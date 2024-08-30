Будь собою — долучайся до армії!

Міністерство оборони України запустило соціальну рекламну кампанію «Будь собою».
Ця ініціатива спрямована на залучення українців до лав Збройних сил України, підкреслюючи важливість особистого внеску кожного громадянина у забезпечення національної безпеки та оборони країни.
У рамках кампанії громадяни мають можливість приєднатися до ЗСУ, обравши вакансію на сайті army.gov.ua
або відвідавши рекрутингові центри для отримання консультацій.
Ми переконані в унікальності кожного українця та здатності внести свій внесок у захист Батьківщини.
Нас уже підтримав бізнес. Інформаційні плакати з QR-кодом, відсканувавши який можна швидко перейти за посиланням і отримати всю інформацію щодо вступу до лав Сил оборони України, розмістили сотні компаній та організацій на своїх торгових точках.
Міністерство оборони закликає всіх небайдужих громадян, бізнеси та організації долучатися до кампанії «Будь собою», допомогти у поширенні інформації та підтримати українських військових.
Разом ми зможемо зробити вагомий внесок у безпеку та стабільність нашої держави.