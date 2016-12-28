Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

Криминал / Дом ребенка в Никополе "минировали" коллекторы (Сегодня, 18:38)

Как многим уже известно из других источников СМИ, 20 декабря в Никопольский отдел полиции поступило сообщение о заминировании Никопольского медицинского специализированного центра медико-социальной реабилитации детей - дом ребенка "Орленок", который находится по ул. Кириченко, 20.


 
Все дети были немедленно эвакуированы из помещения и проведены проверки объекта на наличие взрывных устройств. Взрывчатых веществ или конструктивно похожих на них предметов, по результатам проверки не обнаружено.

Корреспонденты нашего издания были на месте во время эвакуации детей но не стали публиковать информацию дабы не играть на руку "минерам", а провели небольшое журналистское расследование:

Сообщение о заминировании поступило с телефона 067 441 85 14. С этого же номера ранее одному из сотрудников реабилитационного центра "Орленок" поступали звонки и сообщения с угрозами от коллекторов работающих, на банк "Михайловский" где у последнего не выплачена сума по кредиту.

Получается  сообщением о заминировании  коллекторы пытались заставить выплатить средства за кредит.

Мы многократно пытались связаться по указанному номеру через смс и по звонку, но пока безрезультатно. Видимо номер 067 441 85 14 настроен только как "исходящие". Хотя не отключен. 

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 УК Украины и начато досудебное расследование.

Но непонятно почему при включенном номере по сей день не выявлено его месторасположение и не предъявлено обвинение? 

  • 0
Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях:

В контактеtwitterfacebookОднокласникиGoogle +Мой мирlivejournalКанал на youtube

 
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 734 » Комментариев:1

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • Поздравления для детей в День Святого Николая
  • В подъезде жилого дома в г. Марганец взорвалась граната…
  • Никопольский городской отдел образования «оприходовал» более 900 тыс грн бюджетных средств
  • В Никопольском районе из-за безразличия медиков умер младенец
  • Никопольчанин в честь своего дня рождения «заминировал» днепропетровский кинотеатр
    • Hаписал: Сегодня, 20:06 Копчик С., Комментариев: 2882, Новостей: 41 Пользователь offline
    цитата" Но непонятно почему при включенном номере по сей день не выявлено его месторасположение и не предъявлено обвинение?"
    Всё просто, коллекторы они такие! Видно у сотрудников полиции тоже кредиты в банке! :))
    А если серьезно, то и моральная сторона и законодательная на самом низком уровне! Дети тут при чём?! И ведь действительно, при желании, можно было легко вычислить звонившего и привлечь!
    • +2

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    В контакте

    twitter

    facebook

    Однокласники

    Google +

    Мой мир

    livejournal

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Кто поджигал дом помощника нардепа в Никополе? (фото, видео)
  • Круглий стіл з питань безпеки Нікополя
  • В Никополе депутат городского совета Сергей Марченко (оппоблок) сбил внедорожником человека за два мешка угля (видео)
  • Кто, как, зачем и почему вырубает лесопосадки в Никопольском районе (видео, фото)
  • В продолжение к митингу: Верните газ и электроэнергию народу (фото, видео)
  • Чем занимается в Никополе областная прокуратура и почему подпольно?
  • Какая падла разгромило детскую площадку в парке Никополя? (фото, видео)
  • АНДРІЙ ФІСАК ПРАЦЮЄ, А НЕ ВІДПОЧИВАЄ, ЯК ЗАЗНАЧАЮТЬ ДЕЯКІ УКРАЇНСЬКІ ТЕЛЕКАНАЛИ ( відео)
  • Где, как и чем барыжат в Никополе. Куда смотрят правоохранители? (видео)
  • Как Никопольчане Лебедя спасли (видео)
    • • Обзоры
    Військова служба за контрактом: переваги та алгоритм укладання контракту
    Нікопольський об’єднаний місцевий військовий комісаріат проводить набір громадян на військову службу за контрактом. Відповідно до ініціативи Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, підтриманої Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 209
    Пользователей: 1
    Гостей: 208
    Андрей Дащенко
    • Календарь
    «    Декабрь 2016    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 
    • Архив
    Декабрь 2016 (100)
    Ноябрь 2016 (120)
    Октябрь 2016 (112)
    Сентябрь 2016 (98)
    Август 2016 (92)
    Июль 2016 (99)
    На правах рекламмы Полезно
    Кафе "Чумацкий Шлях" покорило не только Никопольчан (видео + видео архив"Страсти по Ревизору")
    Кафе "Чумацкий шлях" приглашает весело отпраздновать новогодние корпоративы.
    Уютная атмосфера, внимательное обслуживание, доступные цены - все это Вы найдете у нас.
    подробнее
    → все в разделе
    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...

