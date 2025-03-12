"И единственный твой друг, твой надёжный друг - это старый пёс" Д. Василевский - "Одинокий Мужичок"



"И единственный твой друг, твой надёжный друг - это старый пёс" Д. Василевский - "Одинокий Мужичок"





✔️Telegram канал: 🇺🇦 Доброго вечора, ми з Нікополя!

"И единственный твой друг, твой надёжный друг - это старый пёс" Д. Василевский - "Одинокий Мужичок"✔️Telegram канал: 🇺🇦 Доброго вечора, ми з Нікополя! https://t.me/nikopoldpua 🇺🇦

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