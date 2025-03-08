Чому виникає катаракта і що робити?





Катаракта - це офтальмологічне захворювання, за якого кришталик ока втрачає прозорість, погіршуючи зір. Основною причиною є вікова зміна структури кришталика, але існують й інші чинники, що прискорюють розвиток хвороби. Лікарі офтальмологічного центру “Це Клініка” розповідають все, що потрібно знати про катаракту та способи її лікування.

Як зрозуміти, що розвивається катаракта?

На ранніх стадіях катаракта може не викликати помітного дискомфорту, але з часом зір поступово погіршується. Деякі зміни можуть здаватися незначними, проте незабаром вони починають заважати повсякденному життю. Варто звернути увагу на такі симптоми, що вказують на помутніння кришталика:

Підвищена чутливість до яскравого світла та відблисків.

Труднощі під час читання і роботи з дрібними деталями, особливо в умовах слабкого освітлення.

Поява ореолів навколо джерел світла.

Подвоєння в одному оці (якщо катаракта нерівномірна).

Зміна сприйняття відтінків, коли звичні кольори здаються жовтуватими або бляклими.

Часта необхідність міняти окуляри через прогресуюче погіршення зору.

У міру розвитку катаракти зір стає все більш затуманеним, що значно знижує якість життя.





Причини помутніння кришталика

Розмитість, тьмяність кольорів та інші зорові порушення можуть розвиватися поступово або виникати швидше під впливом певних чинників, які стають причиною катаракти:

Вікові зміни . З віком білки кришталика змінюють свою структуру, що призводить до його помутніння.

. З віком білки кришталика змінюють свою структуру, що призводить до його помутніння. Генетична схильність . Якщо у близьких родичів була катаракта, ризик її розвитку зростає.

. Якщо у близьких родичів була катаракта, ризик її розвитку зростає. Цукровий діабет . Високий рівень цукру в крові порушує обмін речовин у кришталику, сприяючи його помутнінню.

. Високий рівень цукру в крові порушує обмін речовин у кришталику, сприяючи його помутнінню. Вплив ультрафіолетового випромінювання . Тривале перебування на сонці збільшує ризик пошкодження кришталика.

. Тривале перебування на сонці збільшує ризик пошкодження кришталика. Шкідливі звички . Куріння і зловживання алкоголем прискорюють окислювальні процеси в тканинах ока.

. Куріння і зловживання алкоголем прискорюють окислювальні процеси в тканинах ока. Тривалий прийом гормональних препаратів . Кортикостероїди можуть сприяти розвитку катаракти.

. Кортикостероїди можуть сприяти розвитку катаракти. Травми та операції на оці. Механічне пошкодження може стати причиною швидкого помутніння кришталика.

Як уповільнити розвиток катаракти?

Уникнути вікових змін повністю неможливо, але існують способи зниження ризику та уповільнення прогресування катаракти. Офтальмологи “Це Клініки” рекомендують:

Носити сонцезахисні окуляри з УФ-фільтром.

Контролювати рівень цукру в крові.

Дотримуватися збалансованого харчування з високим вмістом антиоксидантів (вітаміни A, C, E, лютеїн, зеаксантин).

Відмовитися від куріння та алкоголю.

Поява симптомів, що погіршують зір, має стати чітким сигналом до відвідування офтальмолога та проходження діагностичного обстеження. Не забувайте, що катаракта - це хвороба, яку необхідно лікувати.

Методи лікування катаракти:

Терапевтичне лікування

На ранніх стадіях лікар може призначити очні краплі з антиоксидантами та вітамінами. Важливо розуміти, що їхня ефективність обмежена — краплі не здатні відновити прозорість кришталика, а лише трохи уповільнюють прогресування захворювання.

Народні методи

Деякі пацієнти пробують використовувати мед, відвари трав та інші народні рецепти. Жоден зі способів самолікування не зможе усунути катаракту, а іноді здатний навіть нашкодити оку. Катаракта не виліковується ніякими терапевтичними, консервативними або народними методами.

Операція із заміни кришталика в “Це Клініка”

Єдиний ефективний спосіб лікування катаракти - хірургічна заміна кришталика на штучну інтраокулярну лінзу (ІОЛ). Сучасна операція:

Проводиться швидко (15-20 хвилин).

Проводиться під місцевою анестезією і безболісна.

Дозволяє пацієнтові бачити відразу після втручання.

Не потребує тривалого відновного періоду.

Широкий діапазон цін пов'язаний з великою різноманітністю інтраокулярних лінз. Вони бувають моно- і мультифокальними. Деякі моделі призначені для корекції астигматизму.





Як обрати ІОЛ?

Лінзу підбирає офтальмолог на підставі розрахунку оптичної сили кришталика (додатковий вид діагностики перед операцією) з урахуванням індивідуальних особливостей кожного пацієнта. Деякі клініки пропонують установку конкретних моделей ІОЛ за спеціальними цінами. Наприклад, у «Це Клініці» операція з імплантації інтраокулярної лінзи Spirant Cla VVB805CLA від компанії LifeLine (Індія) коштує 7000 грн за одне око.

Хірургічна заміна кришталика залишається єдиним швидким і ефективним способом відновлення зору при катаракті. Якщо зір погіршується, не варто відкладати візит до офтальмолога: що раніше проведено операцію, то простіше пройде реабілітація і вищий шанс на відмінний зір у майбутньому.

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