    Горячая линия
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Копчик С. 28.12.2016
      Ветеран АТО из Орджоникидзе: « ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Хороший рассказ простого украинца: без пафоса и честно.
      Помню я и "Витаминку" и кран помню: и действительно он был всегда востребован и допустим бетонные плиты на опорном пункте, руками не бросишь.
      Человек честно выполнял свои обязанности и честь и хвала им.
      И баньку помню. И ездила баня по опорным пунктам в период Дебальцевских жестких обстрелов: продукты не приезжали, боеприпасы не всегда привозили, а банька ездила! Потому для меня этот баньщик более подходит к образу героя, чем многие, кто сейчас бьют себя в грудь и придумывают сказки: я спал сутками в сугробах, в одной руке граната, в другой штык нож, а мины отбывал ногами!! :) Кто что-то видел, кричать не будет об этом на каждом углу! Есть конечно и такие и аватары, но правдивых и открытых роботяг, взявших по приказу оружие и пошедших защищать свою землю, большинство!
      Единственное, с чем не соглашусь, так с определением всех бойцов Национальной гвардии, как "далеких" . Да, были в Артемовске или Константиновке нац.гвардейцы, которые то и разрывы снарядов не слышали и спали в теплых казармах. Но в Попасной стояли тоже нац.гвардейцы и например на вьезде им всегда доставалось по полной: там все перерыто от взрывов.. Сами попадали с ними под обстрелы, когда проезжали между опорниками и вместе на обочинах прятались. Потому и в Нац.гвардии, разная служба была, как и в ВСУ! Единственное, что мы завидовали их ротации: через каждые 45 дней их меняли и они были на ППД 45 дней. Такого счастья в ВСУ не было! :))
    • Копчик С. 28.12.2016
      Циничное ДТП в Никополе. Двое ... (27)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Автобусна зупинка розташована перед пішохідним переходом, що суттєво порушує правила безпеки дорожнього руху.

      Це не тільки там! Треба провести ревізію.. А взагалі, пішохідні переходи малюють як хочуть і по зупинкам і через перехрестя! А мають робити згідно ПДР та вимогам поліції..Вони то мають це контролювати?!
    • Копчик С. 28.12.2016
      Дом ребенка в Никополе "минир ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      цитата" Но непонятно почему при включенном номере по сей день не выявлено его месторасположение и не предъявлено обвинение?"
      Всё просто, коллекторы они такие! Видно у сотрудников полиции тоже кредиты в банке! :))
      А если серьезно, то и моральная сторона и законодательная на самом низком уровне! Дети тут при чём?! И ведь действительно, при желании, можно было легко вычислить звонившего и привлечь!
    • Nastia 28.12.2016
      Циничное ДТП в Никополе. Двое ... (27)
      Nastia-С„РѕС‚Рѕ
      Автобусам следующим на Северный, Жуковского и НЗФ проблематично будет перестраиваться в центральный ряд. Выход только один, пешеходный переход обустроить перед автобусной остановкой. Это будет правильным решением.
    • Василий 28.12.2016
      Циничное ДТП в Никополе. Двое ... (27)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Електрометалургів, 212

      210
      Цитата: Андрей Дащенко
      сделать там "карман для заезда"

      Він там вже давно є
    • Андрей Дащенко 28.12.2016
      Циничное ДТП в Никополе. Двое ... (27)
      Андрей Дащенко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      облаштувати її навпроту гуртожитку по вул. Електрометалургів, 212.


