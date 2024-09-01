Никополь. Традиционно в субботу: - Просто поговорим

Никополь. Традиционно в субботу: - Просто поговоримСбор о котором говорю:Продовжуємо збір на комплектуючі FPV БомберСума збору: = 26 510 грн.Станом на зараз (за день) зібрано: = 16 810 грн.Залишилось зібрати: = 9 700 грн.Карти для збору:4314 1402 0935 9592ПумбБанк (Оксана Зеленяк)(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)4211 1307 0036 8931Credit Dnipro (Оксана Зеленяк)Детальніше про сам збір: