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Прифронтова громада Дніпропетровщини вимагає відставки голови ОВА: що сталося?


Депутати Новопавлівської сільської громади на Дніпропетровщині звернулися до президента Володимира Зеленського з вимогою звільнити Сергія Лисака з посади голови обласної військової адміністрації.

Про це повідомив сільський голова Микола Гаврилов.

«На наш погляд, він не ухвалює тих рішень, які б забезпечили збереження життя і збереження територіальної цілісності у цьому випадку Дніпропетровської області», — заявив Гаврилов.

Місцеві депутати також звернулися до омбудсмена з проханням розслідувати можливі порушення ОВА своїх повноважень, зокрема щодо безпеки дітей у громаді.

Крім того, депутати ініціювали звернення до Верховної Ради з вимогою створити тимчасову слідчу комісію. Вона має розслідувати можливі порушення під час будівництва та обслуговування військово-інженерних і фортифікаційних споруд на Дніпропетровщині, що стосуються Новопавлівської громади.

«Дуже хотілося б, щоб це була швидка реакція, тому що, на наш погляд, ситуація досить критична», — наголосив Гаврилов.

Зазначимо, що громада розташована поблизу Донецької області.

В ОВА поки що не коментували ці події.

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