      + сделать там "карман для заезда" , а так же сделать светофор на пешеходном переходе
    • Nastia 28.12.2016
      16 ДЕКАБРЯ В НИКОПОЛЕ: Как усп ... (9)
      Nastia-С„РѕС‚Рѕ
      Для коммунальных предприятий с 1 апреля 2016 года, для всех остальных с 1 августа 2016 года.
    • Уолтер Уайт 28.12.2016
      Чем занимается в Никополе обла ... (7)
      Уолтер Уайт-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виктор Артеменко
      Цитата: Уолтер Уайт
      1. http://city-nikopol.com.ua/5250-v-nikopole-zaderzhan-zamestitel-nachalnika-rozy
      ska.html
      Это вот-
      В Никополе задержан заместитель начальника розыска (8-10-2015, 10:42)
      Вчера во второй половине дня сотрудниками внутренней безопасности МВД Украины был задержан бывший зам начальника розыска Васюк Роман. По нашей информации ему вменяют причастность к незаконному распространению наркотических средств, Р.Васюк находиться под стражей.

      Официальных комментариев получить пока не представляется возможным. Но по моему мнению в этом деле уже много темных пятен. Дело в том что в прошлую пятницу этот работник был переведен в Марганец (т.е. личных вещей в кабинете быть не должно), а задержан вчера в Никополе и не только он. Но остальные все на свободе. Еще на нехорошие мысли наталкивает и то кто и по сей день возглавляет в Никополе службу внутренней безопасности имея характеристики в городе намного сомнительнее чем тот же Васюк.
      Дождемся официальной версии.
      Оф. версии так и не дождались? А областники тут при чем? Но "ноги" как носили так и носят в "хату". Только другие

      Информация, указанная у Вас в статье, только издали имеет отношение к действительности. Если Вы знаете, то сотрудники УВБ - это оперативное подраздение и, согласно УПК, без поручения следователя не имеют права проводить какие-либо следственные действия, более того они не имеют права вносить сведенья в ЕРДР. Оперативные подразделения действуют по поручению следователя. То есть поручение на задержание гражданина было дано следственным органом, которым в данном случае выступала прокуратура Днепропетровской области.Соответственно правильнее было бы сказать при чем здесь УВБ.
      К сожалению, в данный момент нацполиция и сбу зачастую "пиарится" участием в раскрытии резонансных преступлений и поэтому согласно информации, изложенной ими "слегка преувеличена" в части доли участия в определенных мероприятиях.
      Что касается «ног» и т.д., если у Вас есть соответствующая информация, то Вы, как сознательный гражданин обратились бы в соответствующие органы с заявлением по этому поводу.
    • Олег Фельдман 28.12.2016
      16 ДЕКАБРЯ В НИКОПОЛЕ: Как усп ... (9)
      Олег Фельдман-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Nastia
      два года пытаетесь продать, прозора мешает, так ведь она работать начала в 2016 году? И если у вас цена такая смешная то почему вы так боитесь прозоро?


      - Прозорро в Никополе работает с августа 2015 г.
    • Александр Рыбаков 27.12.2016
      Циничное ДТП в Никополе. Двое ... (27)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Депутатське звернення

      Шановний Андрію Петровичу

      24.12.2016 близько 20-00 сталась жахлива аварія на пішохідному переході в районі автовокзала, яка унесла життя двох молодих жінок.

      Автобусна зупинка розташована перед пішохідним переходом, що суттєво порушує правила безпеки дорожнього руху. Посилює небезпечність ситуації і те, що одразу за зупинкою є поворот у двір житлових будинків.

      Розташована зупинка робить проїзну частину дороги недоступної для огляду водіїв, що виїжджають з житлових будинків та водіїв, що рухаються по вул. Електрометалургів в сторону вул. Г.Чорнобиля в зв’язку з чим завдають загрозу життю людей.

      Враховуючи вищевикладене прошу Вас розглянути можливість перенести зупинку в інше місце, а саме облаштувати її навпроту гуртожитку по вул. Електрометалургів, 212.

      Про результати реагування на запит прошу повідомити письмово, у строки, передбачені Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

      З повагою,

      Олександр Рибаков
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    События Все события в городе и не только
    С Днём Рождения АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ !
    Сегодня День Рождения у замечательного человека, настоящего никопольчанина , моего товарища , а ещё и помощника -консультанта, АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ШАШКОВА ! 
    Всего ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ !
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко
    Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
    подробнее
    → все происшествия
    Ассоциация, АТО, беспредел, Брэндак, вірш, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, закон, исполком, лірика, Марганец, МВД, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мысли в слух, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, никопольский, никопольчане, ОСМД, поезія, Польша, помощь, работа, реклама, референдум, реформа, рпл, савченко, самопоміч нікополь, Тихон, УВБ, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.biz.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305