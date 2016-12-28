Вот нет, чтобы людям просто жить на земле и радоваться этому, со времен Адама у людей прижилась привычка постоянно куда-то звать своих соплеменников, у их вождей—тяга вести племя за собой, убеждать несмышленышей в правильности избранного курса, ну и само собой, периодически отчитываться перед толпой о постоянно растущих благах, которые так и сыпятся, так и сыпятся на народ, благодаря денным и нощным усилиям этих вождей. Вот нет, чтобы людям просто жить на земле и радоваться этому, со времен Адама у людей прижилась привычка постоянно куда-то звать своих соплеменников, у их вождей—тяга вести племя за собой, убеждать несмышленышей в правильности избранного курса, ну и само собой, периодически отчитываться перед толпой о постоянно растущих благах, которые так и сыпятся, так и сыпятся на народ, благодаря денным и нощным усилиям этих вождей.

Поскольку на Земле время отсчитывается годами, то и отчитываются с той же периодичностью, к Новому году обычно. Но это так, понарошку и не серьезно, потому как наши жуликоватые поводыри каждый раз успевают подменить рабочий отчет за год минувший на очередные грандиозные планы на 100 лет ближайшие. Да так ловкенько, что одуревшие от барабанной трескотни люди заученно погружаются в нирвану и стадно устремляются мыслью за облака протяженностью в 100 лет, хотя для просветления им не мешало бы все же кинуть оком во вчерашний день (обещаний), чтобы путем сравнения с днем нынешним (получившимся) без труда представить путь в день будущий—на вершину счастья, или к краю пропасти, для этого и одной извилины напрячь достаточно.

Конечно, главным документом года считается бюджет, который (в зависимости от качества) может стать как достижением, так и проклятьем. Из него можно узнать о нашей жизни больше, чем из энциклопедии, но его так подают в люди и так зас…лепляют завумностями, что ломиться через его буреломы бесполезно, там и медведь ногу сломает, и солдат с ружьем растеряется. Так чтобы хоть чего разглядеть в напускаемом тумане для ёжиков, проще прибегать к междометиям, опираясь на народную мудрость. Скажем, надо вам оценить тот же бюджет (мы всегда чего-то ценим) простыми словами, так вы сразу перебираете в мыслях народную мудрость—что сук по плечу рубят, что милого узнают по походке, птицу–по полету, а бандита –по повадкам, да много еще чего подходящего.

Так вот, когда к вам в дом глухой ночью крадутся с отмычкой, чтобы воровски подкинуть грабительский документ, будьте уверены, что это бандиты крадутся и бюджет—бандитский! Что, мир перевернулся бы, если бы «неподкупным» дали часов пять вздремнуть, чтобы принять закон по трезвому?! Это нас с вами такой прием приводит в недоумение, а у бандитов своя задача—зомбировать наших вершителей, чтоб те и не рыпнулись, чтоб наутро и двух слов не вспомнили, за что голосовали, кому как не им знать из воровской практики, что с трех до пяти ночи у человека наступает самый глубокий физиологический сон? Так и назвали бы документ—«Бюджет под наркозом».

Как только появились на авансцене радикальные титушки, число усыплятелей превзошло критическое, и теперь можно было голосовать хоть за отставку Папы Римского. Их предводитель с коровой подмышкой и с вилами в зубах, чтобы оправдать «непродажность» фракции, возопил, что кто не проголосует, тот москаль, потому как без бюджета армия—ну никуда! Совсем память отшиб, рухнувши с коровы, забыл, бедолага, что армия два года защищала страну без него и бюджетных подачек, и чтобы эту забывчивость компенсировать, не мешало бы урезать в пользу армии подачки в адрес ментов, прокуроров, судей и содержания администрации и депутатов. А еще с таким горлом не грех бы грудью встать против очередного украинского позора—отпусков законодателей во время войны. Вы могли бы вообразить, что, скажем, в разгар сталинградской битвы Рузвельт, Сталин и Черчиль отправились бы в Пицунду или Юрмалу перекинуться в картишки?! Тут каждая минута может стать решающей, а мы их, в случае чего, месяц будем собирать по Малибу и Майами, когда русские танки будут уже в Праге стоять.

Частью охмурежа при принятии сопутствующих бюджету законов явился и язык их изложения, понятный разве что одеситам с юмором (это когда смеясь над первой частью фразы, человек не успевает связать ее с финальной частью). Скажем, в Одессе никакой Беня Крик, придя свататься, не скажет банально, мол, люблю вашу дочь, отдайте за меня замуж, он непременно завернет что-то типа «Тетя Двойра, как только я увидел тугообтянутый зад вашей дочери, я понял, что лучшего зятя, чем я, вам не сыскать!». Этот язык хорош для сцены, конечно, но для этой трибуны, да в наше время, нужен лаконичный и доходчивый язык спартанцев.

