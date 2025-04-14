Звільнили Жульку з пастки дротів: історія порятунку під час війни (відео)

Дзвінок с ДСНС - потрібна допомога собачці, заплуталася у дроті.Я ніколи не відмовляю рятувальникам, у них під обстрілами роботи з людьми непочатий край.Тому звісно - вперед!Тим більше, що собаки з берега це моя окрема тривога ( не солодко на березі ні людям, ні собакам((( А тут добрі люди дали під час війни прихисток двом собачкам аби разом пережити війну. Одна з собачок заплутась у дроті, кричала всю ніч, і жіночці, що нею опікується, вже самій допомога потрібна - серце прихопило від жалю та переживання ((( Жульку ми витягли і прямо до подвір'я принесли аби попила та заспокоїлась. Слава богу, хеппі енд!✔️Telegram канал: 🇺🇦 Доброго вечора, ми з Нікополя!https://t.me/nikopoldpua/37850