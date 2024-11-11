Увага зббір «Гориничу» на прилад нічного бачення NVG 30! Сума збору: 23 000 грн.
Нікопольцю, розвіднику з позивним «Горинич», замість втраченого, необхідний прилад нічного бачення NVG 30
Сума збору: 23 000 грн.
Карти для збору:
4314 1402 0935 9592
ПумбБанк (Оксана Зеленяк)(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)
4323 3450 1483 2597
АБанк (Віктор Артеменко)
Купувати плануємо тут:https://cult.in.ua/ua/p2239306520-pribor-nochnogo-videniya.html
Якщо є питання чи пропозиції (дешевші, але нові) – телефонуйте: 050 708 5305 (Віктор Артеменко)
За підсумками збору щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!» https://t.me/nikopoldpua
Потім відео, фото вручення та можливо роботи Репост також допомога.
Все буде Україна!
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