Маленький мальчик и такой большой человек !

В Никополе живет восьмилетний мальчик Кузя Власюк. Он стал широко известен пользователям социальных сетей интернета после того, как его письмо Деду Морозу на свой странице в Фейсбуке опубликовал знаменитый украинский футболист (в прошлом игрок команды «Днепр», а сегодня – испанского «Бетиса» и сборной Украины) Роман Зозуля. Незадолго до этого мы познакомились с его мамой Анной.









Несмотря на то, что родители никогда не имели никакого отношения к футболу, у ребенка открылся редкостный талант, который был замечен во время его поездки в футбольный лагерь. Восьмилетний мальчик внезапно оказался в мире большого футбола. Но обучение в высшей футбольной школе – удовольствие дорогостоящее. Поэтому общественная организация «Громадська сила», которая широко известна, в частности, поддержкой спорта и спортсменов, и ее руководитель депутат городского совета Вадим Колесник уже помогали семье оплачивать поездки в Днепр на тренировки. Но история на этом не закончилась.

Анна и сама оказалась талантливой женщиной. Она готовит замечательные эксклюзивные кондитерские изделия. В благодарность она сделала партию пряников, которую активисты ОО «Громадська сила» передали детям из малообеспеченных семей.

Это письмо на свой странице в Фейсбуке опубликовал знаменитый украинский футболист (в прошлом игрок команды «Днепр», а сегодня – испанского «Бетиса» и сборной Украины) Роман Зозуля. Он прокомментировал письмо так:

– Это Власюк Кузя, ему 8 лет. Он из Никополя. Он ученик нашей академии. Мы познакомились с ним летом, когда он приехал первый раз в лагерь и провёл с нами почти целое лето. После окончания лагеря Кузя понял, что хочется заниматься футболом. И выбрал нашу академию. Его родители приняли очень важное решение – они дали Кузе эту возможность. Каждый день возят его в Днепр на тренировки. И вот к нам попало письмо Кузи, которое он писал Деду Морозу. Мы гордимся тем, что в нашей академии учатся именно такие ребята, как Кузя. Спасибо его родителям, что воспитывают настоящего человека! Вот наше надёжное будущее!

Роман Зозуля подарил Кузьме свои именные бутсы. Очень дорогой и значительный подарок – настоящее признание маленькому мальчику от известного и успешного на мировой арене футболиста. Один из друзей Кузьмы по футболу очень расстроился, что ему не досталось такого подарка, тогда Кузя отвязал одну бутсу и подарил другу.

– Эта семья живет на моем избирательном округе, парень учится в моей родной 21-й школе, – рассказывает депутат Никопольского городского совета фракции «Громадська сила» Сергей Тыхенко. – Когда я читал его письмо, мне хотелось плакать. Представляете, какой маленький мальчик, но какой уже большой человек, какая большая душа и какой талант. Он не просто единственный ребенок из Никополя, который занимается в академии футбола в Днепре. Он проявил такие человеческие качества, которые, к сожалению, многие люди не в состоянии проявить на протяжении всей жизни. Хочу поблагодарить в первую очередь родителей Кузьмы. Все мы понимаем, что такие качества в человеке не берутся из воздуха, особенно в таком юном возрасте. Это прививается в семье, которая дает правильный пример и воспитание. Я очень рад, что в нашем городе есть такие люди. Уверен, что таких детей у нас тоже очень много, и наша задача помочь им раскрыться и стать настоящими людьми.

В канун Нового года мы Сергеем Тыхенко пригласили Кузьму с мамой в мою общественную приемную и вручили новогодние подарки.

По уже сложившейся традиции Анна приготовила еще одну партию праздничных пряников, а Кузя подписал поздравительные открытки. Все это в ближайшие дни также будет передано в детские дома.

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Анна обратилась в приемную общественной организации «Громадська сила» (Никополь) с просьбой оказать материальную помощь. Она рассказала невероятную историю своего маленького сына. Оказалось, Кузя учится во втором классе средней школы №21. После занятий, он приходит домой, делает уроки, собирается и отправляется на автовокзал. Кузя едет в Днепр на тренировки. Он занимается в академии футбола.Но вернемся к письму, которое написал Кузя. А написал он следующее:– Здравствуй, Дедушка Мороз. Пишет тебе Власюк Кузьма. В этом году я хорошо учился и поехал в футбольный лагерь. Меня там хвалили, и я стал тренироваться в городе Днепре. Мне очень нравится мой тренер. Я стал играть лучше. Намного. Я знаю, что на востоке Украины идет война, и многим людям пришлось переехать. У них нет возможности написать тебе письмо. И поэтому отнеси, пожалуйста, мой подарок девочке или мальчику, которые больше в нем нуждаются. И я хочу, чтобы война закончилась, и чтобы все жили с мамой и с папой.От общественной организации «Громадська сила», городского головы Андрея Фисака и президента городской федерации футбола Максима Мирного Кузьма получил новые бутсы для тренировок и настоящий профессиональный футбольный мяч. В качестве памятного сувенирного подарка юный футболист получил еще один мяч, на котором свои автографы на память об этом дне оставили городской голова Андрей Фисак и депутаты городского совета Вадим Колесник, я и Сергей Тыхенко.Мы верим, что у восьмилетнего Кузи большое футбольное будущее, что пройдет каких-то 10-12 лет, и его имя будет греметь на мировой футбольной арене, а сам он будет прославлять наш город и нашу страну.