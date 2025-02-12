Прифронтова громада Дніпропетровщини вимагає відставки голови ОВА: що сталося?

Депутати Новопавлівської сільської громади на Дніпропетровщині звернулися до президента Володимира Зеленського з вимогою звільнити Сергія Лисака з посади голови обласної військової адміністрації.
Про це повідомив сільський голова Микола Гаврилов.
«На наш погляд, він не ухвалює тих рішень, які б забезпечили збереження життя і збереження територіальної цілісності у цьому випадку Дніпропетровської області
», — заявив Гаврилов.
Місцеві депутати також звернулися до омбудсмена з проханням розслідувати можливі порушення ОВА своїх повноважень, зокрема щодо безпеки дітей у громаді.
Крім того, депутати ініціювали звернення до Верховної Ради з вимогою створити тимчасову слідчу комісію. Вона має розслідувати можливі порушення під час будівництва та обслуговування військово-інженерних і фортифікаційних споруд на Дніпропетровщині, що стосуються Новопавлівської громади.
«Дуже хотілося б, щоб це була швидка реакція, тому що, на наш погляд, ситуація досить критична», — наголосив Гаврилов.
Зазначимо, що громада розташована поблизу Донецької області.
В ОВА поки що не коментували ці події.
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