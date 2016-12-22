Что скрывают в стенах Никопольского Металлургического Техникума? 

Нікопольський об’єднаний місцевий військовий комісаріат проводить набір громадян на військову службу за контрактом. Відповідно до ініціативи Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, підтриманої Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.
Я думаю, Виктор, что журналист там был к месту! Это ведь не единичный случай! Сейчас везде спешат, мастят, типа временно, без проектов! И всё когда петух клюнул... А весной и летом была тишь да благодать..:)) Люди оказались умнее работника МЖТИ...нет проекта, идите пить кофе... И они правы, никто отвечать не будет, если работы велись без проекта...вообще то это вопросы к прокуратуре... Мне интересно, как они и списывают кабель?! У МЖТИ есть квалифицированные электрики для работы на вышке? Уверен, что тоже нет... У нас всё делается через заднее место...это хорошо, что ничего ещё не случилось.. нет производственных травм и.т.д. Но и тогда, будьте уверены, ЧТО КРАЙНЕГО НЕ НАЙДЁТЕ. а люди правы на все 100%. И отстаивают свои права.
20 декабря,благодаря Вашей рекламе,посетил это заведение. Оценка (12 бальная система): шашлык пахнет хорошо, но 1 кусочек пришлось оставить из-за несъедобности оного = 5 баллов; лаваш = 0 баллов обслуживание =10 баллов (но официант Катя допустила непозволительное выражение " Вам что сырой шашлык нести!"( было сказано -будет готов через 20 минут, а подали через 48). В туалете грязно, кран только холодной воды. Общая оценка заведения = 5 баллов(по 12-бальной системе, принятой у нас)
Что с этого будет иметь Порошенко? А ему по**й – не он же должен лично влить в «Приват-банк» эти деньги, чтобы он не лопнул! Порошенко уже обо всем договорился: он получит очередной кредит от МВФ на сумму порядка 5,5 миллиарда долларов на то, чтобы погасить эту колоссальную задолженность банка и чтобы революции не было. При этом безумный долг нашего государства увеличится с 155.000.000.000 долларов до 160.000.000.000 долларов. Что в принципе тоже давно уже всем по**й – нам все равно пиздец – у нас весь резерв 24.000.000.000. Мы давно уже сидим в неоплатных долгах и долговом рабстве у МВФ. А «Приват-банк в итоге станет частью нашего замечательного контролируемого извне оккупированного государства… И теперь наше государство, а точнее его кредиторы и хозяева будут знать о каждой вашей покупке, о каждом вашем перечислении, обо всех ваших деньгах, и больше не будет никаких транзакций и перечислений без назначения платежа, никаких незадекларированных доходов и вообще никакой коммерческой деятельности без регистрации ЧП и уплаты налогов. И в конце года к вам придут и скажут: а почему это на твою карточку номер такой-то за этой год поступило 135 платежей на общую сумму 674.000 гривен, если ты нигде не работаешь, ничем не занимаешься и вообще бомжуешь по документам??? А заплати-ка нам теперь с этих денег, которые мы считаем незадекларированной прибылью, 10% и даже не пи**и, а то вообще заморозим все твои счета до выяснения обстоятельств и квартиру арестуем… И ПИ***Ц. Ибо… Рабы государства должны быть под контролем… Так вот теперь государство будет знать: — сколько ты накопил денег и где они лежат; — что ты покупаешь в супермаркетах и чем ты питаешься (если ты оплачиваешь покупки с карточки); — что вообще ты покупал за последние пару лет и оплачивал через интернет (какого размера плазма стоит у тебя дома); — какие ты имеешь доходы и чем занимаешься — кто тебе платит и за что (ибо больше не будет никаких платежей без точно указанного назначения); — с каких видов деятельности ты не платишь налоги; — какой номер твоего мобильного телефона (привязан через Приват-24) и где ты находишься (через лепестки базовых станций); — где стоит компьютер, с которого ты чаще всего заходишь в Приват-24, какой у него уникальный мак-адрес и через какой ай-пи адрес и через какого провайдера он ходит в сеть; — где находится конченый ай-пи (иными словами, где ты, ссу****к, прописан по паспорту — мы и так знаем, теперь нам интересно знать, где ты реально живешь)…»............
На самом же деле, собирая с 6.000.000 украинцев их сбережения и накопления одной рукой, «Приват-банк» тихонечко выдавал из этих денег гигантские кредиты другой рукой – но не населению, а дочерним компаниям Коломойского и Боголюбова, попросту выводя со своих счетов колоссальные суммы. В общей сложности «Приват-банк» выдал невозвратных и беззалоговых кредитов своим же собственным доверенным коммерческих структурам на 148.000.000.000 гривен – то есть на 6 миллиардов долларов. Чтобы вы понимали, что это за деньги – объясняю: у Украины сейчас весь золотовалютный резерв колеблется между 16 и 24 миллиардами долларов. То есть Коломойскому и Боголюбову удалось украсть примерно сумму, которая равняется примерно 1/3 части всего золотовалютного резерва обедневшей Украины… Впечатляет??? Иными словами, «Приват-банк» – это гигантский мыльный пузырь, который создал иллюзию своей мощи и стабильности, собрал у населения деньги, все дал в долг своим же компанием, ничего под залог не взял, таким образом спиздел все деньги и убежал… И пока вы видите приват-банк на каждом шагу и думаете, что он стабилен, он на самом деле просто БАНКРОТ. Теперь о том, что значит национализация этого банка для нас с вами и в чем ее суть и идея – зачем государству национализировать банк-банкрот… На х*й он ему нужен??? Суть в том, что если «Приват-банк» объявляет себя банкротом, — в стране начинается революция. Население в ярости, новый майдан, горят отделения банков, люди отказываются платить налоги и жгут районные налоговые инспекции, требуют казни Порошенко и так далее… Ну а Коломойскому и Бголюбову еще надо как-то убежать со спиз*****ми 148 миллиардами гривен. А куда ты сбежишь с такими деньгами??? Это же не миллион долларов… Это миллиарды!!! Поэтому такой вариант никого не устраивает – ни Коломойского, ни Порошенко. Но всех устраивает другой вариант, который и провернули: Коломойский и Боголюбов отдают банк-банкрот государству, спокойно забирают с собой и уносят 148 миллиардов гривен.
Сначала Коломойский и Боголюбов несколько лет ставили по всей Украине новые терминалы и банкоматы, открывали тысячи новых отделений в каждом городе, в каждом районе, а иногда по нескольку штук на одной улице, буквально через дом… И все это — для расширения банковской сети и для удобства конечных пользователей — то есть для населения… Вроде не плохо, да??? Хорошие ребята! На самом деле благодаря всему этому «Приват-банк» охватил 6.000.000 пользователей в Украине, стал доминирующим банком на рынке и создал иллюзию мощи и стабильности. Параллельно эти ребята активно вовлекали людей в интернет-банкинг и переводили обращение наличных денег в электронную сферу. Они запустили ох***о удобный онлайн-сервис «Приват-24?… Помимо этого они раздавали всем налево и направо пластиковые карточки, приучая нас платить ими и оформлять платежи через интернет и сервис «Приват-24»… Потом был один странный момент, когда во всех кассах «Приват-банка» вдруг отказались обслуживать без карточки Приват-банка. Таким образом, они дожали всех и заставили даже самых старых бабушек и дедушек открыть эти долбанные карточки. Потом через «Приват-24» к этим карточкам были привязаны телефонные номера их владельцев, потому что операции требовали подтверждения кодом, высланным на телефон. Потом они стали привязывать к этим операциям и EMEI (уникальные коды) наших телефонов, требуя подтверждения на андроиде через свое же мобильное приложение. Таким образом, «Приват-банк» собрал у себя колоссальную базу данных на всю деловую активную часть населения Украины, и сейчас он имеет у себя данные обо всем движении наших средств за последние годы – кто что получал, от кого, за что, кто что покупал, кто куда и сколько перечислял… И ведь никто из нас ни х*я из этих денег не декларировал… Теперь Государство будет знать все наши источники доходов и поступления, по которым мы не торопились сдавать отчеты и платить налоги… Но, не будем забегать вперед… Ибо это еще не самое важное… Параллельно «Приват-банк» занимался еще одним очень важным направлением деятельности: став визуально таким массовым, сильным, мощным, крутым, стабильным и грандиозным, он вызвал у людей доверие и начал собирать у них депозиты и вклады. Кредиты он при этом почти никому не выдавал. Но он приучал людей держать свои деньги на счетах в «Приват-банке» и не бояться за них, ведь банк огромен и грандиозен!
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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