Никополь. Традиционно в субботу: - Просто поговорим
Никополь. Традиционно в субботу: - Просто поговорим
Сбор о котором говорю:
Продовжуємо збір на комплектуючі FPV Бомбер
Сума збору: = 26 510 грн.
Станом на зараз (за день) зібрано: = 16 810 грн.
Залишилось зібрати: = 9 700 грн.
Карти для збору:
4314 1402 0935 9592
ПумбБанк (Оксана Зеленяк)
(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)
4211 1307 0036 8931
Credit Dnipro (Оксана Зеленяк)
Детальніше про сам збір:http://city-nikopol.com.ua/10014-uvaga-zbr-na-komplektujuch-fpv-bomber.html
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