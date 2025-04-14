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Звільнили Жульку з пастки дротів: історія порятунку під час війни (відео)

Дзвінок с ДСНС - потрібна допомога собачці, заплуталася у дроті. 
Я ніколи не відмовляю рятувальникам, у них під обстрілами роботи з людьми непочатий край. 
Тому звісно - вперед! 

Тим більше, що собаки з берега це моя окрема тривога ( не солодко на березі ні людям, ні собакам((( А тут добрі люди дали під час війни прихисток двом собачкам аби разом пережити війну. Одна з собачок заплутась у дроті, кричала всю ніч, і жіночці, що нею опікується, вже самій допомога потрібна - серце прихопило від жалю та переживання ((( Жульку ми витягли і прямо до подвір'я принесли аби попила та заспокоїлась. Слава богу, хеппі енд!
Олена Омельченко Вошун 



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