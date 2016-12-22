 Поздравления для детей в День Святого Николая

Дети с нетерпением ждут 19 декабря и верят, что Святой Николай Чудотворец придет к ним с подарками. В этом году мы традиционно поздравили детей с праздником. Побывали в гостях у воспитанников Никопольского медицинского специализированного центра медико-социальной реабилитации и подарили им музыкальный центр . Поздравили и детей из учебно-реабилитационного центра «Ника» .
Наш подарок -сертификат на приобретение стола для игры в настольный теннис.
В преддверии Дня Святого Николая в офисе организации состоялось праздничное мероприятие для детей из семей, которые проживают в общежитии по ул. Патриотов Украины (К. Либкнехта). Руководство «Громадської сили» НИКОПОЛЬ постоянно помогает этим семьям, тем более, что большинство детей воспитываются в многодетных и малообеспеченных семьях.
Поздравил с праздником деток и их родителей
А дети, в свою очередь, рассказывали стишки и пели новогодние песенки. Все детки получили подарки: конфеты от «Громадської сили», чизкейки и сладкие сувениры от никопольской рукодельницы Анны Поляковой. А 19 декабря детей ждал еще один сюрприз – бесплатный просмотр мультфильма в кинотеатре СИНЕМА 3D, за что отдельное спасибо предпринимателю Руслану Карпову.
Нікопольський об’єднаний місцевий військовий комісаріат проводить набір громадян на військову службу за контрактом. Відповідно до ініціативи Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, підтриманої Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.
На 45 квартале 21.12.16 в 16-10 началась авария.Света света нет почти сутки.В случаях прерывания энергии более одних суток по вине Энергопостачальныка,он платит штраф в розмере пятикратной стоимости не отпущенной электроэнергии. И пускай мне кто нибудь докажет,что олигарх-монополист самый эффективный менеджер.Сократить рабочих,а остальных заставить работать за гроши,для этого много ума не надо.Надо только презирать и ненавидеть этот народ,продающийся оптом и в розницу. Спецы из ДЭТЭКа,я предполагаю,знали(ведь они утверждали проекты на электроотопление),что старые проводка не выдержит нагрузки.Но решили менять по факту аварии,а быдло потерпит. Мы ж не олигархи-металлурги,которым Укрзализныця пыталась поднять тарифы.
Я думаю, Виктор, что журналист там был к месту! Это ведь не единичный случай! Сейчас везде спешат, мастят, типа временно, без проектов! И всё когда петух клюнул... А весной и летом была тишь да благодать..:)) Люди оказались умнее работника МЖТИ...нет проекта, идите пить кофе... И они правы, никто отвечать не будет, если работы велись без проекта...вообще то это вопросы к прокуратуре... Мне интересно, как они и списывают кабель?! У МЖТИ есть квалифицированные электрики для работы на вышке? Уверен, что тоже нет... У нас всё делается через заднее место...это хорошо, что ничего ещё не случилось.. нет производственных травм и.т.д. Но и тогда, будьте уверены, ЧТО КРАЙНЕГО НЕ НАЙДЁТЕ. а люди правы на все 100%. И отстаивают свои права.
20 декабря,благодаря Вашей рекламе,посетил это заведение. Оценка (12 бальная система): шашлык пахнет хорошо, но 1 кусочек пришлось оставить из-за несъедобности оного = 5 баллов; лаваш = 0 баллов обслуживание =10 баллов (но официант Катя допустила непозволительное выражение " Вам что сырой шашлык нести!"( было сказано -будет готов через 20 минут, а подали через 48). В туалете грязно, кран только холодной воды. Общая оценка заведения = 5 баллов(по 12-бальной системе, принятой у нас)
Что с этого будет иметь Порошенко? А ему по**й – не он же должен лично влить в «Приват-банк» эти деньги, чтобы он не лопнул! Порошенко уже обо всем договорился: он получит очередной кредит от МВФ на сумму порядка 5,5 миллиарда долларов на то, чтобы погасить эту колоссальную задолженность банка и чтобы революции не было. При этом безумный долг нашего государства увеличится с 155.000.000.000 долларов до 160.000.000.000 долларов. Что в принципе тоже давно уже всем по**й – нам все равно пиздец – у нас весь резерв 24.000.000.000. Мы давно уже сидим в неоплатных долгах и долговом рабстве у МВФ. А «Приват-банк в итоге станет частью нашего замечательного контролируемого извне оккупированного государства… И теперь наше государство, а точнее его кредиторы и хозяева будут знать о каждой вашей покупке, о каждом вашем перечислении, обо всех ваших деньгах, и больше не будет никаких транзакций и перечислений без назначения платежа, никаких незадекларированных доходов и вообще никакой коммерческой деятельности без регистрации ЧП и уплаты налогов. И в конце года к вам придут и скажут: а почему это на твою карточку номер такой-то за этой год поступило 135 платежей на общую сумму 674.000 гривен, если ты нигде не работаешь, ничем не занимаешься и вообще бомжуешь по документам??? А заплати-ка нам теперь с этих денег, которые мы считаем незадекларированной прибылью, 10% и даже не пи**и, а то вообще заморозим все твои счета до выяснения обстоятельств и квартиру арестуем… И ПИ***Ц. Ибо… Рабы государства должны быть под контролем… Так вот теперь государство будет знать: — сколько ты накопил денег и где они лежат; — что ты покупаешь в супермаркетах и чем ты питаешься (если ты оплачиваешь покупки с карточки); — что вообще ты покупал за последние пару лет и оплачивал через интернет (какого размера плазма стоит у тебя дома); — какие ты имеешь доходы и чем занимаешься — кто тебе платит и за что (ибо больше не будет никаких платежей без точно указанного назначения); — с каких видов деятельности ты не платишь налоги; — какой номер твоего мобильного телефона (привязан через Приват-24) и где ты находишься (через лепестки базовых станций); — где стоит компьютер, с которого ты чаще всего заходишь в Приват-24, какой у него уникальный мак-адрес и через какой ай-пи адрес и через какого провайдера он ходит в сеть; — где находится конченый ай-пи (иными словами, где ты, ссу****к, прописан по паспорту — мы и так знаем, теперь нам интересно знать, где ты реально живешь)…»............
На самом же деле, собирая с 6.000.000 украинцев их сбережения и накопления одной рукой, «Приват-банк» тихонечко выдавал из этих денег гигантские кредиты другой рукой – но не населению, а дочерним компаниям Коломойского и Боголюбова, попросту выводя со своих счетов колоссальные суммы. В общей сложности «Приват-банк» выдал невозвратных и беззалоговых кредитов своим же собственным доверенным коммерческих структурам на 148.000.000.000 гривен – то есть на 6 миллиардов долларов. Чтобы вы понимали, что это за деньги – объясняю: у Украины сейчас весь золотовалютный резерв колеблется между 16 и 24 миллиардами долларов. То есть Коломойскому и Боголюбову удалось украсть примерно сумму, которая равняется примерно 1/3 части всего золотовалютного резерва обедневшей Украины… Впечатляет??? Иными словами, «Приват-банк» – это гигантский мыльный пузырь, который создал иллюзию своей мощи и стабильности, собрал у населения деньги, все дал в долг своим же компанием, ничего под залог не взял, таким образом спиздел все деньги и убежал… И пока вы видите приват-банк на каждом шагу и думаете, что он стабилен, он на самом деле просто БАНКРОТ. Теперь о том, что значит национализация этого банка для нас с вами и в чем ее суть и идея – зачем государству национализировать банк-банкрот… На х*й он ему нужен??? Суть в том, что если «Приват-банк» объявляет себя банкротом, — в стране начинается революция. Население в ярости, новый майдан, горят отделения банков, люди отказываются платить налоги и жгут районные налоговые инспекции, требуют казни Порошенко и так далее… Ну а Коломойскому и Бголюбову еще надо как-то убежать со спиз*****ми 148 миллиардами гривен. А куда ты сбежишь с такими деньгами??? Это же не миллион долларов… Это миллиарды!!! Поэтому такой вариант никого не устраивает – ни Коломойского, ни Порошенко. Но всех устраивает другой вариант, который и провернули: Коломойский и Боголюбов отдают банк-банкрот государству, спокойно забирают с собой и уносят 148 миллиардов гривен.
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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