К примеру, выходит депутат на трибуну и представляет хорошо подготовленный закон в несколько слов, мол, данный антикоррупционный закон снимает иммунитет и гарантирует посадку десяти депутатов, двадцати пяти судей и тридцати глав администраций, список прилагается, срок введения—две недели. И никаких многомесячных дебатов, две недели! Или—предлагается постановление о взыскании всей суммы расходов с инициатора строительства стены на границе то ли с Россией, то ли с сепаратистами, к дебатам допускаются только те, кто привезет хоть десяток кирпичей с мифической стены. Или—обязать премьера в недельный срок продемонстрировать кошелек с субсидией и рюкзак с тарифами рядового украинца, и пока они не сравняются по объему и не будет проведена индексация зарплат и пенсий, запретить касаться тарифов, срок вступления в действие--немедленно и 5 лет за нарушение принятого. И никакого словоблудия, все предельно ясно.

А то разбаловались, несут с трибуны одно, а люди домысливают все что угодно, прямо детский сад, или семья Вовы Зеленского. Там дочка его спрашивает: «Папа, а что такое аборт?—Вова изумляется, начинает объяснять ребенку, как может, потом спохватывается—А кто это тебе рассказывал?!—Да никто, просто вчера по телику пели песню «А волны и стонут, и плачут, и бьются аборт корабля».

Чтобы не допускать подобных казусов, достаточно помнить, что бюджет пишется не для чужого дяди из МВФ, не для собутыльников по кабмину, а для людей, так и пишите людским языком! Те показатели, что вы приводите, ни о чем людям не говорят, они их физически не ощущают, да и среди специалистов с вот такими головами не многие могут анализировать глубоко, оттого и возникает масса формальных ошибок. Ну так уйдите от стандартов, пишите, к примеру, цифирки социального уровня человека не в гривнах и долларах, а в булках хлеба, в килограммах муки, сала и колбасы, в литрах молока и в др., чем живут люди реально, чтобы люди знали, чего ожидать.

И проводя липовые медицинские реформы, о здоровье людей судите не по отчетам о посещаемости, (это тоже сплошная липа, ведь лечатся только те, у кого на это деньги есть, остальные молча умирают), а выйдите на край кладбища, взгляните на ровные ряды свежих могил, тянущихся на километры, на Никополь, маячащий на горизонте, и прикиньте, через сколько лет земля обратится в кладбище, это и будет наш медицинский показатель. Кстати, не забывайте напоминать вождям своего племени вносить в бюджет вопрос крематориев (для сохранения земли), только вряд ли они прислушаются, такие всегда надеются, что их лично похоронят в Кремлевской стене. Так что давно пора все бюджетные показатели приближать к реалиям жизни, потому как когда владетели бюджета измеряют неудержимый рост нашего благосостояния не в живых образах, а в 1,5% ВВП, народ принимает это как неуважение к нему и обязательно посоветует им записать эти проценты на бумажку, воткнуть ее в…туда, где больше свербит и этим питаться целый год.

Но ведь не только этим они собираются питаться, не для нас же, в самом деле, эфир забит рекламой икры и семги, так поднимающей аппетит перед обедом! А для нас под этот шумок тихо так напомнили о нашей безысходности, в смысле, что тарифы подорожают вдвое, даже если нужды в этом не будет (жизнь-то обещают улучшить впятеро), что платить нам придется за свет еще сверх счетчика, даже если мы светом не пользуемся, то же самое и с телеканалами, это как новогодний подарок, правду говорят, что дьявол прячется в деталях. Но хоть показали нам туннель, в конце которого свет предполагается—начали говорить о децентрализации и народоуправлении, даже заботу о медицине и образовании на места спихнули, правда, «забыли» денежек под это выделить, при себе пока держат, похоже, власть надеется так и проговорить об этом до конца своего срока, но это уже вряд ли.

Раз назвались груздями, народ и жизнь сами поставят самоуправление с головы на ноги—добьются (если не с этим, то с новым руководством), что не область будет нас из милости с руки прикармливать, а мы их питать по мере надобности. Да это и логично—люди вспомнят, что живут они ни в каких не областях и районах, а предметно в селах, поселках и городах, вот оттуда им и править своей страной. И возможностей для этого хватает, например, задумаются люди—а с какого это перепуга на нашей земле на рынках производят и торгуют наши люди, покупают наши люди, тратят наши денежки, а миллионы сшибают варяги, затыкая мелочью рты нашим чиновникам?

Да только этого источника (а сколько еще других!) хватило бы и на конченые неуками дороги, и на расцвет науки и медицины в городе! И для усмирения других грабителей, типа Горгаза, найдется законная самооборона (вместо ментов), ведь в Молдавии давно уже приняли закон об оружии, а мы не дурней, и международная поддержка таких перемен будет. Жаль только, что Петр Алексеич поднес такой новогодний подарок—своей неуклюжей политикой взял и поссорил нас с Америкой и Израилем, ну, его понять можно—ему Израиль как-то ни к чему, там и своих шоколадных фабрик по горло.

Такие вот веники сложились, так что и в следующем году придется жить в ожидании, лишь бы огненный петух не превратился в жареного, нацеленного в одно место каждому из нас. С Новым годом всех вас, с годом надежд!

Борис Кривчик

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