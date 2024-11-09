Опитування за запитом мешканців Нікополя на Telegram-каналі "Доброго вечора, ми з Нікополя": Як Ви оцінюєте роботу колишнього голови РВА Євтушенка Є.В.?

Опитування за запитом мешканців Нікополя на Telegram-каналі "Доброго вечора, ми з Нікополя":Як Ви оцінюєте роботу колишнього голови РВА Євтушенка Є.В.?🇺🇦 Доброго вечора, ми з Нікополя! 🇺🇦