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В области / МЕР МАРГАНЦЯ ОЛЕНА ЖАДЬКО ПУСТИЛА З МОЛОТКА БІБЛІОТЕКУ З ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРОМ (ВІДЕО) (Вчера, 11:30)
У місті Марганець Дніпропетровської області виставили на продаж бібліотеку № 2, в яку були інвестовані гроші з фонду Білла Гейтса.
«22 грудня – найкоротший день року став найтемнішим, найхолоднішим і найдраматичнішим для працівників бібліотеки філіалу №2 міста Марганця і їх читачів. Бібліотекарі сиділи в холодній, неосвітленій бібліотеці і пакували свій 20-тисячний фонд, поливаючи його сльозами», - повідомили «УМ» колеги співробітників бібліотеки, яку закриває мерія.
Приміщення бібліотеки вирішили продати, адже воно добротне і розташоване у гарному місці, тож коштує недешево.
А власне бібліотека, вважає влада Марганця, - не рентабельна, навіть якщо вона має 3600 читачів, а серед них - 600 дітей і 1000 – молодь.
«Чудовий фонд, інтернет-центр, виграний за грандовою програмою «Бібліомосту», і обслуговує 3 великих района міста. Бібліотека має 20 тисяч книжок і комп'ютерний зал», - розказують колеги.
Сталося все дуже швидко. "Директора бібліотеки, заслуженого працівника культури України повідомили, що бібліотеку продають у листопаді, а закрили вже в цей вівторок”, - повідомляє Лариса Головко, провідний спеціаліст Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва в Запоріжжі, яка стежить за ситуацією.
Бібліотекарі разом з читачами намагалися врятувати заклад, який обслуговує три райони Марганця 26 років.
1 грудня відбулася сесія Марганецької міської ради і тоді 1 голос врятував бібліотеку від закриття.
Але 20 листопада 2016 року мер Олена Жадько, яка представляє "Опозиційний блок", ще раз винесла це питання на голосування, і більшість депутатів Марганецької міської ради проголосувала за закриття бібліотеки № 2.
На тій же сесії мер міста і 18 депутатів проголосували за підвищення собі заробітної плати удвічі та виписали новорічну премію в розмірі 100% від зарплати.
Джерело: Газета «Україна молода»
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В области » Просмотров: 705 » Комментариев:3
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