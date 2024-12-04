Медійники закликають депутатів відхилити суперечливий законопроєкт № 10242

Представники медіаспільноти та правозахисних організацій висловили рішучий протест проти ухвалення законопроєкту № 10242, який, на їхню думку, може суттєво обмежити свободу слова, роботу журналістів і доступ громадян до суспільно важливої інформації.
Ключова загроза законопроєкту — запровадження кримінальної відповідальності для журналістів за використання даних із реєстрів, таких як інформація про майно чи переміщення посадовців.
Цей документ викликав широкий резонанс у суспільстві. Критики вказують, що його ухвалення може призвести до переслідування журналістів за викривальні матеріали, зокрема про розкішний стиль життя депутатів або поїздки чиновників за кордон.
Свою незгоду з проєктом висловили провідні медіа та організації, серед яких “Українська правда”, Bihus.Info, “Схеми”, “Дзеркало тижня”, Слідство.Інфо, Hromadske, “Тексти”, рух “Чесно”, Ukrainer, а також понад 100 інших учасників Медіаруху.
У своїй офіційній заяві представники медіаспільноти наголосили, що будь-яке обмеження свободи слова та можливості проведення журналістських розслідувань суперечить принципам демократії. Вони попереджають, що закон у такій редакції стане перешкодою для викриття корупції та зловживань посадовців.
Медійники закликають народних обранців не підтримувати цей законопроєкт, наголошуючи, що криміналізація розголошення суспільно важливої інформації є неприпустимою. У разі схвалення документа, активісти планують організувати громадські кампанії для тиску на депутатів, які проголосують “за”.
Детальніше про заяву Медіаруху читайте на Detektor Media
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