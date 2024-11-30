Уважаемые Никопольчане, Марганчане, Покровчане и все наши читатели! Обращаемся к вам с таким вопросом

Мы планируем открыть сбор на грелки для наших воинов на фронте.Холод, как всегда, придёт неожиданно, но неизбежно.В прошлом году мы организовывали подобный сбор, закупали грелки марки «TakeHOT» и отправляли их нашим защитникам – для рук, ног и всего тела.Воины были искренне благодарны за эту помощь.Сейчас обращаемся к вам с вопросом:возможно, за год появились более качественные или удобные модели?Может, кто-то знает, где можно приобрести грелки дешевле большими партиями?Огромное спасибо каждому за неравнодушие и помощь! 🙏Ответы, пожалуйста, в комментах и в личку моб: 050 708 5305С Уважением, Виктор Артеменко