Как многим уже известно из других источников СМИ, 20 декабря в Никопольский отдел полиции поступило сообщение о заминировании Никопольского медицинского специализированного центра медико-социальной реабилитации детей - дом ребенка "Орленок", который находится по ул. Кириченко, 20.
Все дети были немедленно эвакуированы из помещения и проведены проверки объекта на наличие взрывных устройств. Взрывчатых веществ или конструктивно похожих на них предметов, по результатам проверки не обнаружено.
Корреспонденты нашего издания были на месте во время эвакуации детей но не стали публиковать информацию дабы не играть на руку "минерам", а провели небольшое журналистское расследование:
Сообщение о заминировании поступило с телефона 067 441 85 14. С этого же номера ранее одному из сотрудников реабилитационного центра "Орленок" поступали звонки и сообщения с угрозами от коллекторов работающих, на банк "Михайловский" где у последнего не выплачена сума по кредиту.
Получается сообщением о заминировании коллекторы пытались заставить выплатить средства за кредит.
Мы многократно пытались связаться по указанному номеру через смс и по звонку, но пока безрезультатно. Видимо номер 067 441 85 14 настроен только как "исходящие". Хотя не отключен.
По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 УК Украины и начато досудебное расследование.
Но непонятно почему при включенном номере по сей день не выявлено его месторасположение и не предъявлено обвинение?
Нікопольський об’єднаний місцевий військовий комісаріат проводить набір громадян на військову службу за контрактом. Відповідно до ініціативи Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, підтриманої Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.
Хороший рассказ простого украинца: без пафоса и честно. Помню я и "Витаминку" и кран помню: и действительно он был всегда востребован и допустим бетонные плиты на опорном пункте, руками не бросишь. Человек честно выполнял свои обязанности и честь и хвала им. И баньку помню. И ездила баня по опорным пунктам в период Дебальцевских жестких обстрелов: продукты не приезжали, боеприпасы не всегда привозили, а банька ездила! Потому для меня этот баньщик более подходит к образу героя, чем многие, кто сейчас бьют себя в грудь и придумывают сказки: я спал сутками в сугробах, в одной руке граната, в другой штык нож, а мины отбывал ногами!! :) Кто что-то видел, кричать не будет об этом на каждом углу! Есть конечно и такие и аватары, но правдивых и открытых роботяг, взявших по приказу оружие и пошедших защищать свою землю, большинство! Единственное, с чем не соглашусь, так с определением всех бойцов Национальной гвардии, как "далеких" . Да, были в Артемовске или Константиновке нац.гвардейцы, которые то и разрывы снарядов не слышали и спали в теплых казармах. Но в Попасной стояли тоже нац.гвардейцы и например на вьезде им всегда доставалось по полной: там все перерыто от взрывов.. Сами попадали с ними под обстрелы, когда проезжали между опорниками и вместе на обочинах прятались. Потому и в Нац.гвардии, разная служба была, как и в ВСУ! Единственное, что мы завидовали их ротации: через каждые 45 дней их меняли и они были на ППД 45 дней. Такого счастья в ВСУ не было! :))
Автобусна зупинка розташована перед пішохідним переходом, що суттєво порушує правила безпеки дорожнього руху.
Це не тільки там! Треба провести ревізію.. А взагалі, пішохідні переходи малюють як хочуть і по зупинкам і через перехрестя! А мають робити згідно ПДР та вимогам поліції..Вони то мають це контролювати?!
цитата" Но непонятно почему при включенном номере по сей день не выявлено его месторасположение и не предъявлено обвинение?" Всё просто, коллекторы они такие! Видно у сотрудников полиции тоже кредиты в банке! :)) А если серьезно, то и моральная сторона и законодательная на самом низком уровне! Дети тут при чём?! И ведь действительно, при желании, можно было легко вычислить звонившего и привлечь!
Автобусам следующим на Северный, Жуковского и НЗФ проблематично будет перестраиваться в центральный ряд. Выход только один, пешеходный переход обустроить перед автобусной остановкой. Это будет правильным решением.
В Никополе задержан заместитель начальника розыска (8-10-2015, 10:42) Вчера во второй половине дня сотрудниками внутренней безопасности МВД Украины был задержан бывший зам начальника розыска Васюк Роман. По нашей информации ему вменяют причастность к незаконному распространению наркотических средств, Р.Васюк находиться под стражей.
Официальных комментариев получить пока не представляется возможным. Но по моему мнению в этом деле уже много темных пятен. Дело в том что в прошлую пятницу этот работник был переведен в Марганец (т.е. личных вещей в кабинете быть не должно), а задержан вчера в Никополе и не только он. Но остальные все на свободе. Еще на нехорошие мысли наталкивает и то кто и по сей день возглавляет в Никополе службу внутренней безопасности имея характеристики в городе намного сомнительнее чем тот же Васюк. Дождемся официальной версии.
Оф. версии так и не дождались? А областники тут при чем? Но "ноги" как носили так и носят в "хату". Только другие
Информация, указанная у Вас в статье, только издали имеет отношение к действительности. Если Вы знаете, то сотрудники УВБ - это оперативное подраздение и, согласно УПК, без поручения следователя не имеют права проводить какие-либо следственные действия, более того они не имеют права вносить сведенья в ЕРДР. Оперативные подразделения действуют по поручению следователя. То есть поручение на задержание гражданина было дано следственным органом, которым в данном случае выступала прокуратура Днепропетровской области.Соответственно правильнее было бы сказать при чем здесь УВБ. К сожалению, в данный момент нацполиция и сбу зачастую "пиарится" участием в раскрытии резонансных преступлений и поэтому согласно информации, изложенной ими "слегка преувеличена" в части доли участия в определенных мероприятиях. Что касается «ног» и т.д., если у Вас есть соответствующая информация, то Вы, как сознательный гражданин обратились бы в соответствующие органы с заявлением по этому поводу.
24.12.2016 близько 20-00 сталась жахлива аварія на пішохідному переході в районі автовокзала, яка унесла життя двох молодих жінок.
Автобусна зупинка розташована перед пішохідним переходом, що суттєво порушує правила безпеки дорожнього руху. Посилює небезпечність ситуації і те, що одразу за зупинкою є поворот у двір житлових будинків.
Розташована зупинка робить проїзну частину дороги недоступної для огляду водіїв, що виїжджають з житлових будинків та водіїв, що рухаються по вул. Електрометалургів в сторону вул. Г.Чорнобиля в зв’язку з чим завдають загрозу життю людей.
Враховуючи вищевикладене прошу Вас розглянути можливість перенести зупинку в інше місце, а саме облаштувати її навпроту гуртожитку по вул. Електрометалургів, 212.
Про результати реагування на запит прошу повідомити письмово, у строки, передбачені Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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