 Исаенко Регина Васильевна: ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ…

Моя история самая обыкновенная: вышла замуж за любимого и любящего мужчину, через год родился первенец – долгожданный сынок Даниил, потому что родила его в 32 года. Когда Данечке было два годика, узнала что мы снова ждем малыша. Решение было одно – рожать, ведь Господь снова послал нам радость!





Хотели девочку, но получился опять сыночек, которого назвали Гавриил, а через год и 9 месяцев после рождения второго ребенка, мы снова стали счастливыми родителями в третий раз. Очень хотели девочку, но Бог распорядился иначе – снова мальчик, которого назвали Михаил. Когда Мишеньке было 4 месяца у меня заболела спина, вроде обычное дело когда грудной ребенок на руках, я тоже так подумала, но к врачу все же пошла. Врач из районной поликлиники прописала щадящее лечение, потому что я кормила ребенка грудью и рекомендовала сделать МРТ позвоночника. В конце августа 2015 года было сделано МРТ, невролог в клинике Дикуля просмотрев мой диск, отправила меня к онкологу с печенью… в голове сто мыслей, почему печень, если болит спина? 1 сентября сделано УЗИ брюшной полости и поставлены метастазы по знаком ?, выдано направление в онкологическую больницу на КТ брюшной полости.

9 сентября 2015 года КТ подтвердило метастазы в печени и костях скелета… Мир рухнул, в душе пустота, трудно описать что я чувствовала тогда, я даже не могла плакать… муж плакал вместо меня, а я себя хоронила и не могла понять почему, как дети будут без меня? Они такие маленькие и им нужна МАМА! Я потеряла маму в 30 лет (у нее тоже был рак груди) как мне было тяжело, а они совсем крохи, мои детки и никто им не заменит меня.

Мое состояние было очень тяжелым, мне было тяжело ходить и вставать, муж меня буквально носил на руках, кормил меня с ложечки. Началась химиотерапия, выпали волосы, ресницы, брови, но это все такие мелочи, что я на это не обращала внимания, у меня одна задача в этой борьбе – выжить ради своих детей!!! Вот уже больше года я в процессе химиотерапии, улучшения есть, но у меня есть цель – поехать в Корею, чтобы меня вылечили.

Лечение дорогостоящее и наша семья не имеет таких средств, предварительно это сумма 100 000 долларов. Муж работает на двух работах, я бухгалтер и даже в болезни не отказалась от своей работы на дому. Помогает нам семья моего старшего брата, мой папа и, конечно, мама мужа, хотя по иронии судьбы в феврале 2016 года ей тоже был поставлен диагноз рак груди, ее в апреле прооперировали и потом была химиотерапия, сейчас она живет с нами и получает таргетную терапию.

Я открыла сбор среди друзей, одноклассников и знакомых и мы собрали на сегодняшний день 5500 долларов, но это очень маленькая сумма…. Прошу людей помочь мне деньгами, молитвой, добрым словом! Я хочу ЖИТЬ со своими детьми, радоваться и смеятся с ними, эту войну я должна победить ради них!!! ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ… Карта Приватбанка 5168757217855644, получатель Исаенко Регина Васильевна





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С Уважением, Исаенко Регина Васильевна.

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