За підсумками збору на комплектуючі для FPV Бомберів



За підсумками збору на комплектуючі для FPV Бомберів





Детальніше про сам збір:

За підсумками збору на комплектуючі для FPV БомберівДетальніше про сам збір: http://city-nikopol.com.ua/10014-uvaga-zbr-na-komplektujuch-fpv-bomber.html

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую