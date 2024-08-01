Двоє жителів Нікополя повернулися з російського полону напередодні Великодня

У межах чергового обміну полоненими, який відбувся 19 квітня 2025 року, додому повернулися двоє наших Захисників — Володимир Матущенко та Олександр Рай.Володимир Матущенко розпочав службу у 2020 році. У квітні 2022 року Володимир потрапив у полон. Три довгі роки рідні чекали на його повернення додому. У травні йому виповниться 25 років.Олександр Рай мешкав у Нікополі як внутрішньо переміщена особа. Під час бойових дій зазнав важких поранень, тож попереду на нього чекає тривала реабілітація та відновлення.Ми щиро вдячні кожному, хто щоденно працює над поверненням наших героїв додому. Слава українським Захисникам і Захисницям України!