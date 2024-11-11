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Увага зббір «Гориничу» на прилад нічного бачення NVG 30! Сума збору: 23 000 грн.


Нікопольцю, розвіднику з позивним «Горинич», замість втраченого, необхідний прилад нічного бачення NVG 30

Сума збору: 23 000 грн.

Карти для збору:

4314 1402 0935 9592 

ПумбБанк (Оксана Зеленяк)
(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)

4323 3450 1483 2597

АБанк (Віктор Артеменко)

Купувати плануємо тут:
https://cult.in.ua/ua/p2239306520-pribor-nochnogo-videniya.html


Якщо є питання чи пропозиції (дешевші, але нові) – телефонуйте: 050 708 5305 (Віктор Артеменко)

За підсумками збору щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!» https://t.me/nikopoldpua

Потім відео, фото вручення та можливо роботи 
Репост також допомога.

Все буде Україна! 

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1 комментарий

Виктор Артеменко Сегодня, 18:47
За підсумками збору «Гориничу» на прилад нічного бачення NVG 30! Сума збору: 23 000 грн.

Нікопольцю, розвіднику з позивним «Горинич», замість втраченого, необхідний прилад нічного бачення NVG 30

Сума збору: 23 000 грн.

Станом на зараз зібрано: = 1 800 грн.

Залишилось зібрати: = 21 200 грн.
Карти для збору:

4314 1402 0935 9592

ПумбБанк (Оксана Зеленяк)
(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)

4323 3450 1483 2597

АБанк (Віктор Артеменко)

Якщо є питання чи пропозиції (дешевше, але новий) – телефонуйте: 050 708 5305 (Віктор Артеменко)

Потім відео, фото вручення та можливо роботи
Репост також допомога.

Все буде Україна!

Детальніше про сам збір:
https://t.me/nikopoldpua/31789
--------------------
С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
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