Как многим уже известно из других источников СМИ, 20 декабря в Никопольский отдел полиции поступило сообщение о заминировании Никопольского медицинского специализированного центра медико-социальной реабилитации детей - дом ребенка "Орленок", который находится по ул. Кириченко, 20.









Все дети были немедленно эвакуированы из помещения и проведены проверки объекта на наличие взрывных устройств. Взрывчатых веществ или конструктивно похожих на них предметов, по результатам проверки не обнаружено.





Корреспонденты нашего издания были на месте во время эвакуации детей но не стали публиковать информацию дабы не играть на руку "минерам", а провели небольшое журналистское расследование:





Сообщение о заминировании поступило с телефона 067 441 85 14. С этого же номера ранее одному из сотрудников реабилитационного центра "Орленок" поступали звонки и сообщения с угрозами от коллекторов работающих, на банк "Михайловский" где у последнего не выплачена сума по кредиту.





Получается сообщением о заминировании коллекторы пытались заставить выплатить средства за кредит.





Мы многократно пытались связаться по указанному номеру через смс и по звонку, но пока безрезультатно. Видимо номер 067 441 85 14 настроен только как "исходящие". Хотя не отключен.





По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 УК Украины и начато досудебное расследование.





Но непонятно почему при включенном номере по сей день не выявлено его месторасположение и не предъявлено обвинение?





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