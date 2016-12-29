Первые трое спортсменов на этой неделе получили от нас в приёмной ВОО "Громадська Сила" НИКОПОЛЬ сертификаты на получение стипендии на 2017 год. Это Александр Коваленко (самбо), Виктория Гусева (настольный теннис) и Алексей Иванов (бокс).

Наша инициатива направлена на поддержку перспективных ребят, которые защищают честь нашего города на всеукраинских и международных соревнованиях, достигают определенных успехов. Сегодня, в период, когда наша страна переживает тяжелый экономический кризис, далеко не каждая семья, не каждый спортсмен может себе позволить даже оплатить поездку на соревнования в другой город. Также сегодня очень дорогим стало практически любое спортивное снаряжение и экипировка. Поэтому мы решили помочь в первую очередь тем, кто нуждается в поддержке и не может самостоятельно потянуть финансовые расходы, связанные с занятием спортом.

Для начала мы выбрали трех спортсменов, которые уже со следующего месяца будут получать по 500 гривен стипендии. Это не большие деньги, но для этих ребят они станут ощутимым вкладом в дальнейшую спортивную карьеру. Также хотелось бы, чтобы и другие общественные организации, предприятия или политические партии – все, кто может себе позволить выделять ежемесячно какие-то средства, поддержали нашу инициативу. В нашем городе множество достойных и перспективных спортсменов. Немалая их часть нуждается в помощи.

В Никополе на протяжении многих лет существует муниципальная программа, по которой десять лучших по итогам года спортсменов получают стипендии за счет городского бюджета. Но в городе намного больше талантливых ребят, да и поощрять необходимо не только самых лучших, а и перспективных, чтобы помочь добиться успехов. Кроме того, не всё можно возложить на городской бюджет. Поэтому работы в этом направлении для общественников непочатый край.

Первыми стипендиатами общественной организации «Громадська сила» стали трое спортсменов, которые уже добились определенных успехов, завоевали чемпионские звания разных уровней и достойно представляют город на соревнованиях. Это Александр Коваленко (самбо), Виктория Гусева (настольный теннис) и Алексей Иванов (бокс).

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Я уже рассказывал, что общественная организация «Громадська сила» (Никополь) внедряет новый социальный проект. Объявлена стипендия для спортсменов нашего города, которые достигли ощутимых успехов в каких-либо видах спорта.Общественная организация «Громадська сила» на протяжении многих лет занимается возрождением и поддержкой спорта. Особенно это касается детского и юношеского спорта.