил увольнительными которые мне были только в груз (в самоходы интересней). Было и четыре почетные грамоты и звание ефрейтор которое проносил официально семь дней, а реально успел сфотографироваться и один раз одел на построение, даже не свой, ефрейторский китель где при всем полку лично командир части срезал нашивки (как декабристу) и разжаловал назад. За два года т.е. 730 дней, 127 суток гауптвахты (лесоповал, постройка скрытых пунктов расположения в/ч в лесной местности и т.п.) где чувствовал себя рядовой внутренних войск Артеменко, даже под охраной сройбата, комфортнее чем в полку. Ссылка с Ижевска в Люгу, и вот получаю проездные и домой. Оглянулся, и сердце немножко щимануло.
Отношения с сослуживцами, старшиной, взводным, ротным и другими офицерами всегда были хорошие, потому переночевал еще в расположении. А утром 30 го на вокзал, поезд Ижевск - Москва (почти сутки). В Москве бегом на аэровокзал прошусь без билета на самолет Москва - Днепропетровск, берут. Поздно вечером 31 декабря 1986 года на автовокзале в Днепропетровске солдатик кричит: - Такси в два счетчика на Никополь.
Едем.
В то время как мои родные провели старый 1986 год и приготовились встречать Новый 1987 врываюсь я. Радость, слезы, обнимания, а в мыслях средний палец командиру части, без злобы.
Вот так вот: Всего лишь 30 лет назад. А как из другой жизни
Нікопольський об’єднаний місцевий військовий комісаріат проводить набір громадян на військову службу за контрактом. Відповідно до ініціативи Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, підтриманої Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.
думал ли тогда что так жизнь повернет ? г.Ижевск- враг, друг?
Воспоминания остались хорошие, но к сожалению не более. Это 21 й конвойный полк 730 й дивизии, в нем была рота спец назначения значилась как 7-я, до 85 года потом переименовали в первую. Про нее ходили легенды и по приезду все боялись туда попасть. Типа там е#ут как котят, а я молил бога что б меня распределили именно туда. До армии немного занимался альпинизмом и главное очень хорошо стрелял (сейчас тоже) вот и попал. Во взводе по росту (мой 178) был третий сзади. Много Литовцев, Украинцев, Россиян, пару Казахов. Почти все спортсмены. Каждый что то умел и чем то выделялся (кроме меня бездари). Казах Берег Сейсембенов в честь годовщины полка сделал 730 подъемпереворотов на турнике (номер дивизии) спрыгнув без передышки отжался от пола по 21 разу на каждой руке в честь полка, Кореец ТЕ (тот кто за мной по росту) мог упасть как кошка с макета дома с высоты четвертого этажа на тырсу и ни чего не будет (его использовали в качестве объекта когда отрабатывали снятие часового), Донст великолепно метал ножи и все что под рукой. В роте были и мастера спорта по биатлону, каноэ и мн.др. На фото где я с РПК рядом хохол Витя Бубенко - жонглировал двухпудовыми гирями. Много что есть вспомнить, ни минуты не жалею. Многое видел, чему то да и научился. До войны переписывался с ротным Евгений Козельцев (у меня в однокласниках), сейчас нет. может к сожалению, а может и нет. Пусть лучше в моей памяти он и сослуживцы останутся просто ротным и просто сослуживцами. В памяти
Это не секрет. Да и по мордам их было видно что ни в каком плену они не были. И теперь для смеха за двух сепарских дурынд осталось только передать оркам 15 матерых ватников и террористов. Это будет обмен века. Медведчук и Рубан собирают для Савченко команду сепаров на досрочные выборы. И найдутся дебилы, которые проголосуют. Надеюсь что их будет меньше 5%. А еще больше надеюсь что революция все-таки будет раньше выборов. Но Вальцман хитрый гад, нос по ветру держит. С сети не вылазит до поздней ночи. И Стецю недоделанному не особо доверяет. И если увидит что запахло жареным - сразу подпишет указ и через выборы снимет напряжение. С зеком было все проще.
Хороший рассказ простого украинца: без пафоса и честно. Помню я и "Витаминку" и кран помню: и действительно он был всегда востребован и допустим бетонные плиты на опорном пункте, руками не бросишь. Человек честно выполнял свои обязанности и честь и хвала им. И баньку помню. И ездила баня по опорным пунктам в период Дебальцевских жестких обстрелов: продукты не приезжали, боеприпасы не всегда привозили, а банька ездила! Потому для меня этот баньщик более подходит к образу героя, чем многие, кто сейчас бьют себя в грудь и придумывают сказки: я спал сутками в сугробах, в одной руке граната, в другой штык нож, а мины отбывал ногами!! :) Кто что-то видел, кричать не будет об этом на каждом углу! Есть конечно и такие и аватары, но правдивых и открытых роботяг, взявших по приказу оружие и пошедших защищать свою землю, большинство! Единственное, с чем не соглашусь, так с определением всех бойцов Национальной гвардии, как "далеких" . Да, были в Артемовске или Константиновке нац.гвардейцы, которые то и разрывы снарядов не слышали и спали в теплых казармах. Но в Попасной стояли тоже нац.гвардейцы и например на вьезде им всегда доставалось по полной: там все перерыто от взрывов.. Сами попадали с ними под обстрелы, когда проезжали между опорниками и вместе на обочинах прятались. Потому и в Нац.гвардии, разная служба была, как и в ВСУ! Единственное, что мы завидовали их ротации: через каждые 45 дней их меняли и они были на ППД 45 дней. Такого счастья в ВСУ не было! :))
Автобусна зупинка розташована перед пішохідним переходом, що суттєво порушує правила безпеки дорожнього руху.
Це не тільки там! Треба провести ревізію.. А взагалі, пішохідні переходи малюють як хочуть і по зупинкам і через перехрестя! А мають робити згідно ПДР та вимогам поліції..Вони то мають це контролювати?!
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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