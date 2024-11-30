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Уважаемые Никопольчане, Марганчане, Покровчане и все наши читатели! Обращаемся к вам с таким вопросом


Мы планируем открыть сбор на грелки для наших воинов на фронте. 
Холод, как всегда, придёт неожиданно, но неизбежно. 
В прошлом году мы организовывали подобный сбор, закупали грелки марки «TakeHOT» и отправляли их нашим защитникам – для рук, ног и всего тела. 

Воины были искренне благодарны за эту помощь.

Сейчас обращаемся к вам с вопросом: 
возможно, за год появились более качественные или удобные модели? 
Может, кто-то знает, где можно приобрести грелки дешевле большими партиями?

Огромное спасибо каждому за неравнодушие и помощь! 🙏

Ответы, пожалуйста, в комментах и в личку моб: 050 708 5305 
С Уважением, Виктор Артеменко

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