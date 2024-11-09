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Опитування за запитом мешканців Нікополя на Telegram-каналі "Доброго вечора, ми з Нікополя": Як Ви оцінюєте роботу колишнього голови РВА Євтушенка Є.В.?


Опитування за запитом мешканців Нікополя на Telegram-каналі "Доброго вечора, ми з Нікополя":

Як Ви оцінюєте роботу колишнього голови РВА Євтушенка Є.В.?

🇺🇦 Доброго вечора, ми з Нікополя! 🇺🇦
Опитування: https://t.me/nikopoldpua/31797

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