Чи мобілізують, якщо неправильно оформлена відстрочка: роз'яснення від ТЦК

Оформлення відстрочки від призову – це не лише право, а й відповідальність кожного військовозобовʼязаного. Наявність документів і підстав для відстрочки ще не гарантує, що її надано автоматично. Про це під час брифінгу повідомив помічник начальника ТЦК та СП з правової роботи, начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда, передає 5692.com.ua.
Що таке відстрочка та хто має на неї правоВідстрочка від призову на строкову військову службу надається військовозобовʼязаним, які мають на це право на підставі кількох факторів:
- необхідність догляду за близькими родичами, якщо немає інших осіб, здатних виконати цей обов'язок.
- певні захворювання або фізичні обмеження можуть тимчасово або назавжди звільняти людину від обов'язкової служби.
- здобуття вищої або професійної освіти.
- критично важлива діяльність для держави.
Що відбувається, якщо відстрочка неправильно оформленаВійськовозобовʼязані, які мають право на відстрочку, повинні не тільки володіти відповідними документами, але й коректно оформити цю відстрочку у Територіальному центрі комплектування. Як пояснив Роман Грунда, начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК, наявність права на відстрочку та наявність відповідних документів ще не є гарантією, що людині відстрочку офіційно надано.
Якщо військовозобовʼязаний не подбав про належне оформлення відстрочки, навіть якщо має всі підстави для цього, він може бути мобілізованим на загальних підставах.
Процедура отримання відстрочкиДля того щоб офіційно отримати відстрочку, військовозобовʼязаний повинен вжити певних заходів:
- Постановою Кабінету Міністрів України №560 «Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації» визначено перелік документів, які повинні бути подані для підтвердження права на відстрочку (зокрема, довідки про сімейний стан, медичні висновки, документи про навчання або роботу).
- Військовозобовʼязаний має особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання. Цей крок є обов'язковим для подання документів та проходження подальшої процедури.
- У ТЦК працює спеціальна комісія, яка розглядає подані документи та приймає рішення щодо надання або відмови у наданні відстрочки.
- Військовозобовʼязаний має отримати офіційне рішення комісії, яке підтверджує надання відстрочки або її відмову. Тільки після цього процес можна вважати завершеним.
Джерело:
https://www.5692.com.ua/