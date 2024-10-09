ВСІ НОВИНИ:

За підсумками збору на комплектуючі для FPV Бомберів


За підсумками збору на комплектуючі для FPV Бомберів


Детальніше про сам збір: http://city-nikopol.com.ua/10014-uvaga-zbr-na-komplektujuch-fpv-bomber.html

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.