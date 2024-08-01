Никополь. "23 апреля 24 года. Взрыв, туман и Друг рядом…"

Ровно год назад, 23 апреля, второй прилёт по нашей студии. На этот раз — прямое попадание.
Мы с Канзиком были дома. Около девяти утра я услышал "выход" и почти сразу — "прилёт" где-то рядом.
Сидел за рабочим столом и поставил пост в ТГ-канал «Доброго вечора, ми з Нікополя»:
«💥УВАГА! ЗАЛПИ!💥 ‼Негайно в укриття!‼»
Слышал ещё один "выход", но сам "прилёт" уже не помню.
Очнулся — всё там же, за столом, только весь в осколках, камнях и стекле. Вокруг — туман.
Канзик сидел на своём месте, как и раньше, тоже весь в камнях.
Проверил — слава Богу, не ранен. Перешли в более безопасную, по моему мнению, комнату.
Я ещё не знал, что это было прямое попадание — думал, как обычно, во двор.
Канзика эвакуировал, Мотю нашёл сразу, а вот котенка Боню искал больше суток...
Помните?..
Виктор Артеменко