Я уже рассказывал, что общественная организация «Громадська сила» (Никополь) внедряет новый социальный проект. Объявлена стипендия для спортсменов нашего города, которые достигли ощутимых успехов в каких-либо видах спорта.
Первые трое спортсменов на этой неделе получили от нас в приёмной ВОО "Громадська Сила" НИКОПОЛЬ сертификаты на получение стипендии на 2017 год. Это Александр Коваленко (самбо), Виктория Гусева (настольный теннис) и Алексей Иванов (бокс).
Общественная организация «Громадська сила» на протяжении многих лет занимается возрождением и поддержкой спорта. Особенно это касается детского и юношеского спорта.
Наша инициатива направлена на поддержку перспективных ребят, которые защищают честь нашего города на всеукраинских и международных соревнованиях, достигают определенных успехов. Сегодня, в период, когда наша страна переживает тяжелый экономический кризис, далеко не каждая семья, не каждый спортсмен может себе позволить даже оплатить поездку на соревнования в другой город. Также сегодня очень дорогим стало практически любое спортивное снаряжение и экипировка. Поэтому мы решили помочь в первую очередь тем, кто нуждается в поддержке и не может самостоятельно потянуть финансовые расходы, связанные с занятием спортом.
Для начала мы выбрали трех спортсменов, которые уже со следующего месяца будут получать по 500 гривен стипендии. Это не большие деньги, но для этих ребят они станут ощутимым вкладом в дальнейшую спортивную карьеру. Также хотелось бы, чтобы и другие общественные организации, предприятия или политические партии – все, кто может себе позволить выделять ежемесячно какие-то средства, поддержали нашу инициативу. В нашем городе множество достойных и перспективных спортсменов. Немалая их часть нуждается в помощи.
В Никополе на протяжении многих лет существует муниципальная программа, по которой десять лучших по итогам года спортсменов получают стипендии за счет городского бюджета. Но в городе намного больше талантливых ребят, да и поощрять необходимо не только самых лучших, а и перспективных, чтобы помочь добиться успехов. Кроме того, не всё можно возложить на городской бюджет. Поэтому работы в этом направлении для общественников непочатый край.
Первыми стипендиатами общественной организации «Громадська сила» стали трое спортсменов, которые уже добились определенных успехов, завоевали чемпионские звания разных уровней и достойно представляют город на соревнованиях. Это Александр Коваленко (самбо), Виктория Гусева (настольный теннис) и Алексей Иванов (бокс).
Нікопольський об’єднаний місцевий військовий комісаріат проводить набір громадян на військову службу за контрактом. Відповідно до ініціативи Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, підтриманої Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.
думал ли тогда что так жизнь повернет ? г.Ижевск- враг, друг?
Воспоминания остались хорошие, но к сожалению не более. Это 21 й конвойный полк 730 й дивизии, в нем была рота спец назначения значилась как 7-я, до 85 года потом переименовали в первую. Про нее ходили легенды и по приезду все боялись туда попасть. Типа там е#ут как котят, а я молил бога что б меня распределили именно туда. До армии немного занимался альпинизмом и главное очень хорошо стрелял (сейчас тоже) вот и попал. Во взводе по росту (мой 178) был третий сзади. Много Литовцев, Украинцев, Россиян, пару Казахов. Почти все спортсмены. Каждый что то умел и чем то выделялся (кроме меня бездари). Казах Берег Сейсембенов в честь годовщины полка сделал 730 подъемпереворотов на турнике (номер дивизии) спрыгнув без передышки отжался от пола по 21 разу на каждой руке в честь полка, Кореец ТЕ (тот кто за мной по росту) мог упасть как кошка с макета дома с высоты четвертого этажа на тырсу и ни чего не будет (его использовали в качестве объекта когда отрабатывали снятие часового), Донст великолепно метал ножи и все что под рукой. В роте были и мастера спорта по биатлону, каноэ и мн.др. На фото где я с РПК рядом хохол Витя Бубенко - жонглировал двухпудовыми гирями. Много что есть вспомнить, ни минуты не жалею. Многое видел, чему то да и научился. До войны переписывался с ротным Евгений Козельцев (у меня в однокласниках), сейчас нет. может к сожалению, а может и нет. Пусть лучше в моей памяти он и сослуживцы останутся просто ротным и просто сослуживцами. В памяти
Это не секрет. Да и по мордам их было видно что ни в каком плену они не были. И теперь для смеха за двух сепарских дурынд осталось только передать оркам 15 матерых ватников и террористов. Это будет обмен века. Медведчук и Рубан собирают для Савченко команду сепаров на досрочные выборы. И найдутся дебилы, которые проголосуют. Надеюсь что их будет меньше 5%. А еще больше надеюсь что революция все-таки будет раньше выборов. Но Вальцман хитрый гад, нос по ветру держит. С сети не вылазит до поздней ночи. И Стецю недоделанному не особо доверяет. И если увидит что запахло жареным - сразу подпишет указ и через выборы снимет напряжение. С зеком было все проще.
Хороший рассказ простого украинца: без пафоса и честно. Помню я и "Витаминку" и кран помню: и действительно он был всегда востребован и допустим бетонные плиты на опорном пункте, руками не бросишь. Человек честно выполнял свои обязанности и честь и хвала им. И баньку помню. И ездила баня по опорным пунктам в период Дебальцевских жестких обстрелов: продукты не приезжали, боеприпасы не всегда привозили, а банька ездила! Потому для меня этот баньщик более подходит к образу героя, чем многие, кто сейчас бьют себя в грудь и придумывают сказки: я спал сутками в сугробах, в одной руке граната, в другой штык нож, а мины отбывал ногами!! :) Кто что-то видел, кричать не будет об этом на каждом углу! Есть конечно и такие и аватары, но правдивых и открытых роботяг, взявших по приказу оружие и пошедших защищать свою землю, большинство! Единственное, с чем не соглашусь, так с определением всех бойцов Национальной гвардии, как "далеких" . Да, были в Артемовске или Константиновке нац.гвардейцы, которые то и разрывы снарядов не слышали и спали в теплых казармах. Но в Попасной стояли тоже нац.гвардейцы и например на вьезде им всегда доставалось по полной: там все перерыто от взрывов.. Сами попадали с ними под обстрелы, когда проезжали между опорниками и вместе на обочинах прятались. Потому и в Нац.гвардии, разная служба была, как и в ВСУ! Единственное, что мы завидовали их ротации: через каждые 45 дней их меняли и они были на ППД 45 дней. Такого счастья в ВСУ не было! :))
Автобусна зупинка розташована перед пішохідним переходом, що суттєво порушує правила безпеки дорожнього руху.
Це не тільки там! Треба провести ревізію.. А взагалі, пішохідні переходи малюють як хочуть і по зупинкам і через перехрестя! А мають робити згідно ПДР та вимогам поліції..Вони то мають це контролювати?!
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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