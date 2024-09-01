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Никополь. Традиционно в субботу: - Просто поговорим


Никополь. Традиционно в субботу: - Просто поговорим



Сбор о котором говорю:

Продовжуємо збір на комплектуючі FPV Бомбер

Сума збору: = 26 510 грн.

Станом на зараз (за день) зібрано: = 16 810 грн.

Залишилось зібрати: = 9 700 грн.


Карти для збору:

4314 1402 0935 9592

ПумбБанк (Оксана Зеленяк)
(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)

4211 1307 0036 8931

Credit Dnipro (Оксана Зеленяк)

Детальніше про сам збір:
http://city-nikopol.com.ua/10014-uvaga-zbr-na-komplektujuch-fpv-bomber.html

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