За підсумками збору на комплектуючі для FPV Бомберів
За підсумками збору на комплектуючі для FPV Бомберів
Детальніше про сам збір: http://city-nikopol.com.ua/10014-uvaga-zbr-na-komplektujuch-fpv-bomber.html
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