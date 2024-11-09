Опитування за запитом мешканців Нікополя на Telegram-каналі "Доброго вечора, ми з Нікополя": Як Ви оцінюєте роботу колишнього голови РВА Євтушенка Є.В.?
Опитування за запитом мешканців Нікополя на Telegram-каналі "Доброго вечора, ми з Нікополя":
Як Ви оцінюєте роботу колишнього голови РВА Євтушенка Є.В.?
🇺🇦 Доброго вечора, ми з Нікополя! 🇺🇦Опитування: https://t.me/nikopoldpua/31